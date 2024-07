Neztrácí Samsung vlastní identitu? Inspirace u Applu je zřejmá, najděte 10 rozdílů

Samsung uvádí novou generaci nositelné elektroniky, včetně hodinek a sluchátek

Po dlouhé době, kdy se držel jednoho designu, přichází změna

Inspirace u úspěšného amerického rivala je do očí bijící

Blíží se den D, kdy Samsung odhalí opět převratné novinky, tak jako každý rok. Letošní rok bude ale jiný. Ještě loni jsme si říkali: co se vlastně změnilo, vždyť novinka vypadá skoro stejně jako loňský model? Letos to minimálně pro sluchátka a hodinky v nejvyšší verzi neplatí. Sluchátka Galaxy Buds 3 i hodinky Galaxy Watch 7 Ultra si s loňskými modely určitě nespletete. Věc má ale háček.

Pozornému oku totiž neunikne, že zatímco vloni jsme horko-těžko hledali rozdíly mezi představeným a o rok starším modelem, letos si Samsung bere inspiraci od konkurence. A to jsme ještě velmi zdrženliví. Kdyby takhle okatě kopírovala nějaká čínská společnost, byla by okamžitě terčem posměchu.

Galaxy Watch 7 Pro

V tomto případě jde stále o úniky, ale tolikrát potvrzené, že je můžeme brát vážně. I naše dobře informované zdroje potvrdily, že níže zobrazená fotografie je skutečná.

Nový tvar byl sám o sobě šok; Samsung jakoby nevěděl, co chce. Kulaté nebo hranaté hodinky? Ale verze s řemínkem prakticky stejné barvy jako mají konkurenční hodinky od Apple, to už není inspirace, ale ubohá kopírka. Přitom se zdá, že i když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Lidé, kteří měli Galaxy Watch 7 Ultra možnost vyzkoušet, si stěžovali na nepohodlnou manipulaci.

Galaxy Buds 3 Pro

Zde se nám podařil nevšední kousek. Ačkoliv sluchátka ještě nebyla ani představena, narazili jsme na člověka, který je už má doma a podělil se s námi o reálné fotografie. Opět je zde víc než pouhá inspirace produktem Apple, ale bohužel dotažená do absurdna svítící diodou na sluchátkách a průsvitným krytem nabíjecího pouzdra. Opět platí, že ta sluchátka vlastně nevypadají špatně, ale Samsung měl svůj design, díky kterému byl okamžitě rozpoznatelný a o ten nyní přichází.