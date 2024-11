Honor Magic7 Pro debutoval v Číně se Snapdragonem 8 Elite

Nabízí 200Mpx teleobjektiv, 3D skener obličeje a ultrazvukovou čtečku otisků

Má ještě rychlejší nabíjení než loni a vyšší kapacitu baterie

V Číně vychází jedna vlajková loď za druhou. Poté, co své novogenerační smartphony představily společnosti Vivo a Xiaomi přichází na řadu Honor, který uvádí vysoce očekávanou řadu Magic7. Varianta Pro se v předešlých letech podívala také do Česka a letos nabízí špičkový teleobjektiv, velkou baterii a ještě lepší výkon než kdy dřív.

Obsah článku

Design a konstrukce

Designem se Honor Magic7 Pro více přiblížil konkurenci. Fotoaparáty v jeho velkém kamerovém modulu už tedy nevypadají jako vrcholy trojúhelníku, ale tvoří spíše čtverec. Rovněž se pyšní plochými bočními hranami a stupněm krytí IP69, který mu zajistí ještě lepší odolnost, než nabízel jeho předchůdce.





Zase o chlup lepší foťáky a biometrika

K zadní straně bych se rád ještě na malý moment vrátil. Stejně jako loňský model se totiž i Honor Magic7 Pro chlubí svými fotoaparáty, které si pochopitelně prošly určitým zlepšením. Žádnou ultra velkou revoluci však nečekejte, tedy pokut se specificky nepovažujete za milovníky zoomu. Jediný signifikantní upgrade totiž výrobce přinesl teleobjektivu, který je nyní poháněn 200Mpx obrazovým senzorem o velikosti 1/1,4″. Osobně nejsem fanoušek 60mm ohniskové vzdálenosti, neboť odpovídá jen 2,5násobnému optickému přiblížení. Digitální přiblížení až 100x si ale nechám líbit.

Honor Magic7 Pro je dále vybaven 50Mpx širokoúhlým snímačem o velikosti 1/1,3″, jenž nabízí optickou stabilizaci a proměnlivou clonu s rozsahem od f/1,4 do f/2,0. Zapomenout nesmíme ani na 50Mpx ultra širokoúhlou kameru se 122° zorným polem, které telefon zároveň využívá na focení makro snímků.

Další 50Mpx kameru najdeme vepředu, a to v dobře známém pilulkovitém ostrůvku. Ještě o něco zajímavější je však sousední 3D skener obličeje pro biometrické odemykání. Spolehlivě by měl fungovat i za špatného osvětlení, a to díky vlastnímu infračervenému přísvitu. Co se týče odemykání telefonu, Honor Magic7 Pro je letos vybaven i ultrazvukovou čtečkou otisků, která je přesnější, rychlejší a bezpečnější.





Pořádně jasný displej

Konkurence sahá po plochých displejích, ale Honor opět využívá mírně prohnutý panel. Magic7 Pro je tedy vybaven 6,8″ AMOLED obrazovkou s podporou LTPO, díky čemuž se obnovovací frekvence může dynamicky měnit od 1 do 120 Hz. Výrobce jako obvykle vyzdvihuje vysokou hodnotu jasu ve špičce – 5 000 nitů – avšak za zmínku také stojí až 1 600nitový maximální jas po celé ploše displeje. Rozlišení obrazovky činí 1280×2800 pixelů.





Úctyhodné vnitřnosti

Z vnitřností je jednoznačně nejdůležitější srdce, a to procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Využívá pouze výkonná jádra a je vyráběn 3nm procesem, díky čemuž je podstatně energeticky efektivnější než jeho předchůdce.

Silnější je i v oblasti práce s AI, což je důležité pro nadstavbu MagicOS 9.0 Honor ji totiž popisuje jako první operační systém s umělou inteligencí přizpůsobenou naprosto všem scénářům. Pyšnit se může i proprietárním AI asistentem YOYO Agent, který „zahajuje novou éru AI autopilota ve vlajkových smartphonech“.

Vyzdvihnout musíme také 5 850mAh baterii. Nejenže nabízí větší kapacitu, ale také podporuje rychlejší drátové i bezdrátové nabíjení. Zatímco kabelem dosáhnete až 100W výkonu, bez něj si Magic7 Pro troufne na 80 W. Solidní!





Cena a dostupnost

Řada Honor Magic7 debutovala na čínském trhu a zatím nebylo potvrzeno, zda se některý z modelů podívá i do Evropy. V předešlých letech jsme se u nás dočkali Pro verzí a je tedy možné, že i Honor Magic7 Pro dorazí na pulty tuzemských obchodů.

Co se týče ceny, Honor Magic7 Pro začíná na 5 700 jüanech (18 700 Kč bez daně) v konfiguraci 12/256GB. Nejdražší verze 16GB/1TB pak stojí 6 700 jüanů (22 000 Kč bez daně).

Čím vás Honor Magic7 Pro zaujal nejvíc?

Zdroje: GSMArena, Honor (1, 2)