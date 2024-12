Xiaomi chystá notebook s fantastickou výdrží baterie! Jeho představení je na spadnutí

Xiaomi chystá nový notebook RedmiBook 16 2025 s výdrží přes 19 hodin

Zařízení dostane nejnovější procesory Intel a podporu HyperOS 2

Představení proběhne 1. ledna společně s modelem Redmi Turbo 4

Čínský gigant Xiaomi se chystá uvést na trh novou generaci svého 16palcového notebooku. RedmiBook 16 2025, jak zní celé označení novinky, má zaujmout především svou výdrží na baterii, která by měla přesahovat 19 hodin běžného používání. Navazuje tak na svého předchůdce, který v testech přehrávání videa dosahoval dokonce přes 22 hodin, byť při výrazně sníženém jasu displeje.

Loňský RedmiBook 16 2024 byl osazen procesory Intel Core Ultra 5 125H nebo Core Ultra 7 155H, IPS panelem s rozlišením 3072 × 1920 pixelů a obnovovací frekvencí až 165 Hz. V podobném duchu by se měla nést i výbava novějšího modelu, který dostane do vínku nejnovější procesory Intel. Výrobce láká zejména na podporu HyperOS 2, což by mělo přinést bezproblémovou integraci s dalšími zařízeními ekosystému Xiaomi.

Z dosud zveřejněných propagačních materiálů není patrná žádná výrazná designová změna oproti předchozí generaci. Notebook by měl nabídnout podporu AI schedulingu pro inteligentní řízení spotřeby a nechybí ani HyperConnect pro snadné propojení s dalšími zařízeními. Specifikace zahrnují také procesor s TDP až 47 W, jenž bude dostatečně výkonný pro jakoukoliv práci.

Kromě notebooku se 1. ledna dočkáme i představení telefonu Redmi Turbo 4. Ten má být prvním zařízením s procesorem Dimensity 8400-Ultra, který nabídne osm jader Cortex-A725 s taktem až 3,25 GHz. Čipset má přinést 10% nárůst výkonu na jedno jádro a současně o 30 % nižší spotřebu oproti předchůdci.

Koupili byste si notebook od Xiaomi?

Zdroj: Weibo