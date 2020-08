Čínský gigant Huawei před dvěma lety v EMUI 8.1 zpřístupnil funkci Huawei Share. Jedná se o snadné propojení mezi telefonem a počítačem, které má několik klíčových výhod a dokáže vám bezpochyby zlepšit a naprosto změnit vaše dosavadní workflow. Již na začátku vám můžeme říct, že jde o minimálně stejnou symbiózu, jako při používání Macu a iPhonu. Za přibližně dva týdny testování jsme nasbírali plno zkušeností a dojmů a tak jsme se rozhodli vám je přinést prostřednictvím této menší recenze. Pojďme tedy na to.

Co je to Huawei Share?

Huawei Share je funkce, která funguje pouze mezi notebooky a telefony od Huawei. S jiným notebookem či počítačem službu bohužel nevyužijete. Jedná se o skvělé propojení počítače s telefonem, kdy můžete zrcadlit obrazovku z telefonu na počítač a provádět všechny úkony, na které si vzpomenete. Vše je navíc bleskurychlé a nedochází k žádným odezvám, takže je práce opravdu příjemná. Můžete číst/odepisovat na veškeré zprávy, procházet galerii nebo třeba telefonovat. Kromě toho lze s touto službou přetahovat soubory z jednoho zařízení na druhé a to úplně jednoduše skrz drag and drop.



Jak zprovoznit Huawei Share?

Když jsem dostal Huawei MateBook X Pro 2020 a Huawei P40 Pro do ruk, přiznám se že jsem toho o Huawei Share věděl pramálo. Děsilo mne tak složité propojování, které bude vypadávat, bude s odezvou a vše bude nekomfortní. A to byl moment, kdy jsem se obrovsky zmýlil. Propojení je totiž velice jednoduché. Stačí mít v telefonu zapnutou funkci Huawei Share, Wi-Fi a NFC a poté stačí pouze přiložit zadní stranu telefonu ke štítku na notebooku. Po několika sekundách jej počítač rozpozná, zeptá se vás, zda chcete službu povolit v počítači a od té doby máte vystaráno.



Revoluce v pracovních činnostech

Jelikož na práci používám iMac a mým primárním zařízením je iPhone 11 Pro Max, vím jak krásně může symbióza mezi dvěma zařízeními fungovat. A musím hned na začátek říct, že i přesto že má Apple své aplikace výborně optimalizované a přehledné, Huawei Share mi vyhovuje trochu více. V podstatě při 95 % případů, kdy jsem na notebooku pracoval jsem měl zároveň otevřenou i aplikaci, ve které jsem pracoval na telefonu, odpovídal na SMS zprávy či vyřizoval hovory. Jenže to není zdaleka všechno.

Naprostým WOW efektem byl moment, kdy jsem pracoval ve Wordu a potřeboval vložit fotografii z telefonu do dokumentu. A jak že se to vlastně dělá? Úplně snadno! Stačí jít v telefonu do aplikace Galerie a přetáhnout fotografii přímo do dokumentu. Stejný proces lze navíc udělat přesně naopak a poté si celý dokument přetáhnout do telefonu. To je prostě něco úžasného a ani Apple, ani kdokoliv jiný to nemá takhle svižné a přehledné.

Co se týče aplikací třetích stran, i to se mi zdá lepší než při používání cloudových služeb. Vezměme si příklad třeba v aplikaci Todoist. Normálně ji používám jak na iMacu (desktopovou verzi), tak na iPhonu (iOS verzi). Aplikace mezi sebou komunikuje, vše je super, nemám s tím problém. Ale možnost otevřít si aplikaci během vteřiny v Huawei Share a mít ji nainstalovanou pouze na jednom zařízení se mi zdá ještě přehlednější. Máte jistotu, že se vám na cloudu váš důležitý úkol nikde nevytratí (což se mi mojí vinou, kdy jsem aplikaci zavřel dříve, než se stihl úkol promítnout na cloud stalo).



Stane se z Huawei druhý Apple?

Jediné, co by se dalo Huawei Share vytknout je fakt, že funguje zatím pouze na Huawei zařízeních. Naprosto chápu obě dvě společnosti (jak Apple, tak Huawei) že si tuhle exkluzivní funkci nechávají pro sebe a jedná se o hlavní lákadla, proč nakoupit hardware právě od nich (nebo od Honoru). Nicméně se začíná spekulovat o tom, že čínský gigant pustí svou službu i do ostatních Android telefonů. Za normálních okolností by se tak zřejmě nerozhodl ale vzhledem k tomu, že přišel o Google služby možná pochopil, že ne každý se bez nich dokáže obejít. Nákup laptopu by tak byl stále nutný u nich, ovšem telefon byste si mohli vybrat sami.

K tomu je ovšem ještě poměrně daleko. Analytici uvádí, že pokud se tak stane, uvede tuto novinku Huawei nejdříve za rok. Do té doby je zde tento poměrně velký handicap. Alternativou může být také Váš telefon, což je aplikace zabudovaná přímo ve Windows 10 a komunikuje s více Android telefony. Měli jsme možnost jí párkrát použít a můžeme s klidem říct, že není tak daleko jako právě Huawei Share. Stále se ale rychle rozvíjí, za což dáváme Microsoftu palec nahoru.



Které zařízení podporují Huawei Share?

Službu Huawei Share podporuje řada zařízení Huawei a Honor, ovšem nemusí se nutně jednat pouze o telefony. Z nich můžeme zmínit aktuální vlajkové lodě – řadu P40, loňské Mate 30, ale třeba i kompletní řadu P30. Za zmínku ale stojí i starší modely jako P20, Mate 9 či Mate 10. Z Honor modelů pak můžeme zmínit V30, 9X či 20. Zkrátka máte velkou šanci, že službu podporuje i váš telefon. Nechybí ani tablety MediaPad či nový MatePad Pro. Co se týče laptopů, tam je podpora MateBook D 14, D 15, Pro X 2019 i 2020 a také MateBook 13 z roku 2019. Pokud se chcete podívat na kompletní seznam, mrkněte na oficiální web společnosti Huawei.

Má smysl investovat do Huawei Share?

Jestliže dlouho přemýšlíte nad tím, jak změnit své workflow nebo jste stále nepřišli na ideální řešení používání vašeho telefonu a notebooku tak, aby vše šlapalo jak má, je Huawei Share ideální příležitostí. A nemusí se nutně jednat o variantu, kterou máme na test my. Huawei MateBook X Pro (2020) u nás totiž stojí okolo 50 000 Kč a Huawei Mate 40 Pro 25 000 Kč, takže vás tato sranda vyjde dohromady na nemalé peníze.

Jestliže ale děláte převážně kancelářskou práci, stačí vám úplně v pohodě MateBook D 14 či D15, které stojí okolo 15 000 Kč a nedá se o nich říct, že by jim chyběl výkon. Tikají v nich Ryzeny třetí generace, rychlé SSD disky a stále podporují Huawei Share. Co se týče telefonu, tam si můžete vybrat jakýkoliv z výše uvedeného seznamu. Navíc nemálo z nich stále podporuje Google služby, o to je pak rozhodování snadnější.

Co říkáte na službu Huawei Share?

Za zapůjčení notebooku i telefonu děkujeme společnosti Huawei.