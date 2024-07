Velkolepé představení nových produktů od Samsungu vám jistě neuniklo. Jihokorejský technologický gigant předvedl novou generaci skládacích telefonů, dlouze očekávanou rodinku Galaxy Buds3 nebo konečně plnohodnotnou konkurenci pro Apple Watch Ultra. A dozvěděli jsme se také pár detailů o překvápku, které dokonce vyjde ještě letos. To vše sice zní krásně, ale jen na první pohled.

I toto Galaxy Unpacked se neobešlo bez notné kritiky na konto jihokorejského výrobce. Jasně, negativní názory se najdou vždy a všude, nicméně tentokrát jsou i podle nás většinou opravdu namístě. Fanoušci nejsou nijak extra vybíraví, pouze jim začíná vadit neustále se zhoršující politika Samsungu. A z vláken či diskuzí na sociálních sítích to jde opravdu znát.

Today was a huge L for Samsung:

• Ring looks good (if a bit limited compared to Oura) until you realize it’s $400 and only works on Samsung devices

• Watch Ultra is the most shameless copy of an Apple product in ages—and it’s hideous

• Wait, it gets more shameless—Buds3 and… pic.twitter.com/IKmht3YDK6

— Snazzy Labs (@SnazzyLabs) July 10, 2024