Samsung Galaxy S25 Ultra konečně uniká na renderech od designéra OnLeaks

Oproti předchůdci opět vykazuje minimum designových změn

V jednom ohledu se však znovu významně přiblíží k iPhonům

O Samsungu Galaxy S25 Ultra se v průběhu posledních měsíců vynořilo hned několik zajímavých spekulací. Až nyní však světlo světa spatřily mnohými velmi očekávané rendery od designéra a leakera Stevea Hemmerstoffera (@OnLeaks), který je zveřejnil ve spolupráci se serverem AndroidHeadlines. Nakonec mu na ně finančně nepřispělo dostatek lidí, tak se jich dočkáváme zadarmo.

Samsung je známý svým konzervativnějším přístupem snad úplně ke všemu, a to včetně designu. V průběhu posledních let se tak vrcholný model Ultra, ale vlastně celá řada S, změnila pouze minimálně. V tomto konkrétním aspektu to nicméně jihokorejskému kolosu příliš nevyčítám, neboť se mi vzhled jeho prémiových smartphonů nesmírně líbí (postěžovat si ale můžu třeba na nedostatek inovací u Galaxy Z Foldu6).

Schválně vám teď dám prostor, abyste se podívali na obrázky níže a zkusili najít nějaký výraznější rozdíl ve zpracování Galaxy S25 Ultra oproti předchůdci.

Pokud stále tápete, nebudeme vás zbytečně napínat. Samsung Galaxy S25 Ultra je totiž v podstatě stejná, jedinou zásadnější odlišnost představují kompletně ploché boční hrany. Letošní Ultra totiž přišla s plochým vrškem i spodkem, ale mírně zakulacenými boky. Ještě více se tak podobá iPhonům, i když je klasicky hranatější. Pozornějším čtenářům možná neuniklo, že Galaxy S25 Ultra na renderech nemá slot pro S-Pen. Ve 360° videu, které si můžete přehrát níže, už nicméně k vidění je.

Samsung Galaxy S25 Ultra Render – Android Headlines

V souvislosti s konstrukcí je pak dobré vypíchnout údajné snížení hmotnosti z původních 232 g na 219 g. Jen pro srovnání: čerstvě představený iPhone 16 Pro Max váží 227 g, zatímco hmotnost Google Pixel 9 Pro XL činí 221 g.

Závěrem můžeme připomenout některé z odhadovaných specifikací, ať už jde o vlajkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, anebo 5 000mAh baterii s podporou toho stejného 45W dobíjení, jako nám Samsung servíruje už léta. Těšit se však můžeme na lepší ultra širokoúhlou kameru (když už si upgradem nakonec neprojde 3x teleobjektiv).

Jak se Samsung Galaxy S25 Ultra líbí vám?

Zdroj: AndroidHeadlines