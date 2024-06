Poco F6 Pro recenze: skvělý a přesto ani zdaleka dokonalý

Zbrusu nové Poco F6 Pro přináší mezigeneračně několik novinek.

Vedle očekávaného vyššího výkonu jde zejména o nový fotoaparát a lepší dispej.

Tatam je pak plastová konstrukce předchůdce.

Poco si mezi značkami spadajícími pod Xiaomi vypracovalo pevnou pozici. Podobně jako Redmi se snaží poskytnout co nejlepší výbavu za danou cenu. V porovnání s Redmi se však ještě více soustředí na výkon, čemuž občas ustupuje zbylá výbava. Jak je tomu v případě nejnovějšího TOP modelu Poco F6 Pro? Inu, to vám prozradí naše dnešní recenze.

Obsah recenze Poco F6 Pro

Obsah balení Poco F6 Pro

Poměrně rozměrné prodejní balení telefonu ihned prozrazuje, že se Poco nevydalo „ekologickou“ cestou šetření a spolu s telefonem dostanete plnou dávku příslušenství. Na telefonu samotném je z výroby aplikovaná fólie a dodatečnou ochranu pak nabídne tmavě šedé TPU pouzdro s poměrně příjemným povrchem. Vedle toho nesmí chybět základní dokumentace, sponka na vytažení šuplíčku na SIM a pochopitelně USB-C kabel. Co je však ještě více chvályhodné, že výrobce přibalil také originální 120W napájecí adaptér.

Rozhodně nepůsobí levně

Co mě osobně na novém Poco F6 Pro překvapilo suverénně nejvíc, je bezpochyby konstrukce – použité materiály a zpracování. V testované barevné variantě telefon nabídne tmavě eloxovaný a po obvodu plochý hliníkový rám, který prakticky vůbec neláká otisky. Záda telefonu jsou pak tvořena sklem s velmi zajímavou, matnou a na dotek hladkou povrchovou úpravou. Bohužel se mi nepodařilo dohledat, o jaké konkrétní sklo na zádech se jedná, je však poměrně pravděpodobné, že jde o Corning Gorilla Glass 5, které kryje i displej. Použití staršího typu odolného skla je pak u takovéhoto telefonu poměrně škoda a to zvlášť, když si uvědomíme, že u levnějšího Poco F6 je displej chráněn sklem Corning Gorilla Glass Victus.

Zpět ale na záda. Ta jsou víceméně rovná, s výraznějším zaoblením až u jejich okrajů. Design telefonu je pak víceméně identický s povedeným Poco X6 Pro, to znamená výrazný ostrůvek s fotoaparáty na zadní straně i naopak velmi tenké rámečky okolo displeje s jen nepatrně širší bradou.

POCO F6 Pro Kde koupit: Cena od: 14 990 Kč Koupit

Rozměry telefonu pak činí 160,9 x 75 x 8,2 mm a hmotnost dosahuje 209 gramů. To v kombinaci se zmíněnými plochými a především kluzkými zády znamená téměř opak toho, co si dokážete představit pod pojmem „pohodlný úchop“. Tento problém pak řeší, rovněž zmíněné, přibalené pouzdro. Je však rozhodně škoda skrývat designově povedená záda za neprůhledný obal.

Poco F6 Pro má totiž na zádech vzor připomínající mramorovou strukturu a za sebe musím uznat, že se mi neobyčejně líbí – a to i v testované tmavé variantě, které mě obvykle osloví jen zřídkakdy. V případě testované novinky od Poco bych jí dal ale patrně přednost před druhou, bílou verzí. Byť rovněž s podobným vzorem na zádech. Ať už ale zvolíte jakoukoli verzi, můžete se spolehnout na kvalitní zpracování a velmi dobrý dojem z hodnotného kusu hardwaru. V ruce působí Poco F6 Pro skutečně skvělým dojmem, hmotnost je dobře rozložená a také haptická zpětná vazba rozhodně patří k nadprůměru. Naopak menší zklamání mi připravila absence jakékoli certifikace odolnosti vůči vodě a prachu.

Optická čtečka otisků

Asi jen málokoho překvapí přítomnost čtečky otisků prstů ukryté pod displejem. Ta je v případě Poco F6 Pro optická a podobně jako u většiny současných smartphonů je poměrně blízko spodnímu okraji telefonu. Uživatel tak musí nepřirozeně vytáčet palec aby na čtečku dosáhl. Pokud se pak divíte, proč je podobně řešena většina optických čteček, tak ve většině případů za tím stojí vnitřní uspořádání komponent a zejména pak baterie. Jednoduše řečeno tloušťka telefonu neumožňuje aby se baterie se čtečkou překrývaly. Alespoň, že zde použitá čtečka je dostatečně přesná, takže prst nebudete muset přikládat opakovaně. Rychlost je pak na daný hardware průměrná, nicméně zcela dostatečná pro každodenní používání.

Displej s vysokým rozlišením

Pokud se alespoň trochu orientujete v technických parametrech současných smartphonů, muselo vám být jasné, že – přinejmenším na papíře – je displej jedním z trumfů Poco F6 Pro. Xiaomi totiž tuto „dostupnou vlajku“ vybavilo 12-bit AMOLED panelem o maximálním špičkovém jasu až 4 000 nitů. Na slunci však oceníte schopnost displeje jít po celé ploše do maxima 1 200 nitů, to by měla být hodnota zaručující pohodlné prohlížení i za letního dne. Bohužel, nemám možnost tuto hodnotu ověřit měřením, nicméně v přímém porovnání s Xiaomi 13 se stejnou deklarovanou hodnotou celoplošného jasu mi displej Xiaomi 13 na slunci jednoduše připadá o něco málo jasnější a lépe čitelný. Někoho pak možná zaujme vysoké, WQHD+ (3 200 x 1 440 px) rozlišení. To v kombinaci s úhlopříčkou displeje 6,67″ zajišťuje vynikající jemnost obrazu 526 pixelů na palec. V nastavení ale můžete tradičně zvolit i vykreslování v nižším, FullHD+ rozlišení a šetřit tak baterii.

Displeji nechybí ani podpora formátů HDR10+ a Dolby Vision a v nastavení naleznete i možnosti úprav barevné kalibrace. V nastavení pak naleznete i různé AI funkce pro zlepšení vizuálního zážitku pomocí zvýšení rozlišení nebo přidání HDR do videí, MEMC vkládání snímků pro plynulejší video či úpravu barev na základě rozpoznané scény. Ve všech případech lze pozorovat mírné vylepšení ale je třeba počítat s vyšší spotřebou energie. Displej pak nabídne 120Hz obnovovací frekvenci bez možnosti její plynulé regulace. V realitě jsem pak pozoroval změnu jen mezi 120 a 60 Hz a to v některých aplikacích nebo při zobrazení statického obrazu.

Nevyrovnané audio

O hlasitou reprodukci se zde stará dedikovaný hlasitý reproduktor na spodní hraně a telefonní sluchátko. Zvuk je zde poměrně slušně prokreslený, nabídne zřetelné hlubší tóny a nechybí ani náznak prostorového efektu. Rovněž hlasitost je víc než dostatečná a k citelnějšímu zkreslení dochází až při nejvyšších úrovních. Co mě však zklamalo byla nevyváženost zvuku. Že telefonní reproduktor hraje slaběji nebo například poskytuje spíše výšky a středy bez hlubších tónů je u tohoto řešení poměrně obvyklé. Zde je však telefonní reproduktor opravdu výrazně slabší a nevýrazný. Obvykle mi přišlo, že v porovnání s hlavním reproduktorem hraje tak o třetinu méně.

Hardware loňské vlajky

Výkon novému Poco F6 Pro dodává loňský vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 v kombinaci se 12 nebo, jako v případě testované varianty, 16 GB operační paměti. Troufnu si však tvrdit, že ještě víc smartphone zaujme svým UFS 4.0 úložištěm, které má kapacitu 512 nebo dokonce 1024 GB. Pokud jste tedy přesvědčeni, že takto velké úložiště potřebujete a zároveň nechcete spoléhat na pomalé microSD karty, je Poco F6 Pro možná řešením právě pro vás.

O výkon ani úložiště se tedy bát nemusíte. Smartphone si bez potíží poradí prakticky s libovolnou hrou na vysoké nastavení při stabilní snímkové frekvenci. Co mě však zaskočilo je poměrně zahřívání telefonu i při běžných činnostech jako je brouzdání po webu či sociálních sítích. Zrovna tak při hraní vyletí teplota poměrně poměrně rychle nahoru a pokud nemáte telefon v obalu, může být jeho kovový rám již poměrně nepříjemný. Alespoň, že se telefon nezahřívá natolik, aby padal jeho výkon při hraní. Během hodinky hraní Call of Duty: Mobile jsem tak nezaznamenal. Bohužel, 3DMark na telefonu nelze spustit, výsledky zbylých benchmarků si však můžete prohlédnout níže.

Poco F6 Pro benchmarky

AnTuTu Benchmark: 1 497 366 bodů

1 497 366 bodů GeekBench 6 Single-core: 1 437 bodů

1 437 bodů GeekBencj 6 Multi-core: 5 069 bodů

Konektivita s přešlapem

Ani v oblasti konektivity se Poco F6 Pro nemá zač stydět. Snad tedy s jednou výjimkou v podobě kabelového připojení. Za USB-C konektorem se totiž bohužel skrývá USB 2.0 řadič. To je sice na jednu stranu v této cenové kategorii poměrně běžné. Na stranu druhou je opravdu škoda, že výrobce nevybavil smartphone, který exceluje velikostí svého interního úložiště rychlejší konektivitou. Kde však nenalézám prostor ke stížnostem je bezdrátová konektivita zahrnující dvoupásmovou Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 a NFC. Ani s jedním ze zmíněného jsem během testování nezaznamenal problém, dokonce příjem signálu byl nad očekávání dobrý i v místech, kde jsem obvykle s dostupností (zejména) 5G mobilních datových sítí na štíru . Poslední mínus pak směřuje k absenci eSIM, naštěstí jsou ale podporovány dvě fyzické SIM karty.

120W nabíjení, výdrž za očekáváním

Uvnitř smartphonu se ukrývá baterie s obligátní kapacitou 5 000 mAh, a vzhledem ke zkušenostem s podobně vybavenými smartphony jsem měl poměrně jasnou představu, co od novinky v oblasti výdrže očekávat. Bohužel, musím konstatovat, že Poco F6 Pro zůstalo přinejmenším o hodinu aktivního používání za mým očekáváním. Pokud jsem telefon využíval ryze pracovně, dostával jsem se jen k 5,5 hodinám aktivního používání za den. Stačilo ale přidat půlhodinu hraní náročnější hry a rázem jsem dosahoval 4 nanejvýš 4,5h výdrže na jedno nabití. A to podotýkám, že jsem měl nastaveno pouze FullHD+ rozlišení obrazovky – byť s aktivním Allways on Display.

Částečně by vám však mohla spravit chuť rychlost nabíjení. O to se zde stará přibalený 120W adaptér, který dokáže vybitý telefon nabít za 23 minut – tedy za předpokladu, že v nastavení zapnete zvýšení rychlosti nabíjení. Tento režim pak tradičně funguje jen se zhasnutým displejem, aby se co nejvíce omezilo zahřívání přístroje. V případě, že se spokojíte se „základním“ rychlým nabíjením, počítejte s dobou nabíjení okolo 38 minut. Nemohu pak opomenout zmínit, že pokud telefon pouze nabíjíte běžným výkonem a nic náročnějšího s ním neděláte, je na povrchu telefonu znát jen minimální zahřívání. Krok zpátky v porovnání s loňským modelem pak představuje absence bezdrátového nabíjení.

Svižné ale v jádru pořád stejné HyperOS

O přechodu smartphonů z dílny Xiaomi z MIUI na HyperOS toho bylo napsáno již hodně. Na tomto místě tak již jen zmíním, že pokud čekáte na první pohled výraznější změny oproti předešlému MIUI 14, budete patrně zklamáni, neboť ty se udály především pod povrchem. Z uživatelského hlediska jde především o lehce upravený, čistěji působící vzhled a možnosti propojitelnosti s jinými HyperOS zařízenímí – například tabletem Xiaomi Pad 6S Pro, jehož recenzi si u nás můžete rovněž přečíst. Výsledkem oněch změn pod povrchem je pak zejména opravdu povedená optimalizace. Systém je stabilní a krásně plynulý za všech okolností a skvělý uživatelský zážitek pak podtrhují nové, propracované animace.

V době psaní této recenze pak testované Poco F6 Pro běželo na Androidu 14 s květnovými bezpečnostními záplatami. Výrobce přitom slibuje 3 roky velkých aktualizací a 4 roky bezpečnostních updatů. To lze považovat za nový, nepsaný standard ve střední třídě a výš. Například stájoví kolegové v podobě Xiaomi 13T a 13T Pro ale na trh vstupovali s ještě o rok delším příslibem velkých aktualizací a bezpečnostních updatů, oba modely však začínaly ještě na MIUI 14.

Primární fotoaparát je prostě fajn

Značka Poco rozhodně není vyhlášená pro fotografické výsledky. Kdo je tak s jejím portfoliem obeznámen, nebude patrně mít ani od nového Poco F6 Pro v tomto ohledu zvlášť vysoká očekávání. Přesto, alespoň parametry primárního fotoaparátu nejsou vyloženě špatné. Využívá totiž 1/1,55″ snímač OmniVision OVX8000, který je citelně větší, než v případě předchůdce. Zrovna tak světelnost objektivu f/1.6 nezní vůbec zle a přítomnost optické stabilizace je pak tou správnou třešničkou na dortu. Škoda jen, že ultraširokoúhlý fotoaparát využívá pouze obligátní 8MPx snímač a sestavu uzavírá zbytečný 2MPx makro fotoaparát.

50MPx primární fotoaparát , f/1,6, velikost pixelů 1,4 µm, snímač 1/1.55″, OIS, PDAF

, f/1,6, velikost pixelů 1,4 µm, snímač 1/1.55″, OIS, PDAF 8MPx ultraširokoúhlý , f/2,2, velikost pixelů 1,12 µm, FF

, f/2,2, velikost pixelů 1,12 µm, FF 2MPx makro fotoaparát, f/2,4

Primární fotoaparát

Kvalita snímků z primárního fotoaparátu mě ve finále poměrně mile překvapila. Snímky nabízejí široký dynamický rozsah a spoustu detailů téměř bez rušivého digitálního doostřování. Barevné podání je výrazně saturované, což je něco, od čeho se již odklonila i značka Redmi o telefonech mateřského Xiaomi nemluvě. Přesto, určitě se najde spousta uživatelů, kterým je takovéto podání milé a já jim to rozhodně neberu. Navíc, jak zde již padlo, telefony Poco nikdy nebyly o špičkových fotoaparátech.

O něco horší pak situace byla s nespolehlivým vyvážením bílé a za slunečného dne jsem se párkrát setkal s nežádoucími odlesky paprsků světla na fotografii. Asi nikdo zde nečeká povrchovou antireflexní úpravu ve stylu T* jako třeba u Vivo X100 Pro, nicméně mám trochu dojem, že se zde šetřilo o něco víc, než by bylo zdrávo. S podobnými odlesky se často nesetkávám ani na telefonech s řádově nižší cenovkou. Na odlesky od silnějších zdrojů světla pak pochopitelně trpí i noční snímky. Jinak si však Poco v noci vede až překvapivě dobře. Telefon se nesnaží z noci dělat den a tak je obloha hezky tmavá, zatímco ostatní objekty na snímku zůstávají krásně viditelné se solidní ostrostí a minimem šumu.