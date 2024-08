Honor 70 je nyní v Datartu za neuvěřitelných 4 490 Kč

Za tuto cenu nabízí nadprůměrný výkon, skvělý displej a solidní fotoaparáty

Jediným stínem na kráse jsou omezené aktualizace

Pamatujete si na Honor 70? Telefon, který do Evropy přišel před dvěma lety s doporučenou cenou 13 490 Kč, je nyní k sehnání za třetinu. Datart ho má totiž v akci za 4 490 Kč. Přestože nejde o nejnovější model, budete lepší kousek hledat v podobné ceně jen velmi těžko. Svým zpracováním, fotoaparáty i čipem totiž uspokojí i náročnějšího uživatele. Jedinou vadou jsou (vzhledem ke stáří) omezené aktualizace.

Pojďme si připomenout jeho parametry. Přední straně dominuje kvalitní zaoblený 6,67palcový OLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Z dnešního pohledu patří k průměru jas 800 nitů, ale stále se jedná o vynikající displej, zvlášť když znovu přihlédneme k ceně. K tomu přihoďte čipset Snapdragon 778G+, který sice není nejnovější, ale v kategorii telefonů do 5 tisíc stále vypráší kožich všem těm Helio G99, Snapdragonům 680/685 i Dimensity 7020. V AnTuTu dosahuje na skóre téměř 600 000 bodů. Zahrajete si na něm většinu moderních her na solidní detaily a nenechá vás na holičkách ani v případě, že budete upravovat nějakou RAW fotku nebo stříhat 4K video.

A co fotoaparáty? 54Mpx hlavní snímač Sony IMX800 a 50Mpx ultraširoký objektiv. To není vůbec špatná sestava, která si v testech vedla velmi dobře. Senzor od Sony se většinou ve své době dával do budget vlajek, ale i některých opravdu drahých telefonů, například Xiaomi 13. Za 4,5 tisíce rozhodně neseženete lepší fotomobil, snímky mají široký dynamický rozsah, dostatečné množství detailů a skvělé barevné podání. A umí pochopitelně natáčet i video ve 4K rozlišení.

Honor 70 review

Solidní je i výdrž baterie. Akumulátor o kapacitě 4800 mAh lze dobíjet 66W nabíjením, které dodá 70% kapacity za něco okolo 30 minut. Na jedno nabití vydrží okolo 7 hodin zapnutého displeje, což je rovněž solidní hodnota.

Specifikace Detail Displej 6,67″ OLED, 1080×2400 pixelů, 120Hz, jas 800 nitů, 1,07 miliardy barev Rozměry 161,4 x 73,3 x 7,91 mm, 178 g Čipset Qualcomm Snapdragon 778G+ (8jádrový, 2.5 GHz) Operační systém Android 14, Magic UI 8.0 Paměť 8 GB RAM, 128/256 GB úložiště (bez možnosti rozšíření) Fotoaparát (zadní) 54 MP hlavní (Sony IMX800, f/1.9) + 50 MP ultraširoký (f/2.2) + 2 MP hloubkový (f/2.4) Fotoaparát (přední) 32 MP, f/2.4 Baterie 4800 mAh, rychlé nabíjení 66W (70 % za 30 minut) Konektivita 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C Senzory Gyroskop, kompas, proximity, okolní světlo, akcelerometr, čtečka otisků prstů (v displeji)

Mínusy? Mezi nejzásadnější patří softwarová podpora. Telefon totiž vyšel původně s Androidem 12 a Honor mu přislíbil jen 2 roky hlavních a 4 roky bezpečnostních updatů. Android 14 s nadstavbou MagicOS 8.0 dorazil v červnu a další velký update už telefon nedostane. Alespoň však můžete počítat s dalšími dvěma lety bezpečnostních aktualizací. Absenci IP certifikace a bezdrátového nabíjení bych snadno odpustil, stejně jako jen jeden hlasitý reproduktor.

Pokud hledáte telefon do 5 tisíc korun a jste ochotni přimhouřit oko nad omezenými aktualizacemi, Honor 70 je momentálně asi ta nejlepší volba na trhu.

Jak se vám zamlouvá cena Honoru 70?