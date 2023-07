Honor 90 recenze: velký potenciál brzdí řada hloupých chyb

Honor se po svém osamostatnění od Huawei letos konečně pořádně nadechl a snaží se dobýt zpět své místo na výsluní mezi nejprodávanějšími značkami chytrých telefonů. Velké naděje by přitom zajisté vkládá i do dnes testované novinky vyšší střední třídy v podobě smartphonu Honor 90. Zda jsou to naděje oprávněné pomůže odhalit naše recenze.

Obsah recenze Honor 90

Stylový design není vše

Již při prvním pohledu na Honor 90 musí být všem jasné, že zde výrobce hodně vsází i na design. Ať už vám konkrétně vzhled novinky padl do noty nebo ne, musíte prostě uznat, že jde o stylovku, na které si dal výrobce záležet. Začnu trochu netypicky na přední straně. Zde se nachází krásný 6,7″ AMOLED panel se zahnutými boky. Vedle těch je však krycí sklo displeje opatřeno také takzvaným 2,5D zaoblením na horní a spodní hraně. Ve spojení s, na poměry střední třídy nadstandardně, tenkými rámečky pak vzniká dojem, že je displej zahnutý po všech stranách. Boční zahnutí displeje je poměrně decentní a při používání mě nijak neobtěžovalo. K pohodlnému ovládání telefonu přispívají také výrazně zaoblené hrany na zádech přístroje v kombinaci s malou tloušťkou zařízení.

Celkové rozměry telefonu pak činí 161,9 x 74,1 x 7,8 mm a hmotnost se ustálila na 183 gramech. Musím pak podotknout, že obě tyto hodnoty jsou na telefon s takto velkým displejem velmi dobré. Honor 90 za to vděčí, mimo jiné, i takřka 91% využití přední strany displejem. Na zádech jsou pak dominantním prvkem ,jak jinak než, fotoaparáty – respektive jejich oválné moduly. Oba přitom poměrně výrazně vystupují nad povrch zad. To sice opticky relativně dobře maskují lesklé kruhy okolo modulů, více než 2mm výstupek se však při položení na stůl neskryje. Povrch zad je sice trochu kluzký a z počátku jsem se bál, aby mi telefon z rukou nevyklouzl, po pár dnech jsem si však zvykl a mohl tak plně docenit benefity plynoucí ze zvolení právě této povrchové úpravy.

V ČR se začíná prodávat Honor 90. Dostanete k němu tablet čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Kvalita konstrukce je proměnlivá

V první řadě jsou záda na dotek velmi příjemná. Vedle toho tento povrch, který neumím popsat jinak než něco mezi metalickým lakem a mléčným sklem dobře vypadá. Největším benefitem je však, že na sebe absolutně neváže nečistoty či mastnotu a tedy ani otisky prstů a dlaní. Za téměř dva týdny používání jsem tak neměl potřebu záda byť jen otřít. Pozor však, tento povrch je devízou výhradně testované zelené varianty. Pokud se rozhodnete pro černou či stříbrnou verzi Honor 90, počítejte s mnohem méně praktickým lesklým povrchem. Velká škoda je, že výrobce zcela rezignoval na jakoukoli ochranu vůči prachu a vlhkosti.

Nejslabším místem konstrukce je však dle mého rámeček telefonu. Sice bych si v této cenové kategorii již dokázal představit použití kovu, i s celoplastovou konstrukcí bych ale byl spokojen, pokud by byla zpracovaná trochu jinak. Rámeček má chromově lesklou povrchovou úpravu, která na mě prostě působí lacině a snadno na sebe váže nejen otisky ale i nečistoty a mastnotu. Vedle toho není rámeček ani správně slícován. Při používání telefonu cítím na přední i zadní straně hranu rámečku. U displeje mi to obvykle tolik nevadilo, na zádech je ale jasně patrná ostrá hrana. U testovaného kousku bylo navíc při bližším pohledu zřetelně vidět, že mezera mezi zadním krytem a bočním rámečkem není po celém obvodu stejná.

Zrovna tak šuplíček na SIM nacházející se na spodní hraně telefonu byl vůči povrchu rámečku nepatrně propadlý a viditelně nebyl usazený přesně na střed jeho otvoru. Toto všechno jsou pak možná malichernosti, které většina uživatelů řešit nebude a, ruku na srdce, u telefonu s poloviční cenou bych je asi ani já moc neřešil. V tomto případě si však troufám prohlásit, že dílenské zpracování Honor 90 není úměrné cenové kategorii telefonu.

Čtečka otisků v displeji je výborná

Zklamání z nepřesvědčivé kvality zpracování mi vynahradila čtečka otisků prstů v displeji. Jedná se o optickou čtečku a asi bych si dokázal představit, že by zabírala o malinko větší oblast a byla umístěna kousek dál od spodního okraje. Jinak k ní ale nemám výhrad. I přes z výroby aplikovanou hydrogelovou fólii čtečka funguje na výbornou. Prst stačí přiložit přibližně na půl vteřiny a během další půl vteřiny je telefon odemknutý. Vedle rychlosti se pak čtečka vyznačuje i velmi dobrou přesností a prst tak obvykle není potřeba přikládat opakovaně.

Nádherný AMOLED…

Chloubou nového Honor 90 je bezesporu použitý AMOLED displej. Jak padlo již výše, panel disponuje 6,7″ úhlopříčkou, té je uzpůsobeno i rozlišení činící 2 664 x 1 200 pixelů a výsledná jemnost obrazu tím pádem činí velmi solidních 435 pixelů na palec. Díky tomu displej nabídne skvělou ostrost i u těch nejjemnějších detailů. Současné standardy střední třídy Honor dodržuje i v oblasti obnovovací frekvence obrazu, která zde činí 120Hz. Nejedná se však o LTPO displej a tak musíme vzít za vděk dynamické úpravě obnovovací frekvence ve třech stupních – 60, 90 a 120 Hz.

Xiaomi dohání resty, Android 13 míří do opomenutého Redmi Note čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Ve výbavě nechybí ani PWM stmívání o frekvenci 3 840 Hz, které prakticky eliminuje blikání displeje a spolu s hardwarovým filtrem modrého světla výrazně napomáhá snížit únavu očí při delším používání. Opomenout nemohu ani barvy. Honor 90 používá 10-bit panel, což znamená, že je schopen zobrazit přes miliardu barev. Podpora HDR10+ je pak u takto vybaveného displeje prakticky samozřejmostí a v neposlední řadě se může pochlubit 100% pokrytím DCI-P3 barevného spektra. Excelentní je pak maximální jas 1 600 nitů. Díky tomu je displej skvěle čitelný i za slunečného letního dne.

…a pouze jeden reproduktor

Zatímco v oblasti vizuálního zážitku jsem neměl sebemenší prostor ke stížnostem, oblast audia mi ho bohužel dává až příliš. V první řadě hlasitý projev. Ten zde obstarává pouze jediný reproduktor. To je trochu ostuda, vezmu-li v potaz, že stereo reproduktory disponují i podstatně levnější konkurenti. Navíc, použitý reproduktor nepodává ani nijak výjimečné výkony. Nabídne poměrně čisté středy ve výškách mu však dochází dech a hlubší tóny jsou přítomny jen v náznacích. Maximální hlasitost je pak dostatečná, ale opět, nijak výjimečná.

Že telefon nedisponuje 3,5mm jackem není v dnešní době žádné velké překvapení, spolehnout se tak musíte na redukci z USB-C, nebo bezdrátové připojení prostřednictvím Bluetooth s podporou AptX HD. Ani zde jsem však nebyl příliš spokojen, byť to nesouviselo ani tak s kvalitou samotného připojení, jako spíš s kvalitou zvukového výstupu z telefonu samotného. Honor disponuje systémovým ekvalizérem, který vám dá vybrat ze čtyř možností a to automatického přizpůsobení, prostorového efektu, přirozeného zvuku a ručního ekvalizéru.

Zvuk jsem testoval v kombinaci se sluchátky Samsung Galaxy Buds 2 a Jabra Elite 75t a v obou případech byl u všech profilů silně přebasovaný. Jedinou možností tak bylo ruční nastavení ekvalizéru u kterého jsem musel ručně stáhnout hloubky. Ani po delší době nastavování se mi však ani u jedněch sluchátek nepodařilo dosáhnout optimálního zvukového výstupu.

Výkonu má dostatek

Uvnitř telefonu se nachází moderní čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 postavený na 4nm výrobním procesu. V tomto případě se navíc jedná o takzvanou “accelerated edition” s nepatrně vyšším, 2,5GHz taktem na výkonném jádru Cortex-A710. Dále zde máme cluster s dalšími třemi jádry Cortex-A710 ovšem s nižším, 2,3GHz taktem a soupis jader procesoru uzavírá sestava čtyř Cortex-A510 taktovaných na 1,8 GHz. Grafický výkon zde pak obstarává čip Adreno 644. Společnost pak může dělat 8 GB RAM a 256GB úložiště, nebo jako v případě testovaného kousku rovnou 12 GB RAM a 512GB úložiště. Asi netřeba dodávat, že pokud vám jde o velikost vnitřního úložiště, Honor 90 bude ve své cenové kategorii hledat konkurenci jen těžko.

Co se výkonu týče, Honor 90 jsem pochopitelně podrobil také několika benchmarkům, jejichž výsledky si můžete prohlédnout níže. Obecně se pak dá říct, že se novinka pohybuje v oblasti CPU někde na úrovni 2-3 let starých TOP modelů. Bohužel v oblasti grafiky je výkonnostní propad vůči starším čipsetům v TOP modelech již výraznější. V populárním a na výkon náročném titulu Gensing Impact se při vysoké (druhé nejvyšší) úrovni grafiky sice intenzivnější bojové scény neobešly bez občasného pádu snímkové frekvence pod 30 fps a závody Wreckfest si na nejvyšší detaily při nejvyšším možném počtu oponentů také nedrží úplně stabilní snímkovou frekvenci. Přesto si určitě i hráči přijdou na své. Jen prostě musejí počítat, že v těch úplně nejnáročnějších titulech musí slevit z nejvyššího grafického nastavení.

Xiaomi Pad 6 Max bude velký tablet se solidní porcí výkonu čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Honor 90 benchmarky:

AnTuTu: 667 973 bodů

667 973 bodů GeekBench 6 Single core: 1 055 bodů

1 055 bodů GeekBench 6 Multi core: 3 005 bodů

3 005 bodů 3DMark Wild Life Extreme: 863 bodů

Poměrně zvědavý jsem byl i na výsledky v oblasti zahřívání. Během testování telefonu mi totiž stačilo pořídit pár fotek, chvíli sledovat YouTube ve vysokém rozlišení, nebo trávit čas prohlížením webu či sociálních sítí a jasně jsem cítil, že telefon poměrně citelně hřeje. O to větší bylo mé překvapení, když se mé obavy nenaplnili a stress testem v 3DMarku simulujícím delší hraní velmi náročného titulu Honor 90 prošel s excelentním hodnocením v oblasti stability bez nutnosti omezení výkonu vlivem vysoké teploty.

Konektivitě nic nechybí

V rámci konektivity Honor 90 nabízí vše, co bych od něj očekával. Dokonce podporuje i eSIM, což ve střední třídě ještě ani zdaleka není pravidlem. Jinak výpis vlastností z oblasti konektivity zahrnuje podporu 5G sítí, rychlou Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 s podporou AptX HD a NFC (nejen) pro platby u bankovních terminálů. Malinko by mohlo zamrzet použití USB-C pouze s USB 2.0 řadičem, to však v této cenové kategorii není nic neobvyklého. Z geolokačních služeb jsou pak přítomny všechny dostupné a sice GPS, Galileo, Beidou, QZSS i Glonass. V praxi pak navigace probíhá zcela bez problémů a i v hustě zastavěných oblastech si telefon drží vysokou přesnost.

Výdrž baterie

Honor 90 spoléhá na baterii s kapacitou 5 000 mAh. Výdrž telefonu v průběhu testu pak byla poměrně proměnlivá. Můj běžný pracovní den s telefonem vypadal tak, že s výjimkou hraní her jsem smartphone využíval naplno pro veškerou komunikaci a to jak hlasovou, tak textovou. Nechybělo několik desítek minut sledování YouTube streamování hudby na pozadí a samozřejmě brouzdání webem a sociálními sítěmi.

Během popsané praxe jsem se pak většinou pohyboval při stejném využití mezi 6 a 8 hodinami na jedno nabití, což je poměrně velký rozptyl. Paradoxně, během dne, kdy jsem testoval výkon zařízení a i několik her jsem se dostal na více než 7 hodin aktivního použítí. Během následujícího dne, kdy jsem telefon využíval podstatně méně intenzivně jsem měl po 5,5 hodinách aktivního používání pouze 10% energie. Honor 90 disponuje podporou 66W rychlonabíjení, adekvátní adaptér si však musíte dokoupit zvlášť, od výrobce jej v balení nedostanete.

Magic OS 7.1 jako vzpomínka na Huawei

Honor 90 běží na operačním systému Android 13 a v době testování disponoval červnovými bezpečnostními aktualizacemi. Nadstavbou je zde Magic OS 7.1, který nezapře svůj původ v EMUI od Huawei. Jedná se tedy o komplexní grafickou nadstavbu dokonale překrývající výchozí Android. Záleží pak čistě na vašem vkusu, zda se vám do něj Magic OS trefí svým provedením. V tomto ohledu pak vidím jistou paralelu s mnohými milovanou, jinými zatracovanou nadstavbou MIUI.

Zatímco po stránce vzhledu se Magic OS (dříve Magic UI) příliš nezměnil, dočkali jsme se alespoň několika funkčních změn. Mezi ty patří například velké složky, které jsou poslední dobou poměrně populární a zavedlo je ve svých prostředích již několik výrobců. Launcher také disponuje položkou nazvanou “návrhy YOYO”. Tento widget na první pohled vypadá jako velká složka se čtyřmi aplikacemi, nicméně zobrazené aplikace se zde mění na základě dat o vašem obvyklém používání. Nechybí ani funkce zobrazení miniaturních widgetů po přejetí prstem přes ikony označené miniaturní lištou. Můžete si tak třeba nastavit pár oblíbených kontaktů k jejichž rychlému vytáčení budete mít přístup po přejetí prstem přes ikonu telefonu.

Samsung představil levný telefon s obří baterií, 120Hz displejem a pětiletou podporou čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Možnosti personalizace

Chybět zde pochopitelně nesmí ani možnosti přizpůsobení vzhledu systémovými i Allways on Display tématy. Tradičně si pak u launcheru můžete zvolit, zda vám zobrazí aplikace na jednotlivých plochách, nebo nabídne i “šuplík” s aplikacemi. Když už jsme u launcheru, musím zmínit dvě věci, které mě během používání poměrně štvaly. První je absence funkce vypnutí displeje poklepáním na plochu, namísto ní má Honor připravený widget o velikosti jedné ikony. Co mi ale chybělo ještě víc byla podpora gesta pro zobrazení notifikační oblasti tažením směrem dolů. Namísto toho se zobrazí hledání Honor Search a jediné, co s tím uživatel může dělat je jej vypnout.