Huawei MateBook X Pro 2020 recenze: hodně povedený a stylový notebook

Skutečně je to jeden z případů, kdy velikost klame. Pohodlná byla totiž práce i ve Photoshopu nebo přímo v redakčním systému. Co se týče barev, ty jsou také výborné a večerní sledování Netflixu ve 4K rovněž stojí za to. Zkrátka displej je majstrštik. Je navíc dotykový, což jsme v praxi ale příliš nevyužili. Kdyby stál laptop o pár tisíc méně a neměl by dotykový displej, rozhodně bych to ocenil nejen já, ale také peněženky zákazníků. Možná bychom ocenili matnou povrchovou úpravu, ale to už si doopravdy vymýšlíme.



Zvuk Huawei MateBook X Pro 2020

Nikdy bychom neřekli, že si budeme zvuk u laptopu takto užívat. Huawei MateBook X Pro 2020 disponuje čtyřmi reproduktory, které mají působivou maximální hlasitost i kvalitu. Ani na nejvyšší hranici nechraptí a podávají zvuk stále věrně a velice dobře. Dokonce nastala situace, kdy jsme si nechali sluchátka v autě a tak jsme jim dali prostor i při poslouchání Spotify při práci. Vyniknutí výšek a basů nás zarazilo a celkový projev je prostě perfektní.

Jak hrát PC verzi GTA 5 na Android telefonu? S počítačem v zádech čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

To stejné je pak při sledování filmů. Každý z nás se jistě setkal s plechovým zněním herců, když si film pouštěl na méně kvalitním stroji. Tento notebook je však úplně jiná pohádka a vy se cítíte pomalu jako v kině. Zkrátka zvuk je perfektní, přesný a věrný. Jestliže bych ho měl srovnat s novým MacBookem Pro 2020, je přinejmenším stejný. A to víme, že jablečné notebooky jsou co se týče reproduktorů špička.



Grafika a herní výkon

Již ze začátku je potřeba říct, že Huawei MateBook X Pro 2020 není herní notebook. To snad ale každý pochopil. Pokud hledáte laptop čistě na hraní, asi víte, že se dá za tyto peníze sehnat již poměrně nadupaný stroj s grafikami jako RTX 2070. Tento model je vybaven grafikou Nvidia GeForce MX250, která je vhodná spíše pro e-sportové tituly jako Dota 2, League of Legends nebo Counter Strike: Global Offensive. Jedná se ještě o slabší verzi 10W 10DE 1D52, která je určena pro lehké a tenké notebooky. Nvidia dělá ještě jednu verzi, která má o něco vyšší takty a její výkon je asi o 10 % lepší, než v případě tohoto modelu. Rozhodli jsme se tedy herní výkon otestovat v praxi.

Musíme říct, že nás občas svým výkonem Huawei MateBook X Pro 2020 velmi překvapil. Náročné tituly jsou sice většinou hratelné jen v 720p a středním nastavení, ovšem vzhledem k velikosti displeje nám to nijak extra nevadilo. Méně náročné hry jako FIFA 20 nebo Counter Strike: Global Offensive pak běží plynule i na to nejvyšší grafické nastavení. Pokud jste fanouškem “cska” a snížíte si detaily i rozlišení, lze se v pohodě dostat až někam ke 160 FPS, což už je poměrně konkurence schopné číslo i v kompetitivních zápasech.

Jestliže tedy cestujete a občas si rádi zahrajete, nenechá vás laptop na holičkách. Jen nečekejte žádné ultra detaily či vyšší nastavení vyhlazování. Na 3K rozlišení si pak zahrajete jen hodně nenáročné hry. Co se týče samotného požitku z hraní, notebook se velice rychle zahřeje a tak hraní na klávesnici není žádným extra zážitkem. Doporučujeme tedy používat gamepad nebo externí klávesnici.

Výkon v jednotlivých hrách (napájen ze sítě):

Far Cry 5 – 1080p, Medium – 35 FPS

FIFA 20 – 1080p, High – 78 FPS

Shadow of Tomb Raider – 720p, Low, 40 FPS

Counter Strike: Global Offensive – 1080p, Very High – 74 FPS

Metro: Exodus – 720p, Medium – 29 FPS

Assassins Creed: Origins – 720p, Medium, 28 FPS

Výkon Huawei MateBook X Pro 2020

Hlavním rozdílem oproti předchozí generaci je použitý procesor. V minulé jsme mohli nalézt 8. generaci Intel procesorů, zatímco v této je 10. generace. V tomto modelu Huawei MateBook X Pro 2020 tiká Intel Core i7-10510U, který disponuje čtyřmi jádry a osmi vlákny. Jeho základní takt je 1,8 GHz, ovšem při zapnutém TurboBoostu se lze dostat až na 4,9 GHz. Sekunduje mu 16 GB operační paměti RAM typu LPDDR3 2133 Mhz a o úložiště se stará 1 TB M.2 NVMe SSD disk. Konkrétně jde o model Samsung PM981.

Vytknout se dají pouze pomalejší RAM paměti. Musíme říct, že pro běžného, i náročnějšího uživatele bude výkon naprosto dostačující. Naše běžné workflow, které zahrnuje 7-10 otevřených oken v Google Chrome, neustále otevřený Photoshop a sem tam hovor v Google Hangouts zvládá laptop naprosto s přehledem. Jen pak začne trochu topit. Vše je ale v normě a notebook je spíše teplý, nežli horký. Lze si nastavit i režim, kdy se vypnou aktivní větráky a o vše se stará pasivní chlazení.

Chytré hodinky Huawei Watch Fit představeny s velkým obdélníkovým displejem čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Intel Core i7-10510U

16 GB RAM LPDDR3

1 TB SSD disk

Nvidia GeForce MX250

Pokud vás zajímá nějaký srovnávací test, v GeekBench 5.1 si z multijádrového testu odnesl laptop skóre 3557 bodů, což je spíše průměr. Takový MacBook Pro 2020 dosáhl na skóre 4400 bodů a několikrát srovnávaný Dell XPS 13 má pak 4847 bodů. Nutno zde podotknout, že z hlediska nějakého velice náročného používání nelze očekávat od notebooku zázraky.

Tento model je určen zejména pro uživatele, kteří pracují v pokročilejším multitaskingu, ovšem pokud na něm budete od rána do večera stříhat 4K video, budete nešťastní. Jak jsme již zmínili, laptop se poměrně rychle zahřeje a vzhledem k tomu, že se snaží Huawei udržovat teploty i hluk na co nejnižší úrovni, bude výkon klesat. To je ale u tohoto typu notebooků zcela standardní. Od notebooku vážícího lehce přes 1 kilogram nelze očekávat, že vám nahradí stolní počítač.



Huawei Share

Huawei Share je funkce, která funguje pouze mezi notebooky a telefony od Huawei. S jiným notebookem či počítačem službu bohužel nevyužijete. Jedná se o skvělé propojení počítače s telefonem, kdy můžete zrcadlit obrazovku z telefonu na počítač a provádět všechny úkony, na které si vzpomenete. Vše je navíc bleskurychlé a nedochází k žádným odezvám, takže je práce opravdu příjemná. Můžete číst/odepisovat na veškeré zprávy, procházet galerii nebo třeba telefonovat. Kromě toho lze s touto službou přetahovat soubory z jednoho zařízení na druhé a to úplně jednoduše skrz drag and drop.

Jelikož na práci používám iMac a mým primárním zařízením je iPhone 11 Pro Max, vím jak krásně může symbióza mezi dvěma zařízeními fungovat. A musím hned na začátek říct, že i přesto že má Apple své aplikace výborně optimalizované a přehledné, Huawei Share mi vyhovuje trochu více. V podstatě při 95 % případů, kdy jsem na notebooku pracoval jsem měl zároveň otevřenou i aplikaci, ve které jsem pracoval na telefonu, odpovídal na SMS zprávy či vyřizoval hovory. Jenže to není zdaleka všechno.

Naprostým WOW efektem byl moment, kdy jsem pracoval ve Wordu a potřeboval vložit fotografii z telefonu do Huawei MateBook X Pro 2020. A jak že se to vlastně dělá? Úplně snadno! Stačí jít v telefonu do aplikace Galerie a přetáhnout fotografii přímo do dokumentu. Stejný proces lze navíc udělat přesně naopak a poté si celý dokument přetáhnout do telefonu. To je prostě něco úžasného a ani Apple, ani kdokoliv jiný to nemá takhle svižné a přehledné.



Baterie a výdrž Huawei MateBook X Pro 2020

O výdrž s v Huawei Matebook X Pro 2020 stará 56 Wh baterie. Musíme uznat, že tady laptop opět exceluje. V našem režimu, kdy jsme pracovali, což znamená přibližně 5 oken v Google Chrome, puštěné Spotify a jas na 50 %, vydržel notebook přibližně 8 hodin. Vzhledem k tomu, že je Google Chrome poměrně velký žrout baterie jsme poté zkoušeli používat Microsoft Edge, který by na tom měl být o něco lépe. Stejnou práci jsme vydrželi dělat asi o hodinu déle, což se může v některých případech hodit. Z 0 na 100 % pak baterii nabijete přibližně za dvě a půl hodiny.

Navigace TomTom GO přichází do Huawei AppGallery čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Jestliže máte rádi Netflix, ani zde není problém. Při 60 % jasu a puštěném Luciferovi nám laptop vydržel 10 hodin, což stačí na shlédnutí celé páté série. Náročnější používání, jako práce ve Photoshopu pak vybije stroj asi za 5 hodin a pokud z nějakého důvodu hrajete na baterii hry, počítejte s výdrží 2,5 hodiny.



Cena a dostupnost Huawei MateBook X Pro 2020

Huawei MateBook X Pro 2020 je dostupný u většiny českých prodejců a to za cenu 49 999 Kč. U nás je bohužel dostupný pouze v jedné barevné variantě – Space Grey a s US layoutem. Ve světě je však k dispozici také stříbrná a zelená varianta, která vypadá opravdu skvěle. Pokud o něm přemýšlíte, možná byste měli věnovat pozornost akci přímo na e-shopu Huawei, kde je notebook nabízen sice v horší konfiguraci s Intel Core i5, ovšem s telefonem Huawei P40 Lite a batohem zdarma. A navíc je o 5 000 Kč levnější.

Resumé Huawei MateBook X Pro 2020

Má smysl kupovat Huawei MateBook X Pro 2020? Jak pro koho. Já osobně bych šel cestou 30 000 Kč za stolní PC a 20 000 Kč za laptop, ovšem pokud často cestujete, potřebujete sem tam upravit fotku ve Photoshopu, pracujete s textem, využijete Huawei Share, což je za mě mimochodem jedním z hlavních důvodů ke koupi, neuděláte chybu. Cena je sice opravdu vysoká, ale akceptujeme ji. Notebook je kvalitní, displej je excelentní, výkon je více než dostačující a baterie vás nenechá na holičkách ani při dlouhé jízdě vlakem.

Klady + kompaktnost + špičkové zpracování

+ excelentní displej

+ pohodlná a tichá klávesnice

+ výdrž baterie

+ překvapivě dobrý výkon

+ redukce v balení

Zápory – vysoká cena

– pouze anglická klávesnice

Zaujal vás Huawei MateBook X Pro 2020?

Za zapůjčení notebooku děkujeme společnosti Huawei.