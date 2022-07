Společnost Huawei představila na své akci v Instanbulu kromě tabletu MatePad Paper, ohebného mobilu Huawei Mate Xs 2 a dvojice levných mobilů také prémiová TWS sluchátka Huawei FreeBuds Pro 2. Jedná se o přímou konkurenci k modelům jako jsou AirPods Pro, Sony WF-1000XM4 nebo Galaxy Buds Pro. Po jejich prvním nasazení do uší jsme tedy kromě prémiových materiálů očekávali také špičkový zvuk nebo ANC. Povedlo se to? Na to si odpovíme v následujících odstavcích.

Obsah recenze Huawei FreeBuds Pro 2

Obsah balení

Balení sluchátek Huawei FreeBuds Pro 2 obsahuje vše, co byste očekávali. V pěkné papírové krabičce se pod sluchátky ukrývá nabíjecí kabel a náhradní špunty o velikosti S a L. Velikost M nalezneme přímo na sluchátkách. Najdou se i různé manuály a brožurky. S ničím dalším ale nepočítejte.

Design a kvalita zpracování

Huawei FreeBuds Pro 2 se po designové stránce nijak zvlášť neodlišují od ostatních TWS sluchátek. Kdybychom je měli k nějakým přirovnat, budou to možná právě již zmíněné AirPods Pro, ačkoliv ty mají “stopku” kulatou, zatímco sluchátka od čínského výrobce ji mají hranatou. Prý mají připomínat klávesy na klavíru, což je..zvláštní. Prostě jsou hranatá, tak bychom to nechali.

Každé ze sluchátek váží necelých 6 gramů a v uších nám právě s M velikostí špuntů seděla velmi dobře. Ani při běhání jsme nepocítili, že by nám jedno ze sluchátek mělo vypadnout. A to podotýkáme, že jsme je neměli v uších nacpaná. Možná to je drobnost, ale u některých jiných sluchátek, v našem případě třeba realme Buds Air 2 nebo AirPods první generace jsme takto jistý pocit neměli.

Důvodem může být i fakt, že Huawei prý měřil a testoval uši více než 10 000 uživatelů tak, aby vytvořil co možná nejpohodlnější tvar. Samozřejmostí je pak certifikace IP54, takže pokud si je vezmete ven a začne poprchávat, nemusíte se bát, že si je zničíte. Samotné pouzdro je pak matné, což kvitujeme. Díky tomu můžete dát sbohem jak škrábancům, tak i otiskům prstů. Nutno však podotknout, že sluchátka v něm nedrží příliš pevně, takže pokud vám pouzdro se sluchátky spadne, je dost velká šance, že budete mimo něj hledat i samotná sluchátka.



Funkce a aplikace

Sluchátka Huawei FreeBuds Pro 2 jsou přichází hned s několika více či méně užitečnými funkcemi. Ve své podstatě se ale snaží o to, abyste toho museli nastavovat co nejméně. Samozřejmostí je funkce, která rozpozná, zda máte sluchátka v uších či nikoliv a na základě toho pozastaví či opět pustí audio. Dlouhou dobu jsme byli zvyklí právě na jablečné AirPods první generace a fakt, že tato pro někoho primitivní funkce funguje spolehlivě je osvobozující. Není nic otravnějšího, než si 5x za sebou vyndat a zandat sluchátko, aby konečně rozpoznalo, že je v uchu.

FreeBuds Pro 2 můžete samozřejmě ovládat i bez toho, aniž byste vyndali telefon z kapsy a to pomocí gest na sluchátkách. Hudbu pozastavíte tím, že zmáčknete nožičku, hlasitost zase posouváním prstu nahoru či dolů na nožičce a mezi režimy ANC podržením prstu. Pokud by vám to nevyhovovalo, ovládání lze v aplikaci AI Life změnit. Osobně nám ale výchozí ovládání sedlo a přišlo nám intuitivní.

Když už jsme se mínili o aplikaci, ještě u ní chvíli zůstaneme. Nabízí totiž několik možností různých úprav a mimo to přes ní sluchátka také aktualizujete nebo můžete sledovat stav baterie. Potěší rovněž vestavěný ekvalizér, skrz který si můžete měnit zvukové profily nebo si nastavit váš vlastní. Samozřejmě zde můžete ovládat také úroveň potlačení hluku nebo transparentní režim, který navíc dokáže rozpoznat situaci, kdy na vás někdo začne mluvit. To v praxi funguje velmi dobře a využívali jsme to třeba i v pracovně při psaní. Konečně jsme nechytali infarkt v momentě, kdy je druhá osoba frustrována že ji neslyšíte a tak rozrazí dveře a poklepe vám na rameno.

Praktickou funkci přepínání mezi dvěma zařízeními oceníte v situacích, kdy pracujete na laptopu a přesunete se třeba na mobil. Zvuk se přepíná z jednoho zařízení na druhé, na což jsme byli zvyklí třeba u již zmíněného Applu.



Kvalita zvuku, mikrofonů a ANC

Sluchátka Huawei FreeBuds Pro 2 byla vytvořena ve spolupráci se francouzskou firmou Devialet. Podporují Hi-Res Audio a podporují Huawei kodeky HWA. Mimo něj se ale můžeme spolehnout také na LDAC, tedy jeden z těch vůbec nejkvalitnějších kodeků. Samotný zvukový projev vás bez jakéhokoliv přehánění uzemní. Před pár dny jsme jej zkoušeli porovnat s AirPods Pro, které i přes některé negativní recenze považujeme za jedny z nejlepších ANC sluchátek a nutno uznat, že Huawei FreeBuds Pro 2 jsou ještě o kousek dál. Osloví vás nejen silné basy, ale také velmi dobré výšky a celková čistota zvuku.

Na sluchátkách jsme poslouchali celá alba interpretů jako Tame Impala, (obzvlášť skladba The Moment a její druhá část ukáže pravou sílu sluchátek) Viktor Sheen, The Doors nebo The Weeknd a a v ten moment jsme pochopili, že Huawei FreeBuds Pro 2 nejsou předraženým módním doplňkem, ale skutečně kvalitním kusem hardwaru. Pokud jste vyloženě audiofilové, asi chápete že TWS sluchátka vám nikdy nepřinesou tak kvalitní zvuk jako prémiová náhlavní soustava, ale po zvukové stránce jde o ta nejlepší špuntová bezdrátová sluchátka, jaké jsme kdy měli možnost zkoušet.

HUAWEI FreeBuds Pro 2

Kapitolou sama pro sebe je také ANC, které umí snížit okolní hluk až o 47 dB a v praxi funguje na výchozí dynamický režim fantasticky. Tak dobré výsledky jsme možná ani neočekávali. Na cestě z Prahy do Instanbulu jsme je okamžitě vybalili a začali používat. Hluk motorů či konverzace ostatních lidí byla rázem pryč a my jsme zůstali zavření v naší vlastní bublině.



Výdrž baterie

Výrobce uvádí, že Huawei FreeBuds Pro 2 vydrží na jedno nabití až 30 hodin, samotná sluchátka pak 4 hodiny se zapnutým ANC a bez něj 6,5 hodiny. Tyto hodnoty můžeme potvrdit, se zapnutým potlačením okolního hluku jsme se dostali nejméně na 3 hodiny a 45 minut, průměr byl ale okolo již zmíněných 4 hodin. Pokud se vám vybijí, díky rychlému nabíjení jste schopni je za 10 minut dobít na další dvě hodiny poslechu a potěší i bezdrátové nabíjení.



Cena a dostupnost

Sluchátka jsou k dostání ve verzích Silver Blue, Silver Frost a Ceramic White za cenu 4 999 Kč s tím, že pokud si je stihnete objednat do 10. července, dostanete k nim zdarma chytrý náramek Huawei Band 7.

Resumé

Sluchátka Huawei FreeBuds Pro 2 uspokojí každého, kdo hledá kvalitní zvukový projev a dobré potlačení okolního hluku. Samozřejmě se zde bavíme o TWS sluchátkách, takže pokud je chcete srovnávat s některými náhlavními sluchátky v podobné cenové kategorii, budou hrát samozřejmě o něco hůř a hlavně jinak. Bez jakýchkoliv pochybností můžeme tyto malé špuntíky označit za ta nejlepší bezdrátová TWS sluchátka, která jsme kdy měli možnost používat. Odradit by mohla jen vyšší cena, ale tu si prostě dokážou obhájit.

Klady + kvalitní zpracování a matné pouzdro

+ na poměry TWS naprosto dechberoucí zvukový projev

+ dobře fungující dynamický ANC

+ aplikace AI Life s hromadou možností

+ špunty dobře sedí v uších

+ IP54 certifikace

Zápory – vyšší cena

– průměrná výdrž baterie

Jaká TWS sluchátka používáte vy?

Za možnost otestování sluchátek děkujeme společnosti Huawei.