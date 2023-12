V srpnu na našem magazínu vyšla recenze na Xiaomi Pad 6, jeden z nejlepších Android tabletů co se týče poměru ceny k výkonu. Pokud dění okolo Android scény sledujete pravidelně, možná víte, že kromě základního modelu prodává výrobce v Číně také verze Pro a Max. A právě druhý jmenovaný kousek, celým názvem tedy Xiaomi Pad 6 Max 14 nám dorazil exkluzivně na test. Od standardní verze se liší v zásadě ve třech aspektech – velikostí displeje, použitým čipsetem a v neposlední řadě také fotoaparáty. Žiju s ním už asi dva týdny a v následujících odstavcích si povíme, o co že to vlastně v Evropě přicházíme.

Velikostí musím začít hned ze startu. Už název napovídá, že se zde nachází 14palcový displej a na poměry tabletů je Xiaomi Pad 6 Max 14 přímo obrovský, v podstatě jde o přímou konkurenci ke Galaxy Tab S9 Ultra od Samsungu. Váha třičtvrtě kila (bez pouzdra a klávesnice) je rozhodně znát a rozměrově se díváme na zařízení, které se podobá spíše ultrabooku, nežli standardnímu tabletu.

Proč tedy něco takhle obrovského vůbec nosit u sebe a nepořídit si za podobný peníz notebook? Nejprve jsem byl k tomuto produktu spíše skeptický, notebook mám, standardní Xiaomi Pad 6 taky a bál jsem se, že pro větší variantu nenajdu využití. Přiznám se, že jsem jej občas využíval i tak trochu na sílu, ale to je součást hry. Mám mnoho pozitiv, ale také některá negativa a pokusím se odpovědět na to, zda nákup obrovského zařízení s Androidem dává smysl, a případně komu. A také samozřejmě situace, kdy standardní laptop poslouží lépe.



Xiaomi Pad 6 Max 14 Specifikace

Specifikace Detaily Rozměry a váha 318.6 x 206.1 x 6.5 mm, 750 g Konstrukce hliníková SIM Ne Displej 14″ IPS LCD, 2880 x 1800 pixelů, 1B barvy, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 600 nitů Operační systém Android 13, MIUI Pad 14 Čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Úložiště a RAM 256/512GB, 1TB, 8/12/16 GB RAM LPDDR5X Zadní fotoaparáty 50 MP, f/1.8, 2 MP, f/2.4 Video až 4K 30/60fps Přední kamera 20 MP, f/2.2, (širokoúhlý), ToF senzor Reproduktory 8 reproduktorů s podporou Dolby Atmos Baterie 10000 mAh Nabíjení 67W kabelové, 33W reverzní kabelové Komunikace Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e, Bluetooth: 5.3 Senzory Akcelerometr, gyroskop, kompas

Skvělý IPS displej a špičkové reproduktory

Co se týče samotného panelu, díváme se na velice podobný displej jako u standardního Xiaomi Padu 6. Konkrétně jde o 14palcový IPS LCD displej s rozlišením 2880 x 1800 pixelů, podporou HDR10, Dolby Vision a maximálním jasem 600 nitů ve špičce. Není to sice OLED, ale popravdě mi za celou dobu používání nechyběl. Navíc se jde o zařízení, jehož cena začíná v Číně na 11 500 korunách bez daně. Zhlédl jsem na něm několik seriálů a filmů, například Oppenheimera.

Zážitek byl lepší než bych čekal a to i díky naprosto vynikajícím reproduktorům. Nachází se jich zde hned osm, přičemž čtyři jsou basové a čtyři výškové. Basy jsou opravdu dost silné a maximální hlasitost je brutální, překvapí ale i silné středy, výšky jsou průměrné. Celkově jde ale o jeden z nejlépe hrajících tabletů, který zesměšní i většinu několikanásobně dražších notebooků.

Na přehrávání audio obsahu je tablet za dané peníze téměř dokonalý, notebook za stejný peníz nabídne mnohem horší obraz i zvuk. Obnovovací frekvence 120 Hz je v dané cenovce u Androidů standardem a napomáhá plynulosti, za celou dobu používání jsem se nesetkal s jediným trhancem, což je dáno i výkonem. A když už jsem ho nakousl, pojďme si ho rozebrat detailněji.



Výkonu je spousta. I díky super chlazení

Tablety od Xiaomi vždy nabízely skvělý poměr mezi cenou a výkonem. Důkazem může být opět základní model, který nabízí na dnešní poměry stále velmi solidní Snapdragon 870. U Max verze ale čínská firma sáhla hlouběji do kapsy a nakoupila čipy Snapdragon 8+ Gen1, což je z mého pohledu velmi rozumné rozhodnutí. Jasně, na trhu už je Snapdragon 8 Gen3 (v době uvedení byl nejnovější Snapdragon 8 Gen2) ale ten by byl jistě dražší, takže zůstal větší prostor pro ještě důležitější aspekt než čip samotný – jeho chlazení.

Pokud se totiž podíváte třeba na benchmarky konkurenčního Galaxy Tabu S9 Ultra, zjistíte, že počin od Xiaomi podává takřka stejné výsledky. I přesto, že má starší čip! Čínský tablet dokáže konzistentně udržet vysoký výkon a při běžném používání se vůbec nezahřívá. Za běžné používání beru přehrávání YouTube Music na pozadí a multitasking ve dvou oknech. Opravdu vůbec nic, tablet je na dotyk chladný, stejně jako kdyby byl vypnutý.

Před testováním by mě ani nepadlo, že mě právě tento aspekt až takhle zaujme. Při delším zkoušení výkonu u telefonů (typicky hraní her) je zcela běžné, že se po nějaké době v důsledku zahřívání sníží výkon, což má za následek pád fps. Tablet od Xiaomi ale snad popírá fyzikální zákony, dával jsem mu opravdu zabrat, testoval Diablo Immortal i Genshin Impact a téměř žádné propady jsem nezaznamenal. Stále stabilních 48 – 55 snímků, podle scény. To stejné platilo pro střih videa. Díváme se tedy na o něco starší hardware, který ale čínský gigant vyždímal na naprosté maximum.

Takže pokud hledáte velké zařízení, které ale budete pravidelně chtít používat na nějaké náročnější práce, poslouží jen málo tabletů lépe. Tablet lze zakoupit v základu s 8 GB RAM typu LPDDR5X, nejvyšší varianta nabízí hned 16 GB, úložiště je typu UFS 3.1.

Praktické využití tabletu

Otázkou ale stále zůstává, zda budete chtít na práci využívat tablet. No..vyzkoušel jsem to! Vzhledem k tomu, že se u nás tablet neprodává, jsem dostal na testování verzi s čínskou ROM. Proklikání se nastavením bez normální klávesnice je trochu bolestivé, ale za pár minut jsem si tablet přepnul do angličtiny a doinstaloval Obchod Play (v čínské verzi MIUI nejsou Google služby), takže jsem jej mohl používat plnohodnotně. Absence češtiny v systému mě nikterak neomezovala, ale je potřeba s ní počítat. Zmínit musím čtečku otisků prstů, která u standardní verze chybí, naopak ani zde se výrobce nerozhodl nasadit 5G konektivitu, takže budete odkázaní na Wi-Fi.

Oproti standardní verzi je Max gigantický

Co se praktického využití týče, může Xiaomi Pad 6 Max (stejně jako další velké Android tablety) v určitých ohledech nahradit standardní notebook. Mohl jsem pohodlně psát články ve WordPressu a následně tvořit náhledové obrázky ve Photoshopu, stejně jako to dělám na MateBooku X Pro od Huawei, stejně tak jsem stříhal videa v Capcutu (či Premiere Rush), chatoval s kolegy na Discordu v režimu rozdělné obrazovky, ale neobešlo se to bez občasného vzdychnutí a kroucení očima.