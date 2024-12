Tohle bude naprostý trhák! Z výbavy globálního Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G padá čelist

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G přichází do první země mimo Čínu

Zůstává mu jak teleobjektiv, tak i velká baterie s kapacitou 6 200 mAh

Láká mimo jiné na nový design, vyšší jas a rychlejší procesor

Xiaomi koncem září v Číně představilo řadu mainstreamových telefonů Redmi Note 14. Vůbec nejpůsobivějším modelem bylo bezesporu Redmi Note 14 Pro+ 5G, které ve srovnání se svým předchůdcem přineslo nejedno vítané vylepšení. Za pár dní oficiálně zamíří na pulty obchodů v první zemi mimo svou domovinu, a to s až překvapivě nabušenou výbavou.

Redmi Note 14 Pro+ 5G oproti loňskému modelu přináší dvě hlavní zlepšení: prakticky zbytečný makro senzor nahradil teleobjektiv a kapacita baterie se z 5 000 mAh zvedla na 6 200 mAh.

Dle řady spekulací jsme se na globálním trhu měli dočkat pouze některých z vylepšení – například se tvrdilo, že verze s teleobjektivem zůstane exkluzivní pro Čínu – ale skutečnost je mnohem příjemnější. S oběma zmíněnými upgrady totiž přišla i indická verze telefonu, a je tudíž dost pravděpodobné, že ta česká na tom nebude jinak.

Specifikace Redmi Note 14 Pro+ 5G Cena ₹30,999 (cca 10 500 Kč včetně DPH) Rozměry a hmotnost 162.53 x 74.67 x 8.75 mm (skleněná verze), 210 g (sklo) / 205 g (PU) Displej 6.67″ 3D Curved AMOLED, 2712 x 1220 1.5K, 446 PPI, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, až 3000 nits, TÜV Rheinland certifikace Procesor Snapdragon 7s Gen 3, 4nm proces, Adreno GPU Zadní fotoaparáty 50MP (1/1.55″, f/1.6), 50MP teleobjektiv (2.5x), 8MP ultraširoký, max. 4K@30fps Selfie kamera 20MP Baterie 6200mAh, 90W rychlonabíjení, pevná elektrolytová technologie, silikon-uhlíková technologie Software Android 14, HyperOS, 3+4 roky aktualizací Další vlastnosti Dual stereo reproduktory s Dolby ATMOS

Odolnost IP68

Corning Gorilla Glass Victus 2 (displej), Gorilla Glass 7i (zadní strana)

In-display čtečka otisků prstů

WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC

Podpora 5G (SA/NSA)

IR blaster, ultrazvukový senzor přiblížení

X-axis lineární motor

TÜV SÜD certifikace proti pádu

Nové Redmi Note 14 Pro+ 5G odlišíte od „třináctky“ už na první pohled. Je totiž vybaveno vycentrovaným kamerovým modulem ve tvaru čtverce se zaoblenými rohy, který poskytuje prostor pro blesk a tři fotoaparáty. Kromě onoho teleobjektivu s 50Mpx rozlišením a 2,5x optickým zoomem smartphone nabízí 50Mpx hlavní hlavní senzor Light Fusion 800 (1/1,55″) a8Mpx ultra širokoúhlou kameru. Podporuje nahrávání ve 4K při 30 snímcích za sekundu.

Skvělými parametry se může pochlubit také 6,67″ AMOLED displej, který je chráněn sklem Corning Gorilla Glass Victus 2 a podporuje technologii HydroTouch. Od ní výrobce slibuje lepší reakce obrazovky na doteky mokrýma rukama. Zapomenout nesmíme ani na 3 000nitový jas, 120Hz obnovovací frekvenci, rozlišení 2712×1220 pixelů či 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3.

Co se týče vnitřností, Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G disponuje modernějším čipsetem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Onu 6 200mAh baterii lze nabíjet 90W výkonem (namísto loňského 120W), nabíječka se pak nachází v balení.

Po softwarové stránce je telefon bohužel poháněn Androidem 14 a starší verzí HyperOS. I přesto mu však neschází řada AI vychytávek, jako je Circle to Search, generování AI titulků při přehrávání videí, možnost překládání hovorů či mítinků v reálném čase nebo funkce pro odstranění pozadí z fotky.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G má certifikaci IP68+69

Co se týče ceny, základní verze Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 8/128GB v Indii vyjde na 30 999 rupií, tedy asi 10 500 Kč včetně DPH. Do Česka by se telefon měl spolu s dalšími svými sourozenci podívat začátkem následujícího roku a pravděpodobně bude o něco dražší.

Co vás na Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G zaujalo nejvíc?

Zdroj: Xiaomi, X