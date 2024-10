Samsung předvedl One UI 7! Podívejte se, co je nového

Od Samsungu jsme se ve čtvrtek večer dozvěděli, že si na One UI 7 počkáme ještě relativně dlouho. V průběhu vývojářské konference SDC 2024 jihokorejský kolos potvrdil, že stabilní build přijde až s vlajkovými smartphony řady Galaxy S25, tedy s nejvyšší pravděpodobností začátkem příštího roku. Alespoň se však můžeme podívat na první ukázky.

Na konferenci byly k dispozici letošní vlajkové lodě Samsung Galaxy S24 Ultra s nainstalovanou testovací verzí One UI 7, což pochopitelně neuniklo pozornosti novinářů. Jejich zveřejněné záběry potvrzují nové ikonky systémových aplikací a další změny související především s designem uživatelského rozhraní.

The one Samsung showcase at the event is the older September 6th build. The newest update currently has the updated Calculator and Samsung Notes app https://t.co/GiYoIZrlce pic.twitter.com/4MpocXua1z

— Chun Bhai (@chunvn8888) October 4, 2024