Na tiskové konferenci v Instanbulu nám Huawei ukázal kromě skvělých sluchátek FreeBuds Pro 2 či ohebného Mate Xs 2 také řadu nových notebooků. Dnes se budeme bavit o modelu Huawei Matebook D16. Čínská firma jej propaguje jako dostupný univerzální laptop, což je hodně neurčitý pojem. Jde totiž o největší a také nejvýkonnější notebook, který má Huawei aktuálně v nabídce. Pojďme si tedy společně odpovědět na otázku, zda vůbec stojí za úvahu.

Obsah recenze

Obsah balení

Huawei MateBook D16 přichází se vším, co byste čekali. Kromě samotného laptopu můžete počítat také s 65W nabíjecím adaptérem a USB-C kabelem.

Zpracování, klávesnice, touchpad a zvuk

Pokud jste někdy viděli laptop od Huawei, můžeme vám hned ze startu říct, že vás MateBook D16 snad v ničem nepřekvapí. Konstrukce je tvořena z hliníkové slitiny a působí prémiově. Stejně tak je i kvalitní. Pokud se budete hodně snažit, v některých místech jej prohnete, ale nejde o nic dramatického. Použijeme zde otřepanou frázi, že “nikde nic neklepe ani nevrže”, protože je to pravda. Ke zpracování máme jen dvě výtky. První se týká otisků prstů, což je ale úděl mnoha strojů od ostatních výrobců.

Pokud se z laptopu stane váš denní pracant, budete mu muset alespoň dvakrát do týdne věnovat péči. V opačném případě vás bude trápit viditelnost otisků prstů, ale i dalších nečistot. Druhou výtkou je pak barva, která sice není špatná, ale kdyby firma nabízela třeba ještě stříbrnou nebo parádní zelenou, kterou má sesterský MateBook 16s, dovedeme si představit, že osloví větší sortu potenciálních zákazníků.

Na to, že jde o 16palcový výkonný stroj z hliníku je laptop i poměrně lehký. S vahou 1,7 kilogramu jej nebudete mít problém nosit klidně celý den v batohu (vyzkoušeno několikrát za vás). Samozřejmě je ale potřeba myslet na to, že pokud pracujete často na cestách, rozumějte v kavárnách, autě, ale třeba i na kolenou při čekání na letadlo, je potřeba počítat s většími rozměry. To, že laptop není těžký totiž ještě neznamená, že je kompaktní. To je poslední slovo, které bychom si v souvislosti s tímto kouskem vybavili.

Pochválit musíme také klávesnici, která má nízký zdvih 1,5 mm a hlavně je zde přítomná plnohodnotná numerika. Je poměrně tichá a zvykli jsme si na ní psát i delší texty, jako je třeba tento. Webkameru byste mezi klávesami F6 a F7 hledali marně. Vrátila se totiž nad displej. Ostatně tam, odkud neměla podle našeho názoru nikdy odcházet. Má Full HD rozlišení a na videohovory a konference je zcela dostačující. Kvalita se ale pochopitelně liší od světelných podmínek.

Mírným zklamáním je pak touchpad, který je nepochopitelně vycentrovaný směrem doleva. Mohl by být také o něco větší. Sami můžete posoudit, že místo by se určitě našlo. Po několika dnech jsme si na něj zvykli, přiznáváme však, že to nebyl jednoduchý úkol. Prvních pár hodin nás z něj bolelo zápěstí. Jeho povrch není tak jemný, jak bychom si představovali. Naopak musíme pochválit čtečku otisků prstů v zapínacím tlačítku, která je rychlá a reaguje ve většině případů.

O zvuk se starají dva 2W reproduktory, které hrají čistě (nechrastí ani na maximální hlasitost) a poměrně hlasitě, avšak jim chybí basy, což je trochu škoda. Jinak jde ale o klasické notebookové repráky, které jsme využívali hlavně večer při koukání na Netflix na hotelu a tu a tam k nějakému podcastu při psaní.

Posledním tématem jsou porty. Na levé straně nalezneme dva USB-C 3.2 Gen1, HDMI 2.0 a také audio jack. Na té pravé se pak nachází dva USB-A porty, jeden z nich rovněž 3.2 Gen1, druhým je však zastaralý port 2.0, což si mohl Huawei odpustit.



Displej

Z konstrukce skočíme rovnou do další podstatné kategorie a tou je displej. Huawei MateBook D16 se může pochlubit 16palcovým IPS LCD panelem s rozlišením 1920 x 1200 pixelů a poměrem stran 16:10. Potěší také tenké rámečky (displej tvoří až 90 % přední strany) nebo maximální jas 300 nitů.

Na danou cenovou kategorii jde o solidní panel, který má slušný kontrastní poměr, který je však vhodný spíše ke konzumaci multimediálního obsahu. Pokrývá totiž sice 100 % prostoru sRGB, ovšem v testech DCI-P3 či Adobe RGB nepřesáhl 70 %. Jinými slovy to znamená, že pokud se chystáte na laptopu stříhat profesionální video nebo pracovat s fotkami, nebude pro vás tento laptop tím pravým.

Na běžnou činnost jako je procházení webu, práce s kancelářskými programy či sledování Netflixu a YouTube je ale zcela dostatečný a díky matnému povrchu se v něm neodráží světlo, což zejména v těchto letních měsících oceňujeme. Musíme zmínit také fakt, že není dotykový.



Výkon

Huawei vsadil u nových laptopů na procesory Intel 12. generace Alder Lake. Poté co americká firma nějakou dobu jen dýchala na záda AMD jej v tomto případě předčila a to jak ve výkonu, tak v architektuře jako takové. Vůbec poprvé totiž vidíme u procesorů Intel tzv. hybridní architekturu. Ta kombinuje vysoce výkonná jádra P s méně výkonnými, za to však energeticky nenáročnými jádry E. Celkem zde nalezneme 6P jader a 8E jader a celkem 20 vláken. Hovoříme konkrétně o Core i7-12700H.

Procesor jako takový je velice slušný. V benchmarku Cinebench R23 jsme naměřili skóre 1652 bodů v jednojádrovém testu a 11 078 ve vícejádrovém. V číslech tedy dosahuje na výkon třeba Apple M1 Pro, který tiká v nových MacBoocích a předčí své konkurenty, jako je AMD Ryzen 7 6800H.

Z námi neznámého důvodu se však Huawei rozhodl u modelu D16 odebrat jeden z větráků (D16s má dva) a to i přesto, že je v šasi viditelné prázdné místo. Pokud bylo cílem ušetřit peníze, učinila firma špatné rozhodnutí. Je totiž očividné, že procesor po nějaké době náročné činnosti škrtí svůj výkon, aby se stihl uchladit. Nechápejte nás špatně, nic se nezačne očividně trhat, ale třeba již zmíněná čísla z benchmarku tomu napovídají. V ostatních laptopech (třeba právě v MateBooku 16s) totiž stejný procesor podává ještě lepší výkon. Samotné chlazení je pak celkem hlučné, ovšem pouze v případech, kdy děláte nějakou náročnější činnost jako je hraní her či střih 4K videa. Při procházení webu či práci ve Wordu je laptop tichý.

O grafický výkon se stará integrovaný čip Intel Iris Xe, který nám v praxi ukazuje, že integrované grafické karty nejsou k ničemu. Starší hry jako je GTA V či The Witcher 3: Wild Hunt jsme byli schopni rozběhat na střední detaily a Full HD rozlišení na přibližně 45-60 snímků za sekundu. Apex Legends pak na nízké detaily při stabilních 50 snímcích a nenáročné e-sport hry jako CS:GO přes 150 snímků v HD rozlišení.

Huawei MateBook D16 je v kombinaci s i7 velmi silným notebookem, který je připraven vám sestříhat dlouhé 4K video, spustit náročnou hru nebo umožnit procházení ve 20 kartách v Google Chrome bez toho, aniž by se u toho nějak výrazněji zapotil. Je škoda, že skvělý procesor zde nevyužívá svůj celý potenciál, jinak ale výkon jako celek chválíme.

Huawei Share

Huawei Share je funkce, která funguje pouze mezi notebooky a telefony od Huawei. S jiným notebookem či počítačem službu bohužel nevyužijete. Jedná se o skvělé propojení počítače s telefonem, kdy můžete zrcadlit obrazovku z telefonu na počítač a provádět všechny úkony, na které si vzpomenete. Vše je navíc bleskurychlé a nedochází k žádným odezvám, takže je práce opravdu příjemná. Můžete číst/odepisovat na veškeré zprávy, procházet galerii nebo třeba telefonovat. Kromě toho lze s touto službou přetahovat soubory z jednoho zařízení na druhé a to úplně jednoduše skrz drag and drop.

Baterie a výdrž

Huawei MateBook D16 disponuje 60Wh baterií, která je schopna vydržet přibližně 6 hodin v případě, že máte jas snížený na půlku a děláte na něm běžné úkony jako je procházení webu, e-mailů, psaní textu či lehké práce ve Photoshopu. Pokud zvýšíte jas na maximum a trávíte více času v profesionálních programech, jste schopni ji vytlouct i za 4 hodiny.



Cena a dostupnost

Huawei MateBook D16 s procesorem Intel Core i5-12450H, 8 GB RAM a 512GB SSD diskem koupíte za 21 999 Kč. Pokud byste chtěli 16 GB RAM, připlatíte si 2 000 Kč. Námi testovaná verze s i7-12700H a 16 GB RAM se v tuto chvíli v České republice neprodává, v ostatních evropských zemích je ale k sehnání za 1 299 EUR, tedy asi 32 000 Kč.



Závěrečné zhodnocení

Huawei Matebook D16 je nakonec specifičtější stroj, než jsme si na začátku testování mysleli. Dává smysl v případech, kdy potřebujete výkonný pracovní notebook s velkým displejem. Chválíme dobře zpracované tělo, skvělou klávesnici či nekompromisní výkon, který ale mohl být ještě lepší, kdyby si Huawei dal záležet více na chlazení. Naopak bychom očekávali barevně přesnější displej či o něco delší výdrž baterie. Pokud hledáte skladnější zařízení, vybrali bychom spíše MateBook 14s.

Klady + kvalitní hliníková konstrukce

+ rychlá čtečka otisků prstů

+ bohatá portová výbava

+ výkonný procesor Intel Core i7-12700H

+ velký displej

+ nízká váha

Zápory – slabší výdrž baterie

– displej by mohl mít přesnější barevné podání

– menší touchpad

Za zapůjčení notebooku děkujeme společnosti Huawei.