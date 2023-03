Značka POCO si vydobyla své nesmazatelné místo mezi Android telefony se svým modelem F1, který nabízel naprosto excelentní poměr mezi cenou a výbavou. Od té doby se však posunula a nabízí poměrně velké portfolio telefonů v různých kategoriích. Nejnovější přírůstek POCO X5 Pro 5G se snažil zlomit nepříliš velký úspěch loňského modelu POCO X4 Pro 5G, který vyměnil vlajkový Snapdragon za nižší řadu s podporou 5G sítí, na což se fanoušci dívali skrz prsty. Povede se tedy firmě napravit svou reputaci, nebo jde o další nudný a zcela zbytečný telefon? Na to snad odpovíme v této recenzi.

POCO X5 Pro vás potěší okamžitě poté, co spatříte jeho balení. To nabízí totiž (na rozdíl od některých konkurentů) velice bohatou výbavu. Kromě samotného telefonu se zde nachází 67W nabíjecí adaptér, USB-A/USB-C nabíjecí kabel, několik brožurek a také základní silikonové pouzdro, které sice není extra kvalitní, ale do té doby, než si pořídíte něco hezčího poslouží dobře.

Design a kvalita zpracování

Posouzení samotného designu necháme na vás. Je totiž poměrně výstřední, na druhou stranu v námi recenzované černé verzi tolik nevynikne. Telefon je tvořen sice z plastu, což ale nelze příliš vytýkat. O moc lépe na tom totiž není většina konkurence. Samotná kvalita je pak solidní, vše lícuje kde má a nikde nic nevrže. Zadní strana má zajímavou hrubší povrchovou úpravu, díky které telefon nemá tendenci vyklouznout z ruky, což je fajn. Jinak se díváme na zařízení s rozměry 162.9 x 76.0 x 7.9 mm a vahou 181 gramů. Telefon je i díky svým hranatějším tvarům poměrně velký a pokud máte raději kompaktnější kousky, můžete si na něj rovnou nechat zajít chuť. V ruce se drží díky nižší váze ale příjemně.

Čtečka otisků prstů byla i přes fakt, že má telefon AMOLED panel umístěna na bok do zapínacího tlačítka. Na druhou stranu ji po stránce spolehlivosti a rychlosti nemáme moc co vytknout. Za zmínku stojí také slušné stereo reproduktory s podporu Dolby Atmos, které hrají i na nejvyšší hlasitost celkem čistě, možná jim ale trochu chybí basy. Na svou třídu jde ale o slušné repráky.

U telefonů od Xiaomi jsme si zvykli také na solidní haptickou odezvu a to nejen u vlajkových modelů, ale právě i u těch levnějších. Ani v případě POCO X5 Pro 5G tomu není jinak. Podobně drahé realme GT2 nebo třeba Google Pixel 6a je dál, ale stále si není na co extra stěžovat. Certifikace IP53 je pak mírným zklamáním a v telefonech za podobnou cenu běžně nalezneme i lepší IP67 ochranu.



Displej

Slova chvály si zaslouží 6,67palcový AMOLED panel s rozlišením 2400 x 1080 pixelů (Full HD+) a až 120Hz obnovovací frekvencí. Nechybí podpora pro standardy jako HDR10+ či Dolby Vision, maximální jas pak činí 500 nitů, avšak v určitých situacích je schopen dosáhnout až na 900 nitů. To není špatná hodnota. V těchto dnech bohužel nemáme úplně možnost otestovat čitelnost na přímém slunci, ale odhadujeme, že s ní nebude větší problém. Zmínit musíme také přítomnost ochranného sklíčka Gorilla Glass 5.

6,67″ AMOLED

2400 x 1080 pixelů

120Hz obnovovací frekvence

špičkový jas až 900 nitů

HDR10+, Dolby Vision

Vzorkovací frekvence 240 Hz je pak standard, avšak v kombinaci s celým systémem působí displej velice plynule. Na telefonu jsme zhlédli několik dílů seriálu The Last of Us, hráli několik hodin náročné hry a musíme ho pochválit. Pokud jste v ruce v poslední době drželi v podstatě jakýkoliv Xiaomi telefon se 120Hz AMOLED panelem, můžete očekávat podobné výsledky.



Výkon

Xiaomi, respektive POCO vsadilo na osvědčený čipset Qualcomm Snapdragon 778G, který sice spatřil světlo světa již před dvěma lety, stále ale patří k velice kvalitním čipům ve střední třídě. Sekunduje mu v našem případě 8 GB RAM typu LPDDR5 a 256GB úložiště UFS 2.2. To si mimochodem nemůžete rozšířit.

Qualcomm Snapdragon 778G

6/8 GB LPPDR5 RAM

128/256GB úložiště UFS 2.2

POCO bylo ale vždy známé díky svému skvělému poměru mezi cenou a výkonem a v tomto ohledu nad svými konkurenty nikterak nevyniká. Za podobnou cenu lze získat třeba Moto G200 od Motoroly, ve které tiká o poznání výkonnější Snapdragon 888+. Čínská firma ale dlouhodobě velice dobře pracuje se softwarovou optimalizací, takže po stránce plynulosti v podstatě není co vytknout.

Uspokojivý je také výkon ve hrách. Většinu z nich si zahrajete na vyšší detaily při stabilních snímcích, samozřejmě že u těch extra náročných, jako je například Diablo Immortal, Fortnite či Genshin Impact je nutné sáhnout ke snížení, ale i tyto tituly si zahrajete ve slušné kvalitě. Firma také velmi dobře zvládla chlazení. Telefon zůstává ve většině situací příjemně chladný a když už se zahřeje, není to nijak nepříjemné. Opomenout nesmíme ani čísla z benchmarků. V Geekbench 6 si POCO X5 Pro 5G odneslo na jedno jádro skóre 1013 bodů, ve vícejádrovém pak dosáhlo na 2711 bodů.



Systém

Překvapivým zjištěním pro nás byla verze systému. Nové POCO X5 Pro 5G totiž běží na starším Androidu 12 s aktuální nadstavbou MIUI 14. To je pro nás trochu nepochopitelné. Vždyť právě v tuto chvíli čínský gigant pracuje na všemožných aktualizacích starších modelů. Konkrétně už od prosince.

Jinak se jedná o typické MIUI, na které jste zvyklí ze všech ostatních Xiaomi, Redmi a POCO telefonů. Je zde zbytečný bloatware, který lze naštěstí ve většině případů odinstalovat, jinak si musíte zvyknout na některá gesta a nastavení, jako je třeba rozdělené notifikační a ovládací centrum. Celý systém je pak typicky barevnější, což je ale u telefonů čínského výrobce tradicí a běží příkladně. Veškeré animace pak působí spolu se zbytkem systému velice plynule.

Výdrž baterie

Výdrž dostala v POCO X5 Pro 5G na starost 5000mAh baterie s podporou hned 67W nabíjení a příjemně nás překvapila. Samotný čipset v kombinaci s dobře odladěným systémem znamená skvělou energetickou efektivitu, kterou by mohla kdejaká střední třída závidět. To poznáte třeba na stand-by režimu, který je rovněž chvályhodný. Přes noc vám je schopno nové POCO sežrat do 5 % kapacity, samozřejmě v případě, že telefon nedělá žádné náročnější procesy na pozadí jako je třeba aktualizace aplikací.

Na jedno nabití vám s naprostým přehledem vydrží jeden celý den náročnějšího používání a pokud se budete trochu snažit, dostanete se dokonce na dva dny. To je výsledek, který jsme upřímně nečekali a to jsme jej nijak zvlášť nešetřili – občas nějaká fotka, sociální sítě, používání Google aplikací a sem tam nějaký hovor. Díky rychlému nabíjení se dostanete z 0 na 80 % za 30 minut, což je opět nadprůměrná hodnota. Stejně jako ve většině konkurentů se ani zde bohužel nenachází bezdrátové nabíjení.



Fotoaparáty

POCO vsadilo u tohoto modelu na trojici snímačů, přičemž ten hlavní disponuje rozlišením 108 Mpx a světelností f/1,9. Přiznáme se, že jsme k němu měli před testováním trochu skepsi, jelikož na megapixely klade důraz čím dál větší množství výrobců a výsledky nebývají, hlavně u střední třídy vždy tak dobré, jak to může vypadat na papíře. Celou dobu jsme ale mohli zůstat v klidu. Hlavní fotoaparát podává za dobrých světelných podmínek relativně slušný výkon a na poměry Xiaomi telefonů nás překvapila i barevná vyváženost. Snímky nejsou extra přesaturované a akorát ostré. S přeostřeními snímky se zde v podstatě nesetkáte. Za to palec nahoru.

Pokud byste ale čekali od senzoru s takto vysokým rozlišením přehnané množství detailů, musíme vás zklamat. Na první pohled vypadají fotky dobře, ale po přiblížení už to taková hitparáda není. Detaily se postupně slévají a třeba trojnásobné přiblížení nevypadá extra dobře. Jako laik si toho možná nevšimnete, informovat o tom ale musíme. Naopak příjemně překvapil noční režim. Pokud nebudete fotit vyloženě extra tmavou scénu, ale třeba noční ulici, kde nějaké to světlo je, dostanete solidní fotku s přijatelným množstvím šumu. Ty během dnešního dne doplníme do galerie.

Ultraširoký senzor s rozlišením 8 Mpx je klasika, která se nachází v desítkách dalších telefonů od čínského výrobce. Extra nezaujme, ani neurazí. Jako nouzovka je použitelný, ale kvalita fotografií jde oproti hlavnímu senzoru rapidně dolů. Fotky nejsou extra detailní a jsou měkčí. Na druhou stranu nefotí úplně špatně v noci. Doufám, že prominete jakýkoliv detailnější rozbor 2Mpx makro snímače, který je v telefonu jen kvůli marketingu a v praxi je úplně k ničemu.

Co se týče videa, to lze natáčet až ve 4K rozlišení při 30 snímcích za sekundu. Na svou cenovku natáčí POCO X5 Pro 5G velice obstojně, což má na částečně na svědomí povedená stabilizace. Jasně, profíci nad ním asi ohrnou nos a sáhnou po Ultře od Samsungu (budeme-li se bavit o mobilním segmentu), avšak dovolenou, narozeninový večírek či cokoliv jiného pro vás telefon zaznamená bez větších artefaktů a jiných nedostatků, které zpravidla telefony v podobné ceně mívají.



Cena a dostupnost

POCO X5 Pro 5G je k dispozici v České republice v černé, modré a žluté barevné variantě za doporučenou cenu 8 999 Kč. Seženete jej na většině českých e-shopů.



Resumé

Jsme na konci této recenze a vlastně úplně nevíme, co si o novém POCO X5 Pro 5G máme myslet. Na jednu stranu jde o vyvážený telefon, který vás ničím vyloženě nezklame. Zpracování je v pořádku, neurazí vás ani výkon, dostanete slušnou výdrž baterie, solidní displej nebo hlasité repráky. Máme ale pocit, že se kouzlo značky POCO začíná trochu vytrácet. Na legendární POCO X3 Pro, které zbořilo Android scénu vlajkovým čipsetem za velice nízkou cenu už asi žádné další v blízké budoucnosti nenaváže. Koupili bychom si ho? Upřímně asi ne. Nechápejte nás špatně, telefon je velice slušný, jen konkurence je v cenové kategorii okolo 8 – 10 tisíc korun v současné době příliš vysoká. Raději bychom sáhli třeba po již zmíněném realme GT2, které má zajímavější zpracování, lepší výkon a obstojnější fotoaparáty. Za zmínku stojí také Pixel 6a, který nadchne perfektním systémem a rovněž lepším fotoaparátem, nebo třeba loňský Samsung Galaxy A53 s lepší softwarovou podporou.

Klady + slušný AMOLED displej se 120Hz frekvencí

+ obstojný hlavní fotoaparát

+ plynulost nadstavby MIUI 14

+ skvělá výdrž baterie

+ rychlé nabíjení

+ kvalitní videozáznam

Zápory – nepříliš zajímavý poměr cena/výkon

– starší Android 12 (v době psaní recenze)

– pouze IP53 certifikace

– chybí slot na microSD karty

Hodnocení redakce: 75 / 100 %

Co říkáte na POCO X5 Pro 5G vy?

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Xiaomi.