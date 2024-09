Xiaomi představilo očekávanou řadu Redmi Note 14

Trojice modelů nabízí vyšší odolnost a delší výdrž baterie

Vrcholný model se zase o chlup přiblížil vlajkovým lodím

Očekávaný den D je konečně tady. Xiaomi na čínském trhu oficiálně představilo řadu Redmi Note 14, která neskutečným způsobem atakuje konkurenci ve střední třídě. Do Česka se pravděpodobně dostane až v příštím roce, a pokud se ji zde podaří dobře nacenit – a já věřím, že ano – nebudou to mít smartphony ostatních značek vůbec jednoduché.

Na domácím trhu byly odhaleny modely Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G a Redmi Note 14 Pro+ 5G. U každého z nich výrobce změnil design a učinil z nich možná ještě prémiověji působící zařízení než kdy dříve. Pochopitelně se dočkáváme i důležitých upgradů, co se týče specifikací, přičemž zdaleka nejvýraznější jsou u dvou dražších kousků. Pojďme se tedy společně podívat, co nové telefony nabízí.

Redmi Note 14

Xiaomi Redmi Note 14 se odklonilo od vzhledu svého předchůdce a po konstrukční stránce nabízí vyšší stupeň krytí, konkrétně IP64. Současně se může pochlubit pokročilejším procesorem MediaTek Dimensity 7025-Ultra a krapet větší baterií o kapacitě 5 110 mAh, kterou je tentokrát možné nabíjet 45W výkonem.

Dalšího významného posunu se dočkáváme u displeje. Ten opět spoléhá na plochý AMOLED panel se 6,67″ úhlopříčkou a 120Hz frekvencí, avšak hodnota špičkového jasu vystřelila z 1 000 nitů na 2 100 nitů. Globální jas pak dokonce činí 1 200 nitů.

Co se týče fotoaparátů, všechny modely řady Redmi Note 13 vyslané do Evropy disponovaly ultra širokoúhlou kamerou, zatímco čínský model ji tehdy zcela vynechal. Stejná situace nastala i letos, neboť čínské Redmi Note 14 5G sice nabízí 50Mpx senzor Sony LYT-600 s optickou i elektronickou stabilizací – což je hodně důležité vylepšení – ale ultrašíro zkrátka vynechal. Jen tak do počtu přitom nabízí 2Mpx hloubkový snímač. Video ve FullHD při 60 snímcích si ale stejně nenatočíme…

Xiaomi Redmi Note 14 5G ve verzi 6/128GB dostalo cenu 1 199 jüanů, tedy asi 3 800 Kč bez daně. Vrcholná verze 12/256GB pak stojí 1 699 jüanů (5 450 Kč v přepočtu).

Specifikace Redmi Note 14 5G Cena od 1 199 jüanů (3 800 Kč bez daně) Rozměry a hmotnost 162,4 mm x 75,7 mm x 7,99 mm, 190 g Displej 6,67″ OLED, 2400 × 1080, 2100 nitů, 120 Hz, DCI-P3, HDR10+ Procesor Dimensity 7025, osmijádrový, 2,5 GHz Zadní fotoaparáty 50 MP (f/1.5, OIS+EIS), 2 MP hloubkový senzor Selfie kamera 16 MP Baterie 5110 mAh, 45W nabíjení Software Xiaomi HyperOS Další vlastnosti LPDDR4X RAM + UFS2.2 flash,

Optický snímač otisků prstů pod displejem s detekcí srdečního tepu,

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Dual SIM 5G,

Infrared, 3,5mm jack, duální reproduktory,

Hi-Res Audio, podpora HDR10/10+ videa.

Redmi Note 14 Pro 5G

Nové Redmi Note 14 Pro 5G představuje ideální příklad toho, jak se ochranné prvky smartphonů z vlajkové kategorie začínají dostávat na čínská zařízení střední třídy. Telefon se totiž navzdory nízké ceně může pochlubit certifikací IP68, kterou vloni nabízel pouze vrcholný model, a dokonce i sklíčkem Corning Gorilla Glass Victus 2.

Displej Redmi Note 14 Pro 5G má rovněž 6,67palcovou úhlopříčku, ale spoléhá na prohnutý design. Pochopitelně jde o AMOLED panel se 120Hz frekvencí, avšak hodnota jasu ve špičce dosahuje až 3 000 nitů. Integrovaná čtečka otisků se dokonce pyšní funkcí pro detekci srdečního tepu.

Loňské Redmi Note 14 Pro 5G sice nabízelo rychlejší 67W nabíjení, ale nový model jej překonává v kapacitě baterie, která se posunula na 5 500 mAh. Co do výkonu je tentokrát vybaven čipsetem MediaTek Dimensity 7300-Ultra.

Zadní strana se i tady dočkala kompletního redesignu. Kamerový modul s hlavním senzorem Sony LYT-600, jemuž i zde pochopitelně nechybí OIS a EIS, nalezneme veprostřed horní části zad. Kromě něj se v ostrůvku setkáme s 8Mpx ultra širokoúhlou kamerou a 2Mpx makro snímačem.

Redmi Note 14 Pro 5G vyjde ve verzi 8/128GB na 1 499 jüanů, tedy asi 4 800 Kč bez daně. Nejdražší konfigurace 12/512GB pak stojí 1 999 jüanů (6 400 Kč).

Specifikace Redmi Note 14 Pro 5G Cena od 1 499 jüanů (4 800 Kč bez daně) Rozměry a hmotnost 162,33 mm x 74,42 mm x 8,24 mm, 190 g Displej 6,67″ 1,5K OLED, 2712 x 1220, 3000 nitů, 120 Hz, DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision Procesor Dimensity 7300, osmijádrový, 2,5 GHz, Mali-G615 GPU Zadní fotoaparáty 50 MP (f/1.5, OIS), 8 MP ultraširoký (120° FOV), 2 MP makro Selfie kamera 20 MP (f/2.2) Baterie 5500 mAh, 45W nabíjení Software Xiaomi HyperOS Další vlastnosti LPDDR4X RAM (až 12 GB), UFS2.2 úložiště (až 512 GB),

Optický snímač otisků prstů s detekcí srdečního tepu,

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM 5G,

Hi-Res Audio, duální stereo reproduktory, Dolby Atmos,

4K video natáčení (24/30 FPS).

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Pokud se mi nějaký telefon z řady Redmi Note 14 dostane do ruky, budu doufat, že půjde právě o Redmi Note 14 Pro+ 5G. Telefon střední třídy s poutavým designem a naprosto obří baterií totiž na papíře působí jako sub-vlajkový model, a přesto se u nás skoro určitě nebude prodávat s cenou vyšší než 14 tisíc Kč.

Kromě vylepšeného čipsetu Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 nebo baterie s kapacitou 6 200 mAh, u níž zcela upřímně nechápu, jak se mohla vejít do takto tenkého telefonu, by vás rozhodně neměl minout 50Mpx teleobjektiv (2,5x) či hlavní fotoaparát Light Hunter 800, jímž disponuje i skvěle vybavené POCO F6 Pro.

Redmi Note 14 Pro+ 5G skutečně přichází o 120W rychlonabíjení, ale 90 W je stále vynikající hodnota. A vsadím se, že většina spotřebitelů stejně raději sáhne po telefonu s obří baterií a skoro fantastickým nabíjením nežli po bezkonkurenčním rychlíkovi s průměrnou výdrží.

Obrazovka Redmi Note 14 Pro+ 5G je i tentokrát zahnutá a 6,67″. Na papíře se zdá být naprosto stejná jako u předešlého modelu, i tentokrát se tedy setkáte s 3 000nitovým jasem ve špičce, 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 2712×1220 pixelů.

Redmi Note 14 Pro+ 5G dostalo v Číně oficiální cenu 1 999 jüanů (6 400 Kč bez daně) ve variantě 12/256GB. Vrcholný model se 16 GB RAM a 512 GB místa vyjde tamní zájemce po skončení zaváděcích nabídek na 2 399 jüanů (7 700 Kč v přepočtu).

Specifikace Redmi Note 14 Pro+ 5G Cena od 1 999 jüanů (6 400 Kč bez daně) Rozměry a hmotnost 162,53 mm x 74,67 mm x 8,66 mm, 210,8 g Displej 6,67 palce, 2712 x 1220, 120 Hz, 3000 nitů, 1,5K vysoce lesklý displej Procesor Snapdragon 7s 3. generace, 8jádrový, 2,5 GHz Zadní fotoaparáty 50 MPx hlavní (OIS), 50 MPx teleobjektiv (2,5x zoom), 8 MPx ultraširokoúhlý Selfie kamera 20 MPx OmniVision OV20B Baterie 6200 mAh, 90W rychlé nabíjení Software Xiaomi HyperOS Další vlastnosti IP68, Gorilla Glass, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, stereo reproduktory, infračervené dálkové ovládání

Těšíte se na globální debut řady Redmi Note 14?

Zdroje: Xiaomi (1, 2, 3)