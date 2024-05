Xiaomi Pad 6S Pro recenze: větší, výkonnější, lepší?

V dnešní recenzi se podíváme na Xiaomi Pad 6S Pro aneb nejvybavenější tablet této značky u nás

Tablet se neřadí jen mezi to nejlepší, co můžeme najít v portfoliu tohoto čínského draka, zároveň patří mezi nejvýkonnější a nejvybavenější Android tablety na našem trhu

Bude to stačit, aby se prosadil na opakovaně skomírajícím trhu?

Xiaomi se v posledních letech vyvíjí na trhu s Android tablety poměrně značné úsilí. Menší renesance, která začala u řady Xiaomi Pad 5 a pokračovala řadou Pad 6 však měla pro některé potenciální zákazníky v Evropě lehce hořkosladkou příchuť. Museli jsme se totiž spokojit se základními modely zatímco vybavenější kousky nám byly zapovězeny. A právě to se nyní, alespoň částečně, mění. Jaký je nový Xiaomi Pad 6S Pro a dokáže držet krok s konkurencí?

Obsah recenze Xiaomi Pad 6S Pro

Obsah balení Xiaomi Pad 6S Pro

Pokud byste v balení Xiaomi Pad 6S Pro čekali bohatý obsah a řadu bonusů, patrně vás zklamu. Žádného obalu či třeba dotykového pera se zde nedočkáte. V současnosti však lze pokládat za bonus i přibalený napájecí adaptér – a právě ten tu je. Navíc nejde o jen tak obyčejný, nýbrž rovnou 120W adaptér, který se postará o opravdu rychlé nabíjení. Vedle toho pak pochopitelně obdržíte USB-C kabel a nutnou tištěnou dokumentaci.

Prémiová konstrukce

Nový Xiaomi Pad 6S Pro po stránce designu a konstrukce už na první pohled vychází ze staršího Xiaomi Pad 6. Nejviditelnějším rozdílem je přitom, krom velikosti pochopitelně, design modulu s fotoaparáty. Ten vychází z nově vydaného smartphonu Xiaomi 14. Dalším podstatným rozdílem, který však odhalíte až poté, co dostanete tablet poprvé do rukou, je celková tuhost konstrukce. Zatímco základní Pad 6 měl menší problémy s kroucením a prohýbáním, zde konstrukce působí opravdu bytelně. A když jsem zabrousil k odolnosti konstrukce, nemohu opomenout použití odolného krycího sklad displeje Corning Gorilla Glass 5.

Jelikož Xiaomi Pad 6S Pro nabídne rovnou 12,4″ displej, logicky patří také svými rozměry k větším tabletům – byť takový Xiaomi Pad 6 Max je tedy ještě dál. Konkrétně pak novinka oplývá rozměry 278.7 x 191.6 x 6.3 mm a hmotností 590 gramů. Díky těmto hodnotám mi pak tablet příliš nesedne do pozice univerzálního multimediálního zařízení „do každé rodiny“. Ne že by se nehodil na konzumaci obsahu, naopak displej s poměrem stran 3:2 například při procházení webu rozhodně oceníte, při sledování filmů a videí však počítejte, že značnou část displeje zaberou černé pruhy nad a pod samotným video obsahem. Navíc, práce s takto velkým tabletem v rukou prostě jen není úplně pohodlná. Zrovna tak u her mi byla velikost Xiaomi Pad 6S Pro spíše na obtíž – tedy s výjimkou strategií. Na druhou stranu, po připojení gamepadu to byla i díky kvalitnímu displeji, reproduktorům a především výkonu rázem jiná písnička. O tom si ale ještě něco povíme později.

Příslušenství, nebo povinná výbava?

Ať už o Xiaomi Pad 6S Pro uvažujete jako o nástroji pro konzumaci obsahu, nebo na něm plánujete nějaký ten obsah i vytvářet, v rámci originálního příslušenství téměř jistě naleznete to, co se bude hodit právě vám. Já jsem měl možnost spolu s tabletem vyzkoušet i originální pouzdro, pouzdro s klávesnicí a touchpadem a dotykové pero.

Xiaomi Pad 6S Pro Cover

Začít bych mohl u patrně nejzákladnějšího příslušenství, které si patrně pořizuje většina uživatelů tabletů obecně. Xiaomi pro svůj tablet vyrábí „knížkový“ obal, který se magneticky přichytí na zadní stranu tabletu. Zrovna tak polovina, která v zavřeném stavu kryje displej je přichycená pomocí magnetu a po rozevření pochopitelně aktivuje displej tabletu. Tato část krytu pak zároveň slouží jako „origami“ stojánek, který umožňuje tablet postavit v režimu na šířku i na výšku. Zpočátku mi dělalo menší problém sestavit bez přemýšlení stojánek tak, jak jsem zrovna potřeboval, ale nejde o nic, na co by se nedalo zvyknout. Zpracování obalu pak působí kvalitně a zároveň je hezky tenký a lehký – prostě přesně takový, jaký má podobný obal být. Opomenout pak nemohu praktickou přezku, kterou oceníte, pokud si pořídíte i dotykové pero, brání totiž vcelku spolehlivě jeho ztráte.

Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard

Pokud ale na tabletu potřebujete více psát, je zde pro vás obal s integrovanou klávesnicí a touchpadem. Ten zároveň obsahuje zadní, plynule nastavitelný stojánek, pomocí nějž snadno nastavíte správný sklon tabletu. Ocenit pak musím zejména podsvícené klávesy a jejich chod. Ten nabízí až překvapivě slušnou zpětnou vazbu – s přihlédnutím na menší zdvih. Klávesy jsou navíc roztáhlé na maximální možnou plochu a mají dostatečné rozestupy, díky čemuž se na klávesnici píše až překvapivě dobře. Na rozložení kláves jsem si pak musel chvilku zvykat, ale opět nešlo o nic zásadního. Navíc zde nalezneme celou řadu užitečných funkčních kláves. Podsvícení kláves je pak možné regulovat plynule a to automaticky na základě okolního světla nebo ručně v nastavení tabletu.

O poznání méně jsem pak byl spokojený s touchpadem. Pozitivně na něm mohu hodnotit snad jen podporu mutidotekových gest pro ovládání systému tabletu. Jinak má ale velmi lacině působící povrch, který ne vždy přesně snímá pozici přiloženého prstu nebo klepnutí. Pochopitelně se pak jedná o clickpad s tlačítkem zabudovaným pod povrchem dotykové plošky. Bohužel, mechanika tohoto tlačítka je velmi tvrdá, což opět znepříjemňuje práci s touchpadem. Osobně bych pak touchpad s klidem obětoval a měl pouzdro pouze s klávesnicí stejně jako je tomu u Xiaomi Pad 6. To je nejen lehčí, ale v otevřeném stavu podstatně kompaktnější, což oceníte, pokud budete chtít s tabletem pracovat na klíně nebo budete mít na stole omezený prostor. Na druhou stranu právě pouzdro určené ke staršímu a levnějšímu tabletu od Xiaomi zase nenabídne podsvícené klávesy a možnost nastavení sklonu tabletu.

Xiaomi Focus Pen

V nabídce originálního příslušenství pochopitelně nemůže chybět ani dotykové pero. To má i tentokrát své místo na horní hraně tabletu, kde se magneticky přichytí a zároveň bezdrátově nabíjí. Jedná se však o jiné pero, než v případě již mnohokrát skloňovaného Xiaomi Pad 6 – pro něj je k dispozici Xiaomi Smart Pen 2. generace. Tato dvě pera pak nejsou vzájemně zastupitelná. Že není kompatibilní nové pero se starším tabletem je vcelku pochopitelné, je ale trochu škoda, že k novému tabletu nelze připojit starší, ale stále kvalitní, dotykové pero.

Zpět ale k novému Xiaomi Focus Pen. To je velmi zajímavé už tím, že dokáže rozlišit dvojnásobek úrovní tlaku v porovnání s předchůdcem a to konkrétně je tedy řeč o 8 192 úrovních tlaku. Navíc, nové pero se může pochlubit i velmi dobrou, 3ms odezvou a jeho hrot má lehce odlišný povrch, který jinak klouže po skle displeje. To vše pak přispívá k velmi dobrému pocitu ze psaní či kreslení na tabletu a dokonce bych se ani nebál v současnosti zařadit Xiaomi Focus Pen mezi nejlepší dotyková pera pro tablety. Třešničkou na dortu je pak v systému integrovaný převod ručně psaného textu na tiskací písmo, který navíc funguje až překvapivě skvěle. V praxi tak stačí kliknout do nějakého pole určeného pro text a začít tužkou psát.

Čtečka otisků

U Android tabletů není biometrické zabezpečení pomocí otisku prstu zdaleka tak rozšířená jako v případě smartphonů. Přesto, u dražších zařízení se tak trochu počítá, že nabídnou i jinou možnost zabezpečení než obličej či PIN. Xiaomi naštěstí na čtečku otisků nezapomnělo a ukrylo ji do tlačítka napájení. Samotná čtečka pak funguje hezky rychle a spolehlivě. Navíc, v horním rohu levé strany (při orientaci na šířku) je i dobře dosažitelná a pro jistotu výrobce ještě umístil na zamykací obrazovku indikátor, kde se tlačítko se čtečkou nachází. Stačí pak jen přiložit prst a během půlvteřinky je tablet probuzený, odemknutý a připravený k používání.

Technologie Dolby opět v akci

Audiovizuální zážitek je něco, čím si Xiaomi Pad 6S Pro získá srdce nejednoho uživatele. Displej je sice „jen“ IPS, nebojím se však prohlásit, že jde o jeden z nejlepších IPS panelů v současných tabletech. Na ploše s již zmíněným poměrem stran 3:2 a úhlopříčkou 12,4″ nabídne obraz o rozlišení 3048 x 2032 pixelů a tím pádem jemnosti slušných 295 pixelů na palec. Ještě užitečnější je však jas, který dosahuje krátkodobého maxima až 900 nitů. Díky tomu je displej čitelný i za slunečného dne – byť na velké ploše budete pochopitelně trochu bojovat s četnými odlesky. Navíc se jedná o 12-bit panel se schopností zobrazit až 68 miliard barev a podporou formátů HDR10 a Dolby Vision a pokrývá DCI-P3 barevné spektrum. Obnovovací frekvence osahuje maxima 144 Hz a je adaptivní od 30 Hz v sedmi úrovních. V praxi jsem však viděl většinou 120Hz v systému, 144 Hz v některých hrách, 60 Hz některých aplikacích a 30 Hz u statického obrazu.

A jak jsem již naznačil, ošizen rozhodně nebyl ani zvuk, respektive jeho hlasitá reprodukce. O tu se stará hned 6 hlasitých reproduktorů, které umí hrát pořádně nahlas, byť při nejvyšších úrovních již trochu nestíhají a do zvuku začíná pronikat plechový podkres. Reálně jsem však za několik týdnů používání nebyl v situaci, kdy bych měl potřebu přiblížit hlasitost maximálním hodnotám. Reálně jsem se po drtivou většinu času pohyboval pod polovinou maximální hlasitosti. Zvuk je pak překvapivě dobře prokreslený, možná malinko basovější, ale velmi líbivý a použitelný i pro poslech hudby „na pozadí“. Při sledování filmů a seriálů vás pak potěší překvapivě dobrý prostorový efekt, za což tablet od Xiaomi částečně vděčí i technologii Dolby Atmos. Softwarově pak můžete doladit jak hlasitou reprodukci, tak bezdrátový výstup do sluchátek / reproduktorů, se kterým jsem rovněž neměl za dobu strávenou s Xiaomi Pad 6S Pro sebemenší problém.

Xiaomi Pad 6 a Xiaomi Pad 6S Pro

Patří k nejvýkonnějším

Obraz a zvuk však nejsou zdaleka jediné dominanty nejvybavenějšího tabletu od Xiaomi u nás. Uvnitř se totiž ukrývá Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, tedy loňský a stále velmi výkonný čipset, který rázem Xiaomi Pad 6S Pro katapultuje mezi nejvýkonnější tablety s Androidem současnosti. Čipsetu pak navíc sekunduje 8 nebo 12 GB operační paměti a 256 nebo 512 GB velmi rychlého UFS 4.0 úložiště. Nemusíte se tak bát, že by vám chyběl výkon pro práci nebo zábavu. Na tabletu jsem zkoušel upravovat fotky ve formátu RAW, stříhat krátké 4k@30fps video i hrát náročné hry jako Genshin Impact. A ani v jednom případě jsem neměl pocit, že by mi výkon nestačil. Jistě, zejména v prvních dvou zmíněných případech si povedou například iPady s M2 nebo nejnovějšími M4 jistě lépe, ale zde musíme brát do úvahy i cenu tabletu od Xiaomi, která je oproti nejlevnějším srovnatelným zařízením od Applu takřka poloviční.

Xiaomi Pad 6S Pro benchmarky:

Antutu Benchmark – 1 625 320 bodů

1 625 320 bodů GeekBench 6 Single core – 1 478 bodů

1 478 bodů GeekBench 6 Single core – 5 540 bodů

5 540 bodů 3DMark Wild Life Extreme – 3 932 bodů

V oblasti konektivity pak musím rovnou zklamat uživatele, kteří od tabletu vyžadují připojení k mobilním datovým sítím – to totiž tablet nenabídne v žádné své variantě. Zrovna tak jsme se nedočkali podpory geolokačních služeb, které by mohly být pro některé uživatele důležité i u tabletu. Jinak však Xiaomi Pad 6S Pro nabídne podporu dvoupásmové Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 včetně moderních Hi-Fi kodeků a nechybí ani NFC, které využijete třeba pro rychlé propojení s ostatními HyperOS zařízeními. Potěší rovněž fakt, že s USB-C konektorem je spřažen USB 3.2 Gen 1 řadič s podporou DisplayPort. Po připojení k dokovací stanici nebo redukci tak není problém z tabletu dostat obraz a zvuk pro práci u monitoru nebo třeba sledování filmů na televizi.

Výdrž baterie nezklame

Uvnitř tabletu se nachází baterie o kapacitě 10 000 mAh a zhodnotit její celkovou výdrž pro mě není úplně snadné. Narozdíl od smartphonu, tablet používám nárazově a také způsob použití se může u jednotlivých uživatelů výrazně lišit. Nicméně, když jsem tablet používal víceméně pro práci – upravoval jsem na něm fotky, psal tuto recenzi a tu a tam se pár minut odreagoval na YouTube či procházením aktuálních zpráv – dostal jsem se kousek pod hranici 10 hodin aktivního používání. Pokud však plánujete tablet víc využít na konzumaci obsahu a zejména přehrávání filmů a videí, můžete si ke zmíněné hodnotě ještě pár hodin připočíst. Náruživý hráči pak budou schopni baterii vysát i za méně než 5 hodin, zde je však situace ještě individuální v závislosti na konkrétní hře. Ať už ale budete tablet používat jakkoli, můžete se spolehnout na velmi rychlé, 120W nabíjení. S pomocí dodaného adaptéru tablet nabijete z 15 na 100 % přibližně za 46 minut.

Tabletům HyperOS sluší

Xiaomi Pad 6S Pro běží na aktuálním Androidu 14 ovšem v době testování měl stále ještě teprve březnové bezpečnostní záplaty. Rychlost aktualizací tedy není zrovna jeho předností, nicméně výrobce alespoň slibuje 3 velké aktualizace. Grafickou nadstavbou je zde pak pochopitelně HyperOS a já musím narovinu přiznat, že již pár let nepatřím úplně mezi fanoušky prostředí od Xiaomi. I nové HyperOS mě ve smartphonech spíše zklamalo, neboť jsem si od něj sliboval čistý start nadstavby od Xiaomi – podobně, jako k tomu došlo v případě OneUI od Samsungu. Přesto se mi už MIUI 14 ve své tabletové podobě překvapivě hodně líbilo a HyperOS pak představuje další poměrně povedenou evoluci.

Ruku na srdce, za to, jak se HyperOS na tabletech používá může do jisté míry i částečná inspirace u iPadOS, rozhodně ale nemám v plánu na tomto místě porovnávat nadstavbu od Xiaomi s operačním systémem Applu. Ocenit musím zejména promyšlené ovládání v kombinaci s možnostmi pohodlného multitaskingu a podporou gest. Základem je zde dok s připnutými aplikacemi a zkratkami tří naposledy spuštěných aplikací. Ten se pochopitelně standardně zobrazuje na ploše, lze jej ale snadno vyvolat také tažením od spodního okraje, takže jej lze použít i pro snadný přechod mezi posledními či oblíbenými aplikacemi. Pokud navíc na ikonu jen neklepnete ale potáhnete, spustíte danou aplikaci rovnou v okně nebo na rozdělené obrazovce. Tím se dostáváme k dalšímu aspektu, co se mi na HyperOS líbí a tím je snadný a pohodlný multitasking.

Pro vyvolání více aplikací na jedné obrazovce máte ale k dispozici více metod. Například tažením třemi prsty od středu obrazovky k jednomu z bočních okrajů zmenšíte aktuálně používanou aplikaci na polovinu displeje a dostanete se k nabídce aplikací, kde vyberete aplikaci pro zobrazení na druhé polovině displeje. Vedle toho se po spuštění libovolné aplikace uprostřed horní lišty nacházejí tři tečky, které rovněž slouží pro rychlou práci s multitaskingem a vyvolání rozdělené obrazovky či plovoucího okna. Celkově pak můžete mít otevřeny až 4 aplikace zároveň, bohužel ale v tomto případě lze pozorovat zpomalení a drobné záseky v jednotlivých aplikacích. Tablet by přitom měl mít výkonu dost a paradoxně citelně slabší Xiaomi Pad 6 si v této disciplíně vedl o něco lépe. Nezbývá tedy než doufat, že Xiaomi na optimalizaci v tomto případě zapracuje – byť sám si nejsem úplně jistý, kolik uživatelů bude chtít na displeji tabletu používat 4 aplikace zároveň. V souvislosti s multitaskingem pak musím zmínit šikovnou možnost uložit zástupce pro dvě aplikace na rozdělené obrazovce na plochu, kam jej přetáhnete z nabídky spuštěných aplikací v doku.

Konzumace obsahu i produktivita

Vzhledem k dostupnosti krytu s klávesnicí a touchpadem, slušnému výkonu, nebo třeba i možnosti připojení na prakticky libovolný monitor vás možná napadla otázka, zda konečně Xioami přišlo s nějakou vlastní verzí desktopového prostředí – ostatně někteří z vás si možná vybaví, že v době uvedení tabletu Xiaomi Pad 5 s podobným prostředím výrobce experimentoval. Odpověď bude trochu nejednoznačná, jelikož je zde režim Pracovní stanice za alternativu k desktopovým režimům jak to umí například Samsung, Motorola nebo Huawei bych jej však nepokládal. V zásadě jde o to, že se spodní dok zmenší, zobrazí se na něm tlačítka pro přístup k aplikacím, zobrazení multitaskingu a návrat na domovskou obrazovku. Všechny aplikace se pak v tomto režimu spouští v oknech – většinou ve formátu odpovídajícímu smartphonům – a při jejich maximalizaci se dok schová a nelze jej vyvolat jinak než návratem na domovskou obrazovku. Navíc přijdete o možnost přichytit aplikace k okrajům a pracovat tak s rozdělenou obrazovkou. Sečteno, podtrženo, z mého pohledu aktuálně nedává tento režim vůbec žádný smysl.

Co se ale Xiaomi povedlo o poznání lépe jsou aplikace z jeho dílny. Ty pochopitelně prošly redesignem aby se s nimi na tabletu lépe pracovalo a za sebe mohu prohlásit, že se s tímto úkolem výrobce popasoval úspěšně. Všechny se používají příjemně a v žádné aplikaci jsem nenarazil na designový či technický problém. A vyjma zmíněného pomalejšího chodu při zobrazení čtyř aplikací zároveň jsem neměl žádný problém ani s chodem samotného systému – ostatně to by byla vzhledem k výkonu tabletu poměrně velká ostuda. V neposlední řadě pak musím zmínit možnosti propojitelnosti mezi tabletem a smartphony s HyperOS. Díky tomu si můžete například na tabletu jedním kliknutím zobrazit obrazovku telefonu a například z něj pomocí funkce drag & drop kopírovat soubory. Není tak problém například přetáhnout fotku z galerie a vložit ji do textového editoru či aplikace poznámky.

Fotoaparát (ne)jen do počtu

Ruku na srdce, fotili byste s takto velkou, více než půlkilovou plácačkou? Xiaomi si možná myslí, že ano a tak vylepšilo i tento aspekt tabletu. Xiaomi Pad 6S Pro tak nabídne rovnou 50MPx fotoaparát se slušnou světelností f/1,8 a dokonce podporou 4k videa při 60 snímcích za vteřinu

50MPx primární fotoaparát , f/1,8, velikost pixelů 0,64 µm, PDAF

, f/1,8, velikost pixelů 0,64 µm, PDAF 2MPx snímač hloubky ostrosti

A výsledek? Na tablet velmi slušný. Snímkům nechybí detaily, vyvážení bílé funguje solidně, barvy jsou trochu výraznější ale líbivé. Šum se po většinu času daří držet na uzdě a to i při focení v noci – tedy za předpokladu použití nočního režimu. Ve fotoaplikaci dokonce nalezneme i dedikovaný režim pro snímání dokumentů – což je v mém případě asi jediný reálný důvod k použití fotoaparátu v tabletu.

Fotografie

Cena Xiaomi Pad 6S Pro a příslušenství

Jak jsem již nakousl v průběhu recenze, jedním z velkých argumentů pro koupi tabletu Xiaomi Pad 6S Pro bude zase jednou cena. Ta tentokrát možná není na první pohled tak lákavá jako u základního Xiaomi Pad 6, při pohledu na tabulku specifikací však velmi rychle zjistíte, že novinka od Xioami v poměru cena / výkon prakticky nemá konkurenci. Navíc, i ceny příslušenství jsou většinou o nějakou tu korunu nižší než u konkurence.

Xiaomi Pad 6S Pro 8 / 256 GB – 14 990 Kč s DPH

Xiaomi Pad 6S Pro 12 / 512 GB – 16 990 Kč s DPH

Xiaomi Pad 6S Pro Cover – 699 Kč s DPH

Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard Cover – 3 499 Kč s DPH

Xiaomi Focus Pen – 1 999 Kč s DPH

Závěr recenze Xiaomi Pad 6S Pro

Nový tablet Xiaomi Pad 6S Pro momentálně představuje téměř bezkonkureční počin ve své třídě. Za cenu okolo 15 tisíc se mu totiž v poměru výbava / cena aktuálně nemá kdo rovnat. V první řadě zde máme stále skvělý výkon loňského vlajkového Snapdragonu. Na ten navazuje velký a kvalitní displej, který sice nevyužívá OLED technologii, ale jde skutečně o jeden z nejlepších dostupných IPS displejů. Ve finále musím ke kladům tabletu připočíst i – mnohými zatracované – HyperOS, kterému to na tabletech jednoduše sluší a ovládá se zde pohodlně a intuitivně. Vytknul bych mu snad jen trochu horší optimalizaci při multitaskingu, snad to napraví některá z budoucích aktualizací.

Na závěr bych pak jen dodal, aby si každý potenciální zájemce dobře rozmyslel, k čemu takový tablet hodlá používat. Zejména jeho velikost je totiž ve finále rozhodujícím faktorem. Za sebe mohu jen dodat, že třeba základní Xiaomi Pad 6 mi díky podstatně menším rozměrům a hmotnosti více vyhovoval v roli zařízení pro konzumaci obsahu doma i na cestách, nebo jako digitální poznámkový blok. Vhodnější poměr stran pro sledování videí a filmů pak zase kompenzoval menší úhlopříčku při této činnosti. Na druhou stranu nový Xiaomi Pad 6S Pro mi mnohem lépe seděl třeba i při tvorbě obsahu či úpravě fotek a to právě díky své velikosti, poměru stran displeje a v neposlední řadě také výkonu, kterým si získá i náročnější hráče.

Klady + vysoký výkon

+ kvalitní displej

+ HyperOS se používá příjemně

+ skvělé reproduktory

+ velmi rychlé nabíjení

+ kvalitní konstrukce

Zápory – chybí podpora mobilních sítí a geolokačních služeb

– pro někoho může být velký a těžký

– někteří konkurenti nabídnou i voděodolnost

– ne úplně doladěná optimalizace

Hodnocení redakce: 92 %

Co na Xiaomi Pad 6S Pro říkáte vy?

Za zapůjčení děkujeme společnosti Xiaomi.