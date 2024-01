POCO X6 Pro 5G recenze: Král střední třídy je zpět!

POCO X6 Pro 5G útočí na střední třídu brutálním výkonem a vynikajícím displejem

Po dlouhé době zde máme opravdu „vlajkový zážitek za cenu střední třídy“

Jedinou slabší oblastí jsou fotoaparáty, které patří k průměru

Zatímco dříve nám značka POCO představovala jen pár modelů ročně, v posledních letech na nás chrlí hromadu telefonů různých cenových kategorií. Důkazem jsou poslední telefony POCO M6 Pro, POCO X6 5G a POCO X6 Pro 5G. Přestože se v lecčem podobají, cílí každý model na jiného zákazníka. V poměru ceny k výbavě z mého pohledu vítězí jednoznačně dnes testované POCO X6 Pro 5G, které bude jistě chtít navázat na úspěch předchůdce v podobě POCO X5 Pro 5G. Ten jsem pro vás testoval loni a docela rád na něj vzpomínám. Měl slušný výkon, docela dobrý hlavní fotoaparát, solidní výdrž a překvapivě dobré video. POCO X6 Pro 5G ale míří ještě o stupínek výše a troufám si hned na úvod říct že nabízí vše, co 90 % uživatelů Androidu vyžaduje. Pojďme na recenzi.

Obsah recenze POCO X6 Pro 5G

Obsah balení

Začněme obsahem balení, které mají telefony POCO, Redmi i Xiaomi vždy bohaté. Tedy minimálně v porovnání s některou konkurencí. Žlutá papírová krabička v sobě ukrývá 67W nabíjecí adaptér, nabíjecí kabel s koncovkami USB-A/USB-C, sponku na vysunutí SIM šuplíku a také základní silikonové pouzdro.

Design a kvalita zpracování

Když jsem se dozvěděl, že letošní POCO X6 Pro 5G bude vycházet z čínského Redmi K70E, byl jsem nadšený. Telefon se mi na videích a renderech docela líbil, realita je ještě lepší. Vypadá a působí kvalitně, ačkoliv jedním dechem dodávám, že mnou testovaná černá varianta je nic moc. Otisky prstů na ní uvidíte hned co telefon vezmete poprvé do ruky a lepí se na ní i prach nebo chlupy domácích mazlíčků. Žlutá varianta z veganské kůže vypadá mnohem lépe a navíc je praktičtější. Pokud veganskou kůži nemáte rádi, sáhněte raději po šedé verzi. Ta je sice také lesklá, ale (soudím dle videí) je trochu praktičtější.

POCO X6 Pro 5G po designové stránce nikterak nevyčnívá nad konkurencí, ale modul fotoaparátů se mi v kombinaci s kulatými zády líbí více než u levnějších sourozenců (nebo u předchozí generace) s rovnými zády. Telefon mi přijde dospělejší a mám z něj „vlajkovější“ pocit. Tomu ale neprospívá plastový rámeček, ale lze pochopit, že firma musela někde šetřit. Nepůsobí nekvalitně, ale pokud přecházíte (klidně ze starší) vlajky, rozdíl ucítíte. Jestli ale nosíte telefon v obalu, nemusí vás to vůbec zajímat.

Konstrukci jako takové není co vytknout, otřepané fráze jako „vše pěkně lícuje a nikde nic nevrže“ si asi můžeme odpustit, to je dnes standard i u těch nejlevnějších telefonů. Snad jediné co mě trochu překvapilo, je ne úplně pevné tlačítko pro ovládání hlasitosti, které se při posouvání trochu viklá. Není to nic hrozného a asi to ani není podstatné, ale levnější sourozenci takový problém paradoxně nemají. To ale může být i konkrétním kusem.

Telefon disponuje rozměry 160.45 x 74.34 x 8.25 a váží 186 gramů (verze s veganskou kůží váží o 4 gramy více), což je pro mě osobně naprosto ideální hodnota. Jako daily zařízení využívám Galaxy S23 Ultra a bylo fajn vyzkoušet něco menšího. Zároveň zde ale nejsou kompromisy v podobě menšího displeje nebo baterky. Tím probůh nechci říct, že je POCO X6 Pro 5G malý telefon, není. Ale rozhodně patří k těm lehčím, zvlášť v porovnání s některými vlajkami, kde ale máme prémiovější materiály.

Certifikace IP54 je základ, naopak potěší docela dobré stereo reproduktory, kterým trochu chybí basová složka, ale jinak hrají docela dobře a čistě. Vyloženě mě překvapila haptická odezva. Nechci říct, že je na vlajkové úrovni, ale je poměrně detailní a MIU.. HyperOS s ní umí skvěle pracovat.



Nádherný 12bitový AMOLED displej

Na druhé koleji nezůstal ani displej. V dnešní době nabízí telefony vyšší střední třídy výborné displeje, AMOLED panel se 120Hz frekvencí je standardem. POCO X6 Pro 5G má ale jednoznačně ten nejhezčí displej, který jsem u telefonu s cenovkou okolo 9 tisíc viděl. Díváme se na 12bitový 6,67palcový AMOLED panel s rozlišením 2712 x 1220 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí, samozřejmostí je podpora HDR10+ a dokonce i Dolby Vision. Pokrývá jej ochranné sklo Gorilla Glass 5 a špičkový jas činí až 1 800 nitů (po celém displeji dokáže svítit 1 200 nity).

Namísto obyčejného Full HD+ zde tedy máme 1,5K rozlišení, jas je více než dostatečný i na přímém slunci a sledování jakéhokoliv obsahu je čistá radost. Mimochodem – stejné panely využívají i mobily Redmi Note 13 Pro a 13 Pro+, podobný displej by mě ale ani náhodou neurazil ani ve vlajkovém telefonu. Jasně, letošní trend ukazuje, že se letos dostaneme u vlajek na naprosto šílené hodnoty maximálního jasu, ale v loňské vlajce by ostudu rozhodně neudělal.

Za zmínku stojí také optická čtečka otisků prstů, která je svižná a neměl jsem s ní za celou dobu používání jediný problém. Nepatří k těm úplně nejrychlejším, ale to snadno telefonu v této ceně odpustím.



Čipset MediaTek Dimensity 8300-Ultra

Značka POCO byla vždy o tom, že nabídla za absurdně nízkou cenu vysokou porci výkonu. Jak jsem zmiňoval na začátku, firma se posunula za poslední roky někam trochu jinam, ale POCO X6 Pro 5G je pro mě asi nejbližším návratem ke kořenům a nejvíce se v ohledu poměru ceny k výkonu podobá třeba POCO F2. Pod kapotou totiž tiká extrémně silný čipset MediaTek Dimensity 8300-Ultra, který je tvořen 4nm procesem a nabízí jedno extra výkonné jádro taktované na 3.35 GHz, 3 výkonná jádra a 4 úsporná. Dopomáhá mu 12 GB RAM typu LPDDR5 a rychlé UFS 4.0 úložiště, což jen umocňuje, jak moc se čínská firma soustředila právě na výkon.

Kdyby zde bylo starší, ale stále rychlé UFS 3.1, nemohl by se nikdo divit. Možná to bude znít jako reklamní slogan, ale POCO X6 Pro 5G opravdu doručuje vlajkový zážitek za cenu střední třídy. Několik měsíců jsem používal Xiaomi 13 Pro se Snapdragonem 8 Gen 2 jako svůj hlavní telefon a reálně jsem si nevšiml jediného rozdílu v používání a to se nebavím jen o rychlosti načítání aplikací a plynulosti systému, ale také multitaskingu či hraní her.

Pokud je pro vás rychlost a výkon obecně extra důležitý, bude vám srdce plesat blahem. Čipset je v kombinaci s rychlým úložištěm extra svižný a nepamatuji příliš plynulejších telefonů v JAKÉKOLIV cenové kategorii. Až mi dorazí na test Samsung Galaxy S24 Ultra, pravděpodobně se to změní, ale to se bavíme o úplně jiné třídě.

Vlajkový výkon telefon potvrzuje i v řeči čísel. Můj konkrétní kus byl v benchmarku AnTuTu schopen dosáhnout na skóre 1 323 612 bodů. Pro porovnání jsem se podíval do mé starší recenze ROG Phonu 7 Ultimate, kde jsem změřil skóre 1 328 703 bodů. Telefon je tedy (čistě v tomto benchmarku) takřka stejně výkonný jako herní bestie, která v Česku startovala na 35 tiscích, Pixel 8 Pro zůstává se skóre 1 050 978 bodů rovněž hodně pozadu.

Benchmark Geekbench 6 ukázal skóre 1 399 bodů v jednojádrovém testu a 4304 bodů ve vícejádrovém testování. V jednojádrovém testu se tedy opět čip může měřit se Snapdragonem 8 Gen 2, v tom vícejádrovém trochu ztrácí (v minulém roce jsem několikrát naměřil hodnoty přes 5000 bodů), ale přesto jde o solidní čísla.



Operační systém HyperOS

POCO X6 Pro 5G je jediným ze tří nových telefonů POCO, které má přímo po vybalení z krabičky nadstavbu HyperOS s Androidem 14. O ní bylo napsáno hodně a faktem zůstává, že jde v tuto chvíli pouze o trochu vylepšené MIUI 14. Pokud čekáte nějakou revoluci v designu a přehršel nových funkcí, budu vás muset zklamat. To jsem ale upřímně od nového systému ani nečekal.

Novinek by sice mohlo být více a ocenil bych, kdyby Xiaomi více využívalo funkce od Googlu, jako třeba dynamické barvy a úplně neholduji ani rozdělenému panelu pro notifikace a nastavení po vzoru iOS, ale to jde naštěstí změnit. Stále je to víceméně MIUI, takže se jedná o barevnější a křiklavější prostředí oproti ostatním nadstavbám, na druhou stranu také trochu dospělo. Třeba Nastavení je pro mě teď mnohem přehlednější, sice tam vidím jistou podobu s jablečným systémem, ale to není na škodu.

HyperOS je naprosto příkladně odladěný a stále si stojím za tím, že jde (společně s MIUI) o jednu z nejrychlejších nadstaveb pro Android vůbec. Ostatně právě proto jsou telefony Xiaomi, Redmi a POCO oblíbené i v nižší kategorii. Působí na oko svižněji než konkurence a pokud máte v zádech výkonný čip, nepoznáte rozdíl oproti vlajkovému telefonu, jak jsem už psal. Animace jsou plynulé, multitasking funguje rovněž velmi dobře i díky 12 GB RAM.

Novinky jsme si více rozebrali v samostatném článku, přesto pojďme jednu z nich vypíchnout. Za mě je jednoznačně největší novinkou přepracované nastavení zamykací obrazovky. Tu si nyní můžete přizpůsobit více než kdy předtím, k dispozici budete mít několik představených stylů, které můžete dále vylepšit/změnit. Za zmínku stojí také solidní softwarová podpora. Xiaomi se zaručilo za 3 roky hlavních aktualizací a 4 roky bezpečnostních záplat.

Výdrž baterie je solidní

POCO X6 Pro 5G disponuje baterií o kapacitě 5 000 mAh a podporuje 67W kabelové nabíjení, bezdrát bohužel chybí. Ten je ale v podobné ceně stále spíše výjimkou, takže s tím nemám velký problém. Na výdrž jsem byl hodně zvědavý, ale výsledek mě nepřekvapil. Po přibližně dvoutýdenním testování jsem se dostával pravidelně na 6,5 – 7 hodin zapnutého displeje.

To je standard u vlajkových lodí, střední třída je na tom díky horší výbavě často trochu lépe. Obecně se dá ale říci, že pokud patříte mezi méně náročné uživatele a používáte nejčastěji aplikace jako Gmail, Instagram, WhatsApp, X, Google Chrome nebo Kalendář Google, dostanete se bez větších kompromisů na den a půl. Při náročnějším používání, kdy jsem na telefonu sestříhal několik krátkých videí a často volal, bylo potřeba okolo 21:00 vyhledat nabíječku.



Fotoaparáty patří k průměru

Možná si během této recenze říkáte, že to celé zní až příliš dobře. A ono to ve skutečnosti dobré opravdu je, ale Xiaomi pochopitelně nemůže telefony dotovat ze svého, proto se muselo někde ušetřit a u fotoaparátů je to poznat už jen z jejich složení. Máme zde 64MP hlavní senzor s optickou stabilizací a světelností f/1,7, dopomáhá mu ultraširoký snímač s rozlišením 8 MP a světelností f/2,2. Úhel záběru činí 120 stupňů, 2MP makro kamerka je jen do počtu.

Nechápejte mě špatně, hlavní snímač je schopen v kombinaci se silným čipsetem produkovat možná až překvapivě dobré snímky, které budou bohatě stačit nejen na běžné focení, ale pořídíte s ním i pěkné fotky na dovolené nebo fajn 4K video (bohužel bez OIS). Barvy jsou poměrně věrné, ačkoliv někdy to telefon umí přehnat s dynamickým rozsahem, na druhou stranu musím říct, že je na telefon spoleh. Pokud budete na jednom místě fotit několik snímků, dostanete vždy stejné (nebo velmi podobné) barevné podání.

POCO X6 Pro 5G ale rozhodně není nejlépe fotícím telefonem své kategorie. Trochu dražší OnePlus Nord 3 ho strčí do kapsy, stejně jako třeba Samsung Galaxy A54. A pokud chcete mnohem lepší snímače s fotoaparáty Leica, můžete sáhnout po stájovém Xiaomi 13T. Je sice o něco dražší, ale jako bonus dostanete i solidní teleobjektiv. Ultraširoký snímač je šedý průměr a řekl bych o něm to co u dalších telefonů dané třídy – za dobrého osvětlení není úplně zlý, ale nečekejte nic extra. 16MP selfie kamerka se světelností f/2,4 ale překvapila a umí fotit docela pěkné snímky s věrným bokeh efektem. Umí však jen Full HD video.

Pro milovníky fotografií POCO X6 Pro rozhodně není, ale běžné populaci bude stačit a díky vysokému kontrastu bych i řekl, že budou snímky pro většinu populace líbivé. Já dávám přednost přirozenějšímu projevu, ale dobře vím, že velká část uživatelů to má přesně naopak.