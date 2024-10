S25 Ultra už je na trhu. Ale nechtěli byste ho ani zadarmo

Samsung Galaxy S25 Ultra má být představen začátkem příštího roku

Na Aliexpressu už se ale prodává S25 Ultra

Kopie budoucí vlajky Samsungu má řadu chyb a budí otázky

Kdyby se někdo v Evropě pokusil zkopírovat chystaný špičkový telefon a začít ho oficiálně prodávat, úřady by si na něj tvrdě došláply. Na online tržišti typu Aliexpressu je ale možné všelicos. A tak na něm můžete narazit i na chytrý telefon s názvem S25 Ultra. Méně znalého člověka by to mohlo snadno zmást, ale už na druhý pohled je znát, že skutečně nejde o očekávaný Samsung Galaxy S25 Ultra.

Fascinující je, že stačí do vyhledávacího pole zadat “S25 Ultra” a zobrazí se vám nespočet nabídek chytrých telefonů, které se na první pohled tváří jako Samsung. Jen mají zarážející cenu okolo 2 000 až 3 000 Kč. A slovo “Samsung” u nich nikde nezaznívá. Už jen to by mělo být varováním, že jde o napodobeninu.

Za tu cenu se ale mobil tváří jako vážně skvělý produkt. Zaujmout váš může už i jen kapacita baterie 8 800 mAh, stejně jako stojí za pozornost 10jádrový procesor Snapdragon 8 Gen 2. Konkurenční prodejce přitom mobil stejného názvu nabízí s kapacitou baterie 7 800 mAh, ale zato s 10jádrovým procesorem Snapdragon 8 Gen 3. Také úhlopříčka displeje 7,3 palce vypadá slibně. A zatímco v jedné verzi prý disponuje operačním systémem Android 13, jiný má Android 14. Ale dá se tomu všemu věřit?

Od napodobenin raději pryč

Možná se najde spousta lidí, kteří si s nadšením takový chytrý telefon koupí. Odborníci před tím ale varují a tvrdí, že spousta parametrů je nejspíš naprosto vylhaných. Stejně jako často bývají smyšlené i všechny nadšené recenze pojící se s produktem.

Toho, kdo telefonům a současným technologiím trochu rozumí, by už jen základní popisky měly od koupě odradit. Například 10jádrový procesor se sice chystá, ale zatím jde o hudbu budoucnosti a nejlepší čipy Snapdragon mají stále 8 jader. Co se týká baterie, také byste měli být opatrní – například Samsung Galaxy S24 Ultra ji má s kapacitou “jen” 5 000 mAh.

Velmi úsměvná je i slibovaná kvalita fotoaparátů, která je údajně 78 Mpx + 108 Mpx. Zmiňovaný špičkový Samsung Galaxy S24 Ultra sice má hlavní fotoaparát 200 Mpx, ale další už jen 10, respektive 12 Mpx. Tato čínská čísla jsou tak opět velmi podezřelá.

A hlavně platí, že za udávanou kvalitu byste měli i zaplatit. Za tuto cenu se ale v Česku prodávají ty nejlevnější a nejobyčejnější chytré telefony s úplně jinými parametry.

Procházet si tak nabídky na Aliexpressu může být zábavné, ale koupi je potřeba si hodně rozmyslet. Ačkoliv tam totiž můžete najít skutečně zajímavé a levné zboží, které stojí za koupení, tak u některých výrobků je potřeba postupovat hodně opatrně.

Mezi nadšenými recenzemi jsou totiž i ty hodně pobouřené. “UPOZORNĚNÍ!!!! PODVOD!!!!!. Přední fotoaparát 12 MP, selfie 0,7 Mp. Snímky nepoužitelné. Pracovní paměť RAM 3 GB, paměť ROM 60 GB. Starý procesor, žádná nová generace. Žádný Android 13, ale 8.1. Mobil se velmi zahřívá,” píše se například v jedné z nich. Další uživatel zase píše, že některé zadní kamery jsou nefunkční napodobeniny, stejně jako nefunguje odemykání otiskem prstu.

Na skutečný Samsung Galaxy S25 Ultra si tak budeme muset ještě pár měsíců počkat.

Zdroj: Aliexpress