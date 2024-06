Představení Galaxy Buds 3 je očekáváno letos, pravděpodobně spolu se skládačkami

Podle prvního úniku by mohly připomínat sluchátka od Apple

Náš nezávislý zdroj informaci nepřímo potvrdil

O pořádný rozruch se postaral @evleaks na sociální síti X se svým příspěvkem s možným vzhledem očekávaných Galaxy Buds 3. Na obrázku je sice něco, co připomíná ASCIIART, ale přesto se zřetelně rýsují sluchátka s „nožičkou“. Budou takto opravdu vypadat nová sluchátka od Samsungu?

Nooooo!! Say it isn’t soooo @evleaks, not the Galaxy Buds3 Pro looking like airpods 🤢 pic.twitter.com/f3KFSZdlfo — Asian Geek Squad (@AsianGeekSquad) June 10, 2024

Představení Galaxy Buds 3 očekáváme spolu se skládacími telefony začátkem července, i když po nečekaném představení Galaxy Watch FE už bychom se nedivili ničemu. Vraťme se ale k příspěvku s něčím, co by mohl být obrázek chystaných Galaxy Buds 3. Je na něm vidět bílé sluchátko, připomínající AirPods s typickou nožičkou.

Zkusili jsme kontaktovat zdroj více obeznámený s připravovanými produkty a ten tuto informaci nevyvrátil. Dokonce zmínil, že to nebude jediné překvapení, které nás ohledně Galaxy Buds 3 čeká. Spekuluje se o LED pásku nebo průhledných prvcích.

Co se případně změny konstrukce týká, varianta s nožičkou není vlastně vůbec špatná. Jen je spojena s jinou značkou a kopírování tvaru by pro Samsung nebyla úplně dobrá vizitka. A to ani v případě, že by byla změna konstrukce cestou k vylepšení vlastností jako je lepší citlivost mikrofonu nebo pohodlnější ovládání. Ohledně zbylých vlastnostech nyní můžeme jen spekulovat. Dá se očekávat adaptivní ANC, lepší výdrž a lepší zvukové kodeky.

Koupili byste si Galaxy Buds 3, kdyby vypadaly takto?

Zdroj: X