Recenze Huawei Mate Xs 2: Parádní zástupce opačného směru

Hlavní kouzlo tohoto ohýbání tkví v tom, že když telefon držím v ruce a v jednu chvíli si usmyslím, že chci displej širší, nemusím složitě přehmatávat, přesouvat zrak na jinou plochu a ještě spoléhat na to, že se vše v pořádku překreslí a zobrazí. U Mate Xs 2 se obsah pouze elegantně roztáhne a jede se dál. V přiloženém videu si můžete všimnout, jak šikovně systém reaguje nejen na pozici pantu, ale chápe také směr jeho pohybu. Třešničkou na dortu jsou dynamické tapety, které se při otevírání či zavírání pohybují.

Huawei Mate Xs 2 (flexible display, opening, design)

Inteligentní pant?

Pant mobilu se chová podobně jako ten u Huawei P50 Pocket a klade tak v různých situacích a směrech různý odpor. Zatímco ale u zmíněného “véčka” mi to trochu vadilo, tady to vlastně dává smysl. Jako by pant chápal, kterým směrem s ním pohybuji a kde má tedy pružit nebo naopak držet pozici. Celkově pak tato vlastnost napomáhá tomu, že se telefon celkem snadno zavírá i jednou rukou. Otevírání, které bezpodmínečně vyžaduje obě ruce či jiný opěrný bod, je při vyrovnání displeje dokončeno lehkým zaklapnutím pantu do správné pozice.

Když se ještě vrátím k ochraně displeje, tak tu mírní fakt, že Huawei má své ohebné obrazovky o poznání tvrdší a odolnější než právě Samsung. Ani klepnutí zaoblenou hranou třeba o roh stolu není žádná katastrofa. Při běžném položení na rovnou plochu displej chrání jemně vystouplý kovový rámeček, který současně drží ochrannou ruku i nad fotoaparáty. Ty jsou naprosto banálně a současně naprosto elegantně usazené v “bradě” mobilu a nikde nevyčuhují. To mimo jiné znamená, že se telefon na stole nekýve.

K dispozici je pak navíc i zmíněný kožený obal, který je schopný důmyslně ochránit boky i záda telefonu, přičemž nebrání ani rozevírání. Pravá strana telefonu je do něj pevně zafixovaná, zatímco ta levá se dá odepnout. Jinak bezpečně schovaná část displeje tak má volný prostor pro rozevření. Proces není s obalem tak plynulý jako bez něj, ale s přihlédnutím k péči o mobil je to snesitelný detail.

Zmíním také zajímavé řešení reproduktorů. Při hlasitém poslechu hudby nebo hraní hry vychází zvuk ze tří míst. Dvě tvoří “grily” na bocích, které jsou u zavřeného telefony klasicky na obou stranách v jedné ose, nicméně při rozevření mobilu jsou proti sobě umístěné přes úhlopříčku displeje. To pak vede například k tomu, že při hraní hry nebo sledování videa s držením mobilu v obou rukách jeden či druhý reproduktor často zakryjete. Řešení? Nejlepší je takto telefon držet bradou dolů, protože pravý vnější reproduktor dokáže zastoupit jeho “hovorový” kolega ukrytý pod displejem.

Výkon, baterie a fotografování

Jak už bylo popsáno, Huawei při skládání svého Mate Xs 2 sáhl po tom nejlepším čipsetu, který byl v tu chvíli k dispozici. Se Snapdragonem 888 se tak telefon “nezadýchává” ani při hraní nebo práci ve více oknech. Malou nevýhodou se zdá být tenčí tělo, které je náchylnější na přehřívání. Při dlouhém fotografování, hraní nebo multitaskingu je tedy možné, že uživatel pocítí teplo vycházející z “brady” mobilu. Namátkou provedený benchmark u Geekbench okazuje o něco nižší hodnoty než u Galaxy Z Fold3. Připomínám, že ten je na rozdíl od čínského kolegy vybavený 5G modulem.

Když už byla řeč o fotografování, tak v tomto ohledu se rozhodně Mate Xs 2 také nemá za co stydět. Hlavní 50MPx senzor je u Huawei telefonů velmi častý a evidentně není potřeba nic měnit. Jen u něj chybí optická stabilizace, kterou je vybaven pouze 8MPx teleskopický foťák s příjemným trojnásobným optickým zoomem.

Trojici uzavírá 13Mpx ultraširoký fotoaparát, který dělá svou práci dobře, ale přece jen má trochu menší záběr než konkurent u Samsungu. Tradičně silnou doménou Huwaei telefonů zůstává i zde focení přední kamerou, která má v tomto případě rozlišení 10,7 MPx.

Výdrž telefonu je s ohledem na velikost obrazovky velmi dobrá. Svůj part v tom hrají jak dynamická frekvence displeje, který neustále “nebliká” na hladině 120 Hz, tak i baterie s kapacitou 4 600 mAh. Jde trochu větší článek než u Galaxy Z Fold3 a je to trochu znát. Mate Xs 2 má navíc podporu 66W nabíjení (takto silný adaptér je i v balení), což je velmi příjemný fakt.

Systém a ohebné vychytávky

Při prvním pohledu je prostředí EMUI 12 (v Číně telefon běží na HarmonyOS) úplně stejné jako v jiném Huawei telefonu. S ohledem na velikost rozložené obrazovky jsou ale k dispozici pokročilé funkce pro multitasking a využití celé té plochy. První viditelnou odlišností je automatické využívání postranního panelu v nastavení a na dalších místech v systému, kde dává smysl nadřazené položky ukazovat ve zvláštním sloupci.

Se dvěma sloupci pracuje i multitaskingový režim Více oken, jehož zapínání je v nastavení trochu zvláštně umístěné v sekci Usnadnění. Každopádně umožňuje spustit dvě aplikace svisle vedle sebe a na ně ještě přihodit dvě další aplikace v oknech. Při spouštění dalších už dochází k zavírání předchozích.

V případě Google aplikací a mobilních služeb stále platí, že částečným řešením může být poměrně šikovný GSpace, ale s nativní bezproblémovou podporou není možné počítat. Jde o nemalou komplikaci, která by velké množství zájemců odehnala do prodejen Samsungu, nicméně najdou se i tací, kterým by tento zádrhel vůbec vrásky nedělal.

Cena a (ne)dostupnost

Zatím nejnovější ohebný telefon od Huawei má sice již několik měsíců svou oficiální evropskou cenu 1 999 eur (bezmála 50 tisíc Kč), mimo Čínu se nicméně v tuto chvíli stále neprodává. Již zazněly zprávy, že se náš kontinent dočká během léta, Česká republika prý ale na seznamu vybraných trhů nebude. Pro vážné zájemce tak zůstává nadějí nějaká blízká zahraniční distribuce.

Závěrečné hodnocení

Mate Xs 2 se drží odvážného konstrukčního principu a dosahuje v něm v tuto chvíli maxima. Technické zpracování je téměř dokonalé, fotoaparáty patří k vlajkovému nadstandardu a systém myslí i na praktický multitasking. Kombinace velmi vysoké ceny a chybějícího obsahu od Googlu ale z Mate Xs 2 dělá mobil jen pro opravdové fajnšmekry, kteří prahnou přesně po tomto typu ohýbání. I z obchodních kroků firmy Huawei je ale patrné, že na prodejní trhák to zatím není.

Klady + perfektní zpracování

+ kvalitní displej

+ výdrž baterie

+ svižný systém

+ fotoaparáty

+ design

Zápory – bez Google služeb a aplikací

– vysoká cena

– zranitelná konstrukce

Jak se vám líbí tento typ otevírání?

Za zapůjčení děkujeme české pobočce Huawei