Přepis audio nahrávek do textové podoby může být skvělá věc

Google Diktafon tuhle funkci podporuje, a dokonce i v češtině

Cesta sice není přímočará, ale přesto je velmi jednoduchá

Zatímco běžné systémové diktafony se většinou omezují na pouhé nahrávání zvuku – což nutně nemusí být špatné, plní tím svůj hlavní účel – Google se rozhodl se svou vlastní aplikací povznést věci na trošku vyšší úroveň. Jeho aplikace se pyšní naprosto brilantní funkcí, kterou je přepis zvuku na text. A věřte nám, tahle vychytávka najde spoustu využití, i když zrovna nejste novináři a nevedete s někým rozhovor.

Vypíchněme třeba případ, že si chcete uložit pracovní mítink nebo přednášku na později, avšak raději než běžný zvukový výstup budete mít v telefonu kompletní textový přepis, který pak můžete například šoupnout do AI nástroje typu ChatGPT a nechat si z něj udělat heslovité odrážky. Možná to nevíte, ale Google Diktafon je schopen převést na text i nahrávku v českém jazyce, a to poměrně snadno.

Nutno říct, že s češtinou to není tak přímočaré. Jakmile totiž vytvoříte nahrávku a pak přejdete do kolonky Přepis, češtinu mezi podporovanými jazyky nenaleznete. Nicméně, pokud záznam uložíte, pak si jej v seznamu znovu rozkliknete a následně zvolíte ikonku třech teček, naskytne se vám možnost nechat si přepis vytvořit ještě jednou (tlačítko „Přepsat znovu“). Jakmile na něj kliknete, podporovaných jazyků se vám objeví daleko víc a najdete mezi nimi právě i češtinu.

Musíme dodat, že funkce vyžaduje přístup k internetu. Přepis nahrávky se totiž nezpracuje lokálně na vašem zařízení, nýbrž na vzdálených serverech Google. Pokud tedy nemáte Wi-Fi anebo mobilní data, bohužel vám vychytávka sloužit nebude.

Diktafon Google bohužel nejde nainstalovat na všechna zařízení – aplikace je k dispozici na telefonech Pixel 3 nebo novějších.

Používáte na telefonu diktafon?

Zdroj: Vlastní, Oficiální web