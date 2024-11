Realme GT7 Pro se na čínském trhu představilo s naprosto obří baterií

Zaujme také displejem s vysokým jasem či atraktivní cenovkou

Oproti konkurenci však jednoznačně zaostává v oblasti fotoaparátů

Realme je dalším výrobcem, který představil svou vlajkovou loď využívající nejnovější čipset od Qualcommu. Model GT7 Pro je stejně jako Xiaomi 15 či Honor Magic7 Pro poháněn procesorem Snapdragon 8 Elite, jenž přináší špičkový výkon a ještě lepší energetickou efektivitu než kdy dřív. Zaujmout nicméně dokáže i obří baterií nebo atraktivní cenou. Ne ve všech oblastech ale bude konkurenceschopný.

Obsah článku

Design a konstrukce

Jako obvykle se prvně podívejme na design. Realme GT7 Pro na rozdíl od mnohých soupeřů nedisponuje příliš výrazným kamerovým ostrůvkem, avšak po vzoru ostatních přináší ploché boční hrany či vyšší odolnost. Novinka se pyšní certifikací IP69, s kterou se nezalekne vody ani prachu. Výrobce to s těmito vlastnostmi myslí opravdu vážně, a tudíž telefon vybavil speciálním režimem pro fotografování pod hladinou.





Vychytaný displej

Přední straně vévodí displej Eco² vyvinutý ve spolupráci s jihokorejským kolosem Samsung. Na první pohled se nejvíce podobá panelu, který využívá Honor Magic7 Pro, a to kvůli mírnému prohnutí v rozích (kupříkladu Xiaomi 15 má zcela plochou obrazovku). Z řady každopádně vybočuje až 6 000nitovým jasem ve špičce či 2 000nitovým celoplošným maximálním jasem.

Displej úhlopříčně měří 6,78″ a pracuje s obnovovací frekvencí až 120 Hz. Pyšní se jemností 450 ppi nebo podporou LTPO a technologií HDR10+ či Dolby Vision. Výrobce vyzdvihuje také 120% pokrytí barevného prostoru DCI-P3. Třešničku na dortu představuje ultrazvuková čtečka otisků, s níž lze telefon údajně odemknout během 0,1 sekundy.





Slabší fotoaparáty

Obrazovka se sice jeví velice schopně, ale kde je Realme oproti konkurenci jednoznačně pozadu, jsou fotoaparáty. Hlavní fotoaparát je poháněn starším a ne nijak extra velkým (1/1,56″) senzorem Sony IMX906 s rozlišením 50 Mpx. Při focení za zhoršeného osvětlení příliš nepotěší ani clona f/1,8.

Realme GT7 Pro dále disponuje jen 8Mpx ultra širokoúhlou kamerou využívající 1/4″ snímač Sony IMX355 a 50Mpx teleobjektivem s optickou stabilizací obrazu. Ten spoléhá na 1/1,95″ senzor Sony IMX882. Čerstvě odhalená vlajka od Realme má zkrátka foťáky jako pár let starý model.





Parádní baterie

Pojďme si spravit chuť baterií. Realme se podařilo do telefonu nacpat 6 500mAh akumulátor, který navíc můžeme nabíjet 120W výkonem. Při zavzpomínání na modely GT3 či GT5, jejichž primárním lákadlem byl 240W a 150W výkon nabíjení kabelem, se některým může postesknout, ale žádný z těchto telefonů nenabízel tak vysokou kapacitu. Je to tedy něco za něco.





Cena a dostupnost

Realme GT7 Pro vychází na čínském trhu se zaváděcí cenou 3 599 jüanů, tedy asi 14 200 Kč včetně DPH. Xiaomi 15 mezitím ve stejné konfiguraci 12/256GB stojí 4 499 jüanů (asi 17 800 Kč včetně DPH).

Co se týče globální dostupnosti, Realme GT7 pro by se do dalších koutů světa mělo rozšířit už během tohoto měsíce. Zda dorazí do Česka a kolik zde případně bude stát, zatím nevíme.

Co na výbavu Realme GT7 Pro říkáte vy?

Zdroje: Realme, GSMArena