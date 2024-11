Xiaomi má svou řadu T perfektně vychytanou. Na podzim vždy přichází s telefony, které nabízí to nejlepší ze zimních vlajek v dostupnějším balení. Loni mě Xiaomi 13T Pro nadchl natolik, že jsem jej doporučoval snad každému, kdo hledal telefon do nějakých 13-14 tisíc. Nyní přichází jeho nástupce v podobě Xiaomi 14T Pro a já mám jedinečnou příležitost oba přístroje důkladně porovnat. Jaké změny nás čekají a hlavně – má smysl si za novinku připlatit?

Xiaomi 13T Pro Xiaomi 14T Pro 6,67″ AMOLED, 2712 x 1220, 120 Hz, 4000 nitů (peak) 6,67″ AMOLED, 2712 x 1220, 120 Hz, 2600 nitů (peak) 162.2 x 75.7 x 8.5 mm, váha 200 gramů, IP68 160.4 x 75.1 x 8.4 mm, váha 209 gramů, IP68 Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) 50 MP + 50 MP + 12 MP (optika Leica) 50 MP + 50 MP + 12 MP (optika Leica) Android 14, HyperOS Android 14, HyperOS 5000mAh baterie 5000mAh baterie 120W kabelové nabíjení 120W kabelové nabíjení + 50W bezdrátové nabíjení

Obsah balení už není, co býval

Začněme tím, co vás přivítá po rozbalení krabičky. A tady je první výrazná změna – zatímco loňský model přišel s kompletní výbavou včetně 120W nabíječky, průhledného pouzdra a předinstalované fólie, u novinky je situace o poznání chudší. Bohužel i na Xiaomi dopadl aktuální trend a nabíječku si musíte dokoupit zvlášť. V krabičce tak najdete jen telefon, kabel a nějaké to “čtení, které stejně nikdo nečte”. Pozitivem je, že předinstalovaná fólie zůstává, stejně jako pouzdro.

Design dospěl, ale jednu výtku mám…

Když jsem loni bral do ruky 13T Pro, okamžitě jsem poznal, že plastový rámeček není úplně tou nejlepší volbou pro telefon za 21 tisíc. Konkurence v této cenové kategorii už běžně nabízela kov a Xiaomi to vědělo. Proto u letošního modelu konečně přichází změna – 14T Pro dostal do vínku solidní hliníkovou konstrukci.

Design nového modelu mě obecně baví víc. Zatímco loňský model sázel na horizontální pruh s fotoaparáty, který byl sice unikátní, ale ne každému sedl, novinka přichází s výraznějším modulem se čtyřmi kruhy. Osobně jsem rád za modrou variantu, která vypadá prémiově a opravdu z ní budete mít pocit jako z plnotučné vlajky.

Je však škoda, že Xiaomi u nového modelu zcela opustilo variantu se zády z umělé kůže. Loňský model v modré barvě s tímto materiálem byl nejen příjemný na dotek, ale také mnohem praktičtější – nechytal otisky prstů a poskytoval lepší úchop. Navíc při případném pádu nabízel i potenciálně vyšší odolnost než skleněná záda. Toto je jeden z mála kroků zpět, které nový model udělal.

Displej jako přes kopírák, jen s větší svítivostí

Zatímco u designu došlo k výrazné změně, v případě displeje jako by Xiaomi vzalo loňský panel a jen ho mírně vylepšilo. Opět tu máme 6,67palcový AMOLED s rozlišením 1220 × 2712 pixelů a 144Hz obnovovací frekvencí. Na papíře největší rozdíl představuje svítivost v HDR režimu – zatímco loňský model zvládl 2600 nitů, novinka se chlubí až 4000 nity.

V praxi je však rozdíl patrný především při sledování HDR obsahu na Netflixu nebo YouTube. Při běžném používání jsou oba displeje naprosto skvělé – precizní podání barev, špičkové pozorovací úhly a hlavně perfektní čitelnost i na přímém slunci. Co mě trochu mrzí je, že ani novinka nedostala LTPO panel. Místo plynulého přechodu mezi 1-144 Hz tak oba telefony přepínají jen mezi několika přednastavenými hodnotami.

MediaTek se zase vytáhl

Největší změnu pod kapotou představuje nový čipset Dimensity 9300+, starší 13T Pro spoléhá na o rok starší Dimensity 9200+. Hlavní rozdíl je v architektuře CPU – zatímco starší model měl klasickou skladbu jader (1× výkonné + 3× střední + 4× úsporná), nový čipset přichází s odvážnější konfigurací čtyř výkonných Cortex-X4 jader doplněných čtyřmi středně výkonnými Cortex-A720. Pomáhá i větší L3 cache – 18 MB oproti 8 MB u předchůdce.

Vlevo Xiaomi 13T Pro, vpravo Xiaomi 14T Pro:

To se projevuje hlavně v benchmarcích – v AnTuTu jsem naměřil u 14T Pro skóre přes 2 miliony bodů, zatímco předchůdce se pohyboval okolo 1,4 milionu. Další rozdíl je vidět u výkonu GPU, kde Mali-G720 Immortalis s 12 jádry a taktem 1300 MHz předčí loňský model o více než 20 %. Dobře to vidíme v testu Wild Life Extreme Stress Test od 3DMarku.

Co mě ale nejvíc překvapilo, je efektivita. Přestože nový čipset má teoreticky vyšší spotřebu, v praxi se zahřívá o něco méně a to jak při hraní her, tak při focení či běžném brouzdání systémem. Nejde o dramatický rozdíl, ale pokud oba telefony znáte a nějakou dobu je používáte, menšího rozdílu si všimnete. Je paradox, že zrovna 3DMark ukázal pravý opak, ale 98 % případů hraje ve prospěch 14T Pro.

Fotoaparáty: evoluce místo revoluce

Oba telefony sází na spolupráci s Leicou a upřímně – kdo nevidí specifikace, těžko by hádal, který je který. V obou případech máme na zádech:

50Mpx hlavní snímač se světelností f/1.6 a optickou stabilizací

50Mpx teleobjektiv (13T Pro s 2× / 14T Pro s 2,6× přiblížením)

12Mpx širokoúhlý objektiv se záběrem 120°

Kde však vidím posun, je zpracování fotografií. Starší Sony IMX 707 vystřídal senzor od OmniVision a nalezneme ho například i v základním Xiaomi 14.

Nový model mnohem lépe zvládá noční scény, kde předchůdce občas bojoval s šumem. Stále jsou k dispozici dva režimy od Leicy – Authentic pro realistické podání a Vibrant pro živější barvy.

Po používání 13T Pro a několika týdnech s novinkou musím říct, že oba telefony fotí fantasticky. Jestli vám na fotkách záleží, nebudete zklamáni ani s jedním modelem. Jestliže vám jde ale primárně o noční focení, bude 14T Pro jednoznačně kralovat a to nejen ve srovnání s loňským telefonem, ale také velkou částí konkurence.

Baterie a výdrž: Konečně bezdrátové nabíjení!

Tady musím Xiaomi pochválit – konečně máme v řadě T bezdrátové nabíjení. 14T Pro zvládne až 50 W, takže telefon dobijete bezdrátově za zhruba hodinu. V ostatních ohledech je situace podobná:

Oba modely mají 5000mAh baterii

Drátové nabíjení zvládají výkonem 120 W

Do 100 % se dostanete za necelou půlhodinu

Při běžném používání vydrží jeden den s rezervou

Nový model díky efektivnějšímu čipsetu vydrží o něco déle, ale rozdíl není dramatický. Spíš oceňuji onu flexibilitu bezdrátového nabíjení – když už dáváte za telefon přes 20 tisíc, tahle funkce by prostě chybět neměla.

Umělá inteligence jako bonus

Novinkou, kterou rozhodně stojí za to zmínit, jsou pokročilé AI funkce u modelu 14T Pro. Xiaomi zde udělalo velký krok vpřed – zatímco Samsung teprve slibuje češtinu pro Galaxy AI, Xiaomi rovnou přichází s plnou podporou našeho jazyka.

V praxi to znamená, že můžete používat:

Google Gemini pro chatování nebo vyhledávání

Živé tlumočení mezi 30 jazyky včetně češtiny

Přepis mluveného slova do textu v reálném čase

Circle to Search pro vyhledávání a překlad čehokoliv na obrazovce

Po několika týdnech testování musím říct, že nejde jen o marketingové pozlátko. Přepis textu v aplikaci Záznamník funguje překvapivě dobře, což ocení třeba studenti na přednáškách. Circle to Search zase dokáže daleko lépe přeložit příspěvky na sociálních sítích než vestavěné překladače. A když potřebujete v zahraničí najít lékárnu nebo se zeptat na složení jídla v restauraci, živý tlumočník vás podrží lépe než lámaná angličtina.

Detailnější test AI funkcí najdete v samostatném článku na našem webu, ale za mě jde o příjemný bonus, který dělá z 14T Pro ještě univerzálnější nástroj.

Verdikt: Který model dává větší smysl?

Po několika týdnech intenzivního testování musím říct, že Xiaomi 14T Pro je bezpochyby lepší telefon než jeho předchůdce. Dostal kvalitnější kovovou konstrukci, bezdrátové nabíjení, výkonnější procesor, plnou podporu AI funkcí v češtině a řadu menších vylepšení. Jenže… cena je zde zásadním faktorem. A tady je situace zajímavá – zatímco novinka běžně startuje na 20 990 Kč, aktuálně ji pořídíte ve verzi 12/512 GB za 15 990 Kč. Loňský model se pak pohybuje od 12 500 Kč, v akčních nabídkách občas i pod 12 tisíc korun. Rozdíl tedy činí zhruba 3,5 tisíce korun.

Za mě osobně tento příplatek dává smysl, pokud:

Chcete prémiové kovové zpracování

Záleží vám na bezdrátovém nabíjení

Hrajete náročné hry nebo používáte náročné aplikace

Oceníte AI funkce v češtině včetně živého tlumočení

Záleží vám na delší softwarové podpoře

Na druhou stranu, pokud seženete 13T Pro v nějaké extra akci třeba za 11 tisíc, rozhodně s ním chybu neuděláte. Stále nabízí prakticky stejně kvalitní fotoaparáty, velmi rychlé 120W nabíjení a příjemný bonus v podobě zad z umělé kůže, které u nového modelu chybí.

Xiaomi opět ukázalo, že umí vyrobit skvělý telefon a tentokrát mu nemůžeme vyčítat ani snahu konkurovat prémiovým modelům. Díky současným slevám totiž 14T Pro představuje velmi zajímavou nabídku – dostanete prakticky vlajkový telefon se vším všudy za cenu vyšší střední třídy. A to už je argument, který stojí za zvážení. No a pokud chcete menší telefon, nezavrhujte ani Xiaomi 14. I na něj se dostane umělá inteligence a v různých akcích se dá pořídit pod 17 tisíc.

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Máte s telefony Xiaomi 13T Pro nebo 14T Pro nějakou zkušenost?