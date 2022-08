Na konferenci v Istanbulu představila firma Huawei hromadu nových produktů, mezi kterými bylo také několik laptopů. Levnější Huawei MateBook D16 jsme recenzovali pár týdnů zpět a od té doby používáme vlajkový model, Huawei MateBook X Pro 2022. Ten paradoxně nepřináší vyšší výkon. Jde totiž úplně jinou cestou, než jeho levnější předchůdci. Sází na prémiové a zároveň kompaktní zpracování, perfektní displej s praktickým poměrem stran nebo avizovanou dlouhou výdrž baterie. Před nějakým časem jste si u nás mohli přečíst recenzi na model 2020, tak se společně pojďme podívat, kam se tato řada za dva roky posunula.

Obsah balení

Hned na začátku je potřeba říct, že Huawei MateBook X Pro 2022 spadá do kategorie prémiových přenosných počítačů, čemuž odpovídá také kvalita krabičky i obsah balení, kde se nachází příjemný bonus. Kromě samotného laptopu se zde nachází 90W nabíjecí adaptér, USB-C/USB-C nabíjecí kabel a také redukce z USB-C na USB-A, což se může hodit, jelikož USB-A v portové nabídce chybí.

Zpracování, klávesnice, touchpad a zvuk

Konstrukce a celková kvalita zpracování je něčím, u čeho je se potřeba hned na začátku této recenze zastavit. Hořčíkové tělo v kombinaci s povrchovou úpravou Soft-Touch je totiž něco, co jsme v ruce nikdy předtím nedrželi. Pokud bychom ji museli k něčemu přirovnat, asi nám nejvíce připomíná gumu, avšak bez negativních vlastností, které přináší, jako je třeba náchylnost k poškození. Na těle nezůstávají rýhy od nehtů, prach a velmi dobře si dokáže poradit také s otisky prstů.

Udávaná váha 1,26 kg vám dává možnost vzít si sebou laptop téměř kamkoliv a díky jeho rozměrům vám nebude dělat problém ani práce na kolenou, třeba na cestě vlakem. Klávesnice má typicky nízký zdvih (1,5 mm), což nám osobně vyhovuje. S numerickou klávesnicí samozřejmě vzhledem k velikosti zařízení počítat nemůžete. Oproti MateBooku D16, kde jsme kritizovali nejen umístění, ale také velikost touchpadu je na tom vlajkový laptop o poznání lépe. Touchpad zabírá velkou část pod klávesnicí a kromě toho, že je příjemný na dotyk podporuje také nejrůznější gesta, což zefektivní práci. Tedy samozřejmě za předpokladu, že se s nimi naučíte pracovat.

Na touchpadu hrát s hlasitostí a jasem obrazovky a to tak, že budete po krajích posouvat prst nahoru/dolů. Díky skvělé haptické odezvě navíc máte pocit, že něčím opravdu hýbete, což je extrémně návykové. Celkově bychom marně pátrali v paměti, kdy jsme naposledy používali Windows notebook s tak dobrým touchpadem. Rozhodně patří ke špičce. Zmínit musíme také velmi dobrý zvukový projev, o který se stará hned šest reproduktorů Huawei Sound. Ty mají na poměry kompaktních počítačů celkem výrazné basy a při sledování filmu The Gray Man na Netflixu jsme byli překvapeni tím, jak dobrý stereo efekt umí vytvořit.

Nechybí ani čtveřice mikrofonů, které umí díky algoritmům rozpoznat váš hlas a potlačit tak šum v pozadí. Výhrady máme snad jen ke kameře, která má pouze HD rozlišení, což je na takto drahý stroj málo. Zvlášť v situaci, kdy má již zmíněný MateBook D16 Full HD kameru. Na rozdíl od něj však podporuje odemykání obličejem skrz Windows Hello, což funguje poměrně dobře. Pokud byste chtěli, můžete používat také čtečku otisků prstů v zapínacím tlačítku. Co se týče portové výbavy, nechybí 2x USB-C, 2x Thunderbolt 4 a audio jack. Bohužel se díky tenkosti celého zařízení muselo odebrat USB-A, které v předchozích generacích bylo.



Displej

Už téměř dva roky zpět, kdy jsme testovali Huawei MateBook X Pro 2020 jsme se rozplývali nad parádním displejem a novinka posouvá laťku ještě výš. Dominantou přední strany je 14,2palcový IPS LCD panel s rozlišením 3120 x 2080 pixelů, 90Hz obnovovací frekvencí a poměrem stran 3:2. Maximální jas pak činí velmi solidních 500 nitů a opomenout nesmíme ani fakt, že je dotykový.

Displej byl navíc certifikován několika TÜV certifikacemi jako je Eye Comfort 3.0 či flicker free, což v praxi znamená, že neproblikává. To je záležitost levných notebooků či monitorů, ze kterých vás po pár hodinách může začít bolet hlava.

Plynulost i celková ostrost tohoto panelu vás rozmazlí takovým způsobem, že až se budete dívat na běžné Full HD (které je na menší úhlopříčku zcela dostatečné), budete si chtít vypíchnout oči. Díky maximálnímu jasu vás nerozhodí ani trocha slunečního světla, nutno však přiznat, že kvůli lesklé povrchové úpravě v něm uvidíte spoustu odrazů. Na druhou stranu je tento povrch vhodnější pro dotykové ovládání, které je návykové v případech, kdy s laptopem ležíte a potřebujete obsloužit třeba jen webový prohlížeč. I při delším používání displeje prsty se na něm nezachytává velké množství otisků, čehož jsme se před testováním trochu báli.

Poměr 3:2 je praktický zejména v případech, kdy často pracujete v textu či různých tabulkách, což je naše typická náplň práce. Při psaní článků jsme zvyklí na velký monitor a mechanickou klávesnici, ale MateBook X Pro 2022 je tak pohodlné zařízení, že pokud se nám nechce, usedneme do obýváku a jsme schopni na něm pracovat několik hodin, přičemž velkou zásluhu na tom má právě displej, respektive tento poměr stran.



Výkon

Všechny výše zmíněné klady by byly k ničemu, kdyby neměl MateBook X Pro 2022 dostatek výkonu, což se naštěstí nestalo. V útrobách notebooku tiká procesor Intel Core i7 1260P (12. generace), který disponuje celkem 12 jádry. V případě, že budete vykonávat nějaké náročnější úkony, jako je střih videa, práce ve Photoshopu nebo hraní her, zapojí 4 vysoce výkonná jádra. Opomenout nesmíme ale ani 8 úsporných jader, které mají na starost méně náročné operace. Vláken je zde celkem 16 a grafický výkon dostal na starost integrovaný čip Intel Iris Xe.

Pokud by vás zajímala čísla, tak v benchmarku Cinebench R23 si vysloužil skóre 1680 bodů na jedno jádro a 8353 bodů v multijádrovém testu. Je na tom velice podobně jako třeba Apple M2, který tiká v novém MacBooku Air nebo třeba desktopový Core i7 10700, což jen dokládá, jak dobrý tento kousek vlastně je. V pohodě si tedy poradí se střihem 4K videa či náročnější editací fotek.

Huawei MateBook X Pro 2022 rozhodně není laptop, který si kupujete na hraní her. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že pokud byste se tu a tam chtěli u nějaké gamesy odreagovat, zvládne většinu z nich laptop překvapivě dobře. Samozřejmě že nejnovější a nejnáročnější AAA tituly jako je Cyberpunk 2077 si příliš neužijete ani na minimální detaily, ale několik let staré, avšak stále dobře vypadající hry jako Witcher 3, Far Cry 5, Battlefield V či GTA V pustíte mnohdy i na střední detaily ve Full HD rozlišení a to na více než 40 snímků za sekundu.

Nenáročné e-sport hry jako Counter Strike: Global Offensive, Dota 2, Valorant či League of Legends pak nebudete mít problém spustit na více než 120 snímků, samozřejmě za předpokladu, že snížíte detaily a v případě “céeska” i rozlišení. Díky 90Hz displeji budete v podobných hrách konkurenceschopní, jelikož vše uvidíte hezky plynule. Výkon nás tedy mile překvapil. Samozřejmě že za podobné peníze seženete výkonnější stroje s kartami jako RTX 3070. Bude ale takový stroj vážit pod 1,5 kg? Asi ne.

Huawei Share

Huawei Share je funkce, která funguje pouze mezi notebooky a telefony od Huawei. S jiným notebookem či počítačem službu bohužel nevyužijete. Jedná se o skvělé propojení počítače s telefonem, kdy můžete zrcadlit obrazovku z telefonu na počítač a provádět všechny úkony, na které si vzpomenete. Vše je navíc bleskurychlé a nedochází k žádným odezvám, takže je práce opravdu příjemná. Můžete číst/odepisovat na veškeré zprávy, procházet galerii nebo třeba telefonovat. Kromě toho lze s touto službou přetahovat soubory z jednoho zařízení na druhé a to úplně jednoduše skrz drag and drop.

Baterie a výdrž

Výdrž baterie obstarává 60Wh akumulátor, přičemž v balení dostanete již zmíněný 90W adaptér. Možná je to tím, že jsme měli od výdrže přehnané očekávání, ale přijde nám, že se zde mezigeneračně nic nezměnilo a to i přesto, že by měl být procesor teoreticky úspornější. Pokud budete mít jas na nějakých 70 %, což je zcela dostatečné i za dne a budete jej používat na běžné úkony jako je procházení webu, úprava dokumentů či lehká práce ve Photoshopu, dostanete z něj přibližně 6,5 hodiny. V případě že snížíte obnovovací frekvenci na 60 Hz a jas někam k 50 %, jste schopni dostat asi hodinku a půl navíc.



Cena a dostupnost

Huawei MateBook X Pro 2022 je k dispozici v jedné variantě s procesorem Intel Core i7 1260P, 16 GB RAM a 1 TB SSD diskem za cenu 49 999 Kč. K objednání je na českých e-shopech nebo na oficiálních stránkách Huawei, kde je však z nějakého důvodu o 2 000 Kč dražší.



Závěrečné zhodnocení

Huawei MateBook X Pro 2022 je velice příjemný notebook, který na vás udělá dojem téměř okamžitě poté, co jej začnete používat a to ať se bavíme o tom jedinečném a příjemném těle, nádherném a praktickém displeji nebo překvapivě dobrém výkonu, který se skrývá v tak kompaktním laptopu.

Naopak nás trochu zklamala výdrž, od které jsme čekali více a v souvislosti s vysokou cenou přemýšlíme, pro koho je tento laptop vlastně určen. Uvažovali jsme nad tím celé tři týdny používání a ani na konci této recenze nemáme jasnou odpověď. Tento laptop totiž rozhodně nepotřebujete a ani kdybyste se snažili sebevíc, cenu si před sebou ani manželkou neobhájíte. Ale pokud jste byli schopni vytáhnout podobné peníze třeba za MacBook, nevidíme jediný důvod (až na to logo a samozřejmě systém), proč byste si nemohli koupit právě MateBook X Pro 2022.

Klady + excelentní zpracování

+ rychlá čtečka otisků prstů a podpora Windows Hello

+ nádherný displej

+ kompaktní rozměry

+ slušný výkon

+ skvělý touchpad

Zápory – výdrž baterie zůstala za očekáváním

– vysoká cena

Jaký je váš názor na Huawei MateBook X Pro 2022?

Za zapůjčení laptopu děkujeme českému zastoupení firmy Huawei.