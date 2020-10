Realme 7 recenze: hurikán ve střední třídě. Má vůbec konkurenci?

Změna nastala také u modulu fotoaparátů, který je nyní širší. Realme 6 mělo spíše pásek, zatímco u Realme 7 se dá modul nazvat obdélníkem. Je hodně podobný tomu z Galaxy S20. Tlačítka hlasitosti jsou umístěná na levé straně, power tlačítko se čtečkou otisků prstů pak napravo. Potěší také přítomnost 3,5 mm jacku či USB-C port. Na spodní straně se nachází také hlasitý reproduktor, který nehraje vyloženě špatně, ale nemá druhého parťáka. Na podcasty u vaření nebo YouTube v posteli stačí, ovšem hudební výstup není nijak oslnivý. Telefon váží 197 gramů, což není málo, ale dá se na to zvyknout a je 9,4 mm tlustý. Trochu nám zde chybí jakákoliv IP certifikace, což je škoda. Ale jinak nemáme co vytknout.



Poco C3 oficiálně: levný telefon s MIUI 12, velkým displejem a třemi fotoaparáty čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Displej Realme 7

Displej je věc, na kterou jsme byli u tohoto modelu obzvlášť zvědaví. Přední stranu Realme 7 totiž pokrývá 6,5″ IPS LCD panel s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz, což se opět u této třídy jen tak nevidí. Jedná se o jeden z lepší LCD displejů se skvělým barevným podáním i kontrastem. Překvapilo nás také věrné podání černé barvy. Jediné, co bychom mu vytknuli je hraniční hodnota jasu – 450 nitů. Bohužel bylo po většinu testování zataženo, takže byl jas dostatečný. Dokážeme si ale představit, že na přímém slunci nemusí stačit.

6,5″ IPS LCD panel s Full HD+ rozlišením

90 Hz obnovovací frekvence

maximální jas 450 nitů

Co se týče samotné 90 Hz obnovovací frekvence, ta je zkrátka znát. Oproti třeba Xiaomi Mi A3, které jsme používali přibližně před rokem je rozdíl enormní a pocítit je to nejen při hraní her, ale také v samotném systému. Telefon sice není tak plynulý, jako třeba Huawei P40 Pro, který má rovněž 90 Hz displej, ale to je spíše odladěním a bavíme se zde o 4x dražším modelu. Zkrátka plynulejší zážitek si za takové peníze neodnesete nikde jinde.



Hardware a výkon

Už předchozí model Realme 6 nabízel za své peníze opravdu dobrý výkon. Realme 7 však posouvá laťku ještě výše. Debutuje v něm čipset MediaTek Helio G95, což je vylepšený a výše nataktovaný čipset Helio G90. Grafický čip běží na 900 Mhz, oproti 800 Mhz a celkově vzato se jedná o jeden z nejlepších 4G čipsetů poslední doby. Telefon je bleskurychlý a používání sociálních sítí, webového prohlížeče a dalších aplikací je pro telefon hračka, při které se vůbec nezapotí. Překvapilo nás, že telefon vůbec při těchto činnostech netopí, s čímž mají mnohdy problém i výrobci s věhlasnějším jménem.

Osmijádrový čipset MediaTek Helio G95

8 GB operační paměti RAM

128 GB úložiště

Multitasking díky 8 GB operační paměti RAM zvládne hned několik náročnějších aplikací, jako je třeba Gmail, Google Mapy nebo Chrome. Občas se nám stalo, že se aplikace zavřela. To však přisuzujeme spíše optimalizaci a měla by to vyřešit některá z aktualizací. A co herní výkon? Realme 7 nemá podle očekávání problém s žádnou hrou. Ostatně právě MediaTek Helio G95 je prý nejlepším čipsetem pro hraní her ve své třídě. A je to pravda. Většina her běží naprosto plynule i s vyšším grafickým nastavením a při solidních snímcích za sekundu. Sice se na vždy na 90 FPS dostanete, ale při většině situací ano. Ne všechny hry zatím podporují 90 či více FPS, to je ale opět dáno novou platformou a je jen otázkou času, kdy jej vývojáři na tento seznam přidají.

Snad jediné, co bych telefonu vytkl je pouze 120 Hz samplovací frekvence. Většina telefonů ve vyšších třídách má 180 nebo dokonce 240 Hz, což je pak znát. Troufám si ale říct, že pro 99 % uživatelů to nebude překážka. A opět se bavíme o telefonu za 5 tisíc korun. Celkově vzato je Realme 7, co se výkonu týče skvělé. Hry jako Call of Duty: Mobile, Fortnite, FIFA Mobile, PUBG nebo Asphalt běží na vysoké grafické nastavení a zároveň absolutně plynule.



Šéf Realme láká na dvoje nová sluchátka. Dočkáme se několika vylepšení čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Výdrž baterie Realme 7

Realme 7 ve svých útrobách schovává velkou 5 000 mAh baterii, která podporuje 30 W nabíjení. I přesto, že jsme o kapacitě věděli, nejásali jsme předem. Na trhu totiž existuje velká spousta telefonů s podobně velikou baterií, ovšem vzhledem k často starým a žravým čipsetům vydrží stejně, jako dobře optimalizovaný telefon s poloviční kapacitou. Výsledky jsou však naštěstí úplně jiné.

Je vidět, že si dala společnost na optimalizaci záležet a také že je MediaTek Helio G95 opravdu úsporným kusem hardwaru. Při běžném používání, nastaveném jasu na 75 %, brouzdání sociálními sítěmi, občasné focení a používání aplikací jako Gmail či Google Chrome vám telefon s přehledem vydrží do večera a ještě vám zbyde přes 35 % kapacity. Méně nároční uživatelé se mohou v klidu dostat i ke dvoudenní výdrži. A to je v této cenové kategorii také spíše výjimka. Samotné nabíjení pak trvá z 0 na 100 % 1 hodinu a 20 minut. To sice nemusí vypadat na papíře tak dobře, ale znovu si je třeba uvědomit, jak velkou baterii dobíjíme. Může trochu zamrzet absence bezdrátového nabíjení.



Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Realme 7 má kvůli LCD panelu čtečku otisků prstů v power tlačítku na boku telefonu, nikoliv v displeji. A to je možná i dobře. V této cenové kategorii jsme totiž už nějaké čtečky v displeji testovali a můžeme říct, že ne vždy fungují jistě. Ověřená kapacitní čtečka otisků prstů je velice rychlá a při přiložení prstu máte telefon odemknutý takřka okamžitě. A to i když máte trochu špinavé či jinak zapatlané prsty. Potěší, že funguje i v situacích, kdy je displej zhasnutý. Telefon tedy okamžitě probudíte k životu pouhým dotykem.

Potěší také 2D odemykání obličejem, které funguje poměrně spolehlivě. Při testování jsme měli aktivovanou jak čtečku otisků, tak právě odemykání obličejem a při většině situací nás kamerka rozpoznala bez problémů a to i v horších světelných podmínkách, což nás poměrně překvapilo. Jasně, Face ID či Face Unlock od Googlu se to nevyrovná, ale není to tak špatné, jako třeba právě u Xiaomi Mi A3 nebo jiných levnějších telefonů.



Uživatelské prostředí Realme 7

Realme 7 běží na nadstavbě Realme UI 1.0, což je systém víceméně totožný s Color OS od Oppo, založený na Androidu 10. Zaujalo nás, jak je vzhled a celá nadstavba velice dobře přizpůsobitelná. Můžete ji mít přeplácanou hromadou funkcí, nebo můžete získat v podstatě čistý Android, jako na Pixelech. Nenachází se zde ani žádný balast v podobě pochybných aplikací, víceméně je zde jen Game Space, což je aplikace která vám shromažďuje všechny hry na jedno místo a umožňuje nastavit režimy jako odmítání hovorů a notifikací, nebo vám třeba dokáže zjistit, jak dlouho vám telefon při hraní vydrží.