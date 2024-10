Vivo X200 Pro přichází na čínský trh jako nesmírně ambiciózní fotomobil

Má špičkový teleobjektiv a působivé schopnosti s ohledem na nahrávání videí

Disponuje nejnovějším čipem od MediaTeku, větší baterií a ještě lepším displejem

Čínský výrobce elektroniky Vivo dnes oficiálně představil novou řadu vlajkových lodí. Nejzajímavější je z našeho pohledu model X200 Pro, neboť existuje dost velká šance, že v řádu týdnů či měsíců zamíří také do České republiky. Jeho předchůdce se na našem trhu oficiálně prodává a řadí se k těm nejlepším fotomobilům, které zde můžete sehnat. Čerstvě odhalená novinka pak posouvá na vyšší úroveň snad všechny aspekty výbavy.

Atraktivní design

Vivo X200 Pro je opět stvořeno pro fotografy, což svým způsobem dává najevo už pomocí designu. I tentokrát má na zádech obří kamerový modul kruhového tvaru, v jehož prostředku nalezneme logo společnosti ZEISS, která se podílí na vývoji celého systému fotoaparátů. Přední stranu letos pokrývá zcela rovný panel namísto prohnutého a ze zakulacených hran se rovněž staly ploché, díky čemuž může na mnohé telefon působit prémiověji.





Špičkový systém fotoaparátů

Ke kamerovému ostrůvku se musíme ještě na moment vrátit, neboť právě fotoaparáty jsou pro Vivo X200 Pro oním stěžejním lákadlem. Největší posun zaznamenáme u teleobjektivu, který se nyní pyšní 200Mpx obrazovým snímačem a 85mm ohniskovou vzdáleností (v praxi to představuje asi 3,7násobný optický zoom). Pokud scénu čínských telefonů sledujete aktivněji, možná si vzpomenete, že stejným snímačem disponovalo také Vivo X100 Ultra.

S ohledem na „papírové“ vlastnosti si můžeme všimnout zhoršení u hlavního objektivu. Loňské Vivo X100 Pro totiž nabízelo 1palcový senzor, zatímco jeho nástupce přichází s menším senzorem o ploše 1/1,28 palce. Výrobce je nicméně přesvědčen, že předchůdci zvládne v oblasti fotografie konkurovat a ve videu jej má dokonce překonat.

Určitý podíl na tom téměř určitě má proprietární čip V3+, díky němuž je Vivo X200 Pro schopné pořizovat zpomalené záběry v rozlišení 4K při 120 snímcích za sekundu nebo 4K HDR Dolby Vision záznamy v kvalitě až 4K@60fps.

Třetím zadním fotoaparátem do sbírky je 50Mpx ultra širokoúhlá kamera. Nesmíme zapomenout ani na 32Mpx selfie kameru, jež vévodí přední straně.



Zase o chlup lepší displej

Tam také nalezneme onen plochý displej, jehož úhlopříčka měří 6,78 palce. Naprostou samozřejmostí je až 120Hz obnovovací frekvence či podpora technologií LTPO – s ní obrazovka dovede snížit frekvenci na 0,1 Hz – a Dolby Vision. Z parametrů musíme vypíchnout také lokální jas, jehož hodnota se zvýšila na 4 500 nitů.





Úchvatné vnitřnosti

Pod kapotou Vivo X200 Pro nalezneme čerstvě představený čipset MediaTek Dimensity 9400, jenž opět sází pouze na výkonná jádra. Pyšní se hned třemi špičkovými jádry Cortex-X4, ale co víc, vybaven je i „superjádrem“ Cortex-X925 s frekvencí až 3,6 GHz. Třešničkou na dortu je využití 3nm výrobního procesu, s nímž je údajně o 40 % energeticky úspornější. V benchmarkovacím softwaru AnTuTu pak má podle společnosti Vivo překonat hranici 3 milionů bodů, a to jako první telefon v historii. No zkrátka je famózní.

Jednotlivým komponentám dodává šťávu baterie s fascinující kapacitou 6 000 mAh, kterou lze dobíjet 90W výkonem drátově a 30W bezdrátově.



Cena a dostupnost

Vivo X200 Pro bylo na čínský trh uvedeno s cenou 5 299 jüanů (17 300 Kč bez daně) v základní variantě 12/256GB, nejdražší konfigurace pak vychází na 6 799 jüanů (22 200 Kč bez daně).

Barevné varianty Vivo X200 Pro

Výrobce neprozradil, zda se jeho nejnovější vlajka podívá i do Evropy, ale vzhledem k úspěchu modelu X100 Pro bych na to osobně sázel.

Zdroje: GSMArena, Gizmochina