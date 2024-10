Už je to více než měsíc, kdy uznávaný designér a leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) zveřejnil rendery vyhlížené vlajky Samsung Galaxy S25 Ultra. Kromě kompletně plochých bočních hran fanoušci zpozorovali také odlišný design fotoaparátů, o kterém se však původně tvrdilo, že nemusí příliš odpovídat realitě. Teď se však ukazuje, že opak může být pravdou.

Nemáte se však čeho bát. Samsung Galaxy S25 Ultra si zachová svůj charakteristický kabátek a rozvržení fotoaparátů se tedy vůbec měnit nebude. Provedení samotných kamer se však může vzhledově více podobat skládačce Galaxy Z Fold6. V příspěvku na X to uvedl populární insider Ice Universe.

The final answer of S25 Ultra camera: It is similar to the camera ring design of Fold6, but not exactly the same. pic.twitter.com/WFYZZUGfj3

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 11, 2024