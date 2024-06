O levnějších hodinkách od Samsungu s označení FE se mluví už dlouho

Samsung je představil dříve, než se čekalo, dostupné mají být také brzy

Ve srovnání s dražšími modely postrádají jen málo

Čekali jsme je až se skládačkami, ale Samsung nás doběhl a představil je už dnes. Řeč je o úplně prvních chytrých hodinkách řady Galaxy Watch FE. Jedná se o odlehčené hodinky, které vycházejí z řady Galaxy Watch 5. Dostupné budou ještě před představením nových skládaček, které očekáváme někdy v červenci.

Galaxy Watch FE

Jedná se o hodinky s displejem 1.2″ a rozlišením 396 x 396 pixelů, což odpovídá jemnosti 330 ppi. Jsou lehké, váží pouhých 26 gramů. Jsou vodotěsné do hloubky 50 metrů po dobu 10 minut (standard 5ATM). Honosí se také krytím IP68, ale standard MIL-STD-810H tisková zpráva nezmiňuje. Stejně tak chybí safírové sklíčko.

Zdraví

Ze zdravotních funkcí Samsung vyzdvihuje měření krevního tlaku a EKG a IHRN – detekci abnormálně vysokého či naopak nízkého tepu, s upozorněním na případný nepravidelný srdeční rytmus. Poslední zmíněná funkce ale není dostupná v ČR, na což Samsung v tiskové zprávě upozorňuje. Dále nabídnou stejně jako hodinky z vyšších řad monitorování kromě tepu i měření tělesné stavby, kdy se po krátkém měření zobrazí rozložení tuku, vody, kostry a svalů v těle.

Sport

Hodinky umí monitorovat až 100 různých sportovních aktivit. Zvláště zaměřené jsou na něh, kdy běžcům poskytnou nejen kompletní analýzu, ale zhodnotí i výkon a dlouhodobý pokrok a nabídnou rady, jak se udržet v kondici a předejít zraněním. Umí také stanovit personalizované zóny tepové frekvence za základě kardiopulmonálních údajů.

Ekosystém Galaxy

Hodinky umí komunikovat s ostatními zařízeními ekosystému Galaxy. Můžete třeba najít ztracený telefon nebo ovládat fotoaparát telefonu.

Srovnání s vyššími modely

Budeme srovnávat s modely velikosti 40 mm. Ve srovnání s Galaxy Watch 5 a Galaxy Watch 6 chybí safírové sklíčko. To se dalo čekat, je to poměrně drahá komponenta a nějak se levnější model odlišit musí. Dále jsou hodinky Galaxy Watch FE o téměř 3 gramy lehčí. To nevypadá moc, ale je to rozdíl 10 %. Rozdíl ve hmotnosti je dán i použitým materiálem, jedná se o hliník. To ale není vůbec na škodu.

Galaxy Watch FE vycházejí z Galaxy Watch 5, mají stejný čipset i kapacitu paměti, konkrétně 1.5 GB RAM a 16 GB úložiště. Ze senzorů postrádáme teploměr. Baterie je bohužel o něco menší než u Galaxy Watch 5, má kapacitu 247 mAh. Samsung zmiňuje bezdrátové rychlonabíjení standardu WPX, ale nezmiňuje konkrétní příkon. U Galaxy Watch 5 a Galaxy Watch 6 je to 10 W.

Specifikace Detaily Materiál a barva Hliníkové pouzdro

Černá, růžová, stříbrná Rozměry a hmotnost 39,3 x 40,4 x 9,8 mm / 26,6 g Displej 1,2“ (30,4 mm), 396×396, Super AMOLED, Full Color Always On Display Procesor Exynos W920 Dual Core 1,18 GHz Paměť a úložný prostor Paměť 1,5 GB + úložný prostor 16 GB Baterie (typická hodnota) 247 mAh

Rychlodobíjení (bezdrátové, WPC) Operační systém Wear OS Powered by Samsung Uživatelské rozhraní One UI 5 Watch Senzory Samsung BioActive Sensor (optický snímač tepu + elektrický snímač tepu + analýza bioelektrického odporu), akcelerometr, barometr, gyroskop, geomagnetický senzor, světelný senzor Konektivita LTE* Odolnost 5ATM + IP68

*verze s LTE bude dostupná později

Dostupnost

Hodinky Galaxy Watch FE budou v České republice k dispozici od 1. července 2024 ve třech barevných provedeních – černé, růžové a stříbrné. Doporučená maloobchodní cena je stanovena na 4 999 Kč. Hned od začátku prodeje bude k dispozici varianta s Bluetooth konektivitou (BT), verze LTE bude dostupná později v letošním roce. V době psaní článku nejsou na e-shopu Samsungu ani k předobjednání a dokonce ani na prodejně o nich nevěděli.

Budou mít Galaxy Watch FE stejný úspěch jako telefony Galaxy FE?

Zdroj: Samsung