Samsung vydal novinky, které jsou nabité pokročilými technologiemi

Největší pozornost ale dostává údajné kopírování od Apple

Kdo od koho ale doopravdy kopíruje?

Samsung vydal tento týden v Paříži nová zařízení. Skládačky jsou už víceméně mainstream a nikoho příliš nevzrušovaly, pozornost se zaměřila především na chytrý prsten Galaxy Ring, který je v portfoliu Samsungu něčím naprosto novým. Paradoxně největší pozornosti si vysloužily chytré hodinky Galaxy Watch Ultra a bezdrátová sluchátka Galaxy Buds 3.

Důvodem této pozornosti se nestaly díky svým parametrům, ale kvůli tomu, že se až příliš podobají konkurenčním výrobkům. Ostatně ani já jsem si neodpustil rýpnutí a komunita kolem Apple si z toho dělá srandu na sociální síti X.

Jenže když se podíváte na to, co Samsung představil a porovnáte to s nabídkou Apple, kdo je tady ten, kdo kopíruje? Samsung představil své první chytré hodinky Galaxy Gear 4. září 2013, Apple nastoupil do rozjetého vlaku s Apple Watch až 24. dubna 2015. Dobrá, to jsou hodinky, co bezdrátová sluchátka? Samsung vydal své bezdrátové sluchátka, známé jako Gear IconX, 15. srpna 2016. Apple následoval se svými AirPods až 13. prosince 2016, o 4 měsíce později!

Dobrá, někde musí Apple vyhrát, co mobilní telefon? Samsung vydal svůj první mobilní telefon v roce 1988. První mobilní telefon Samsung byl model SH-100, který byl určen pro korejský trh. Apple vstoupil na trh mobilních telefonů mnohem později s uvedením svého prvního iPhone 29. června 2007. Dobrá, tohle nevyšlo. Co první chytrý telefon? Ten vydal Samsung pod označením GT-I7500, také známý jako Samsung Galaxy v červnu 2009. Výborně, bod pro Apple!

Pojďme dál a zaměřme se na ohebné telefony. S těmi přišel Samsung 6. září 2019, zatímco Apple s ohebnými telefony přišel… počkat?!

Samsung Ingenius Notch

Dost kopání do Apple, pojďme se podívat, co skopíroval Samsung (poté, co se tomu nejdříve vysmál, viz reklama, ke které se později nehlásil). Notch, odebrání sluchátkového jacku, odebrání nabíječky z balení… Řekněme, že samé věci, za které je zákazníci zrovna nemilují.

Apple je totiž skvělý v marketingu. Ať udělá, co udělá, ať s tím přijde třeba o 2 roky později, 90 % lidí bude věřit, že to vymyslel on.

Buďme tedy fér. Zasmějme se, když někdo udělá vyloženě hloupou botu, ale přiznejme Samsungu jeho zásluhy. A mimochodem, víte, kdo přišel s hranatými hodinkami první?

Vadí vám opravdu Samsung a jeho kopírování Apple nebo je to jen námět ke vtipům?

