2MPx makro kamerka je zde pouze do počtu a možná by výrobce udělal lépe, kdyby ji nahradil snímačem pro lepší zachycení hloubky ostrosti. Snímky z ní nejen trpí na nízké rozlišení a šum, ale kvůli fixnímu focusu na poměrně velkou vzdálenost bychom se je i zdráhali označit jako “makro”.

Video

Pochválit bohužel nemůžeme ani video a to zejména proto, že dostupný je maximálně FullHD záznam při 30 snímcích za vteřinu. To by bylo přijatelné u smartphonu v cenové kategorii okolo 4 tisíc a ne u zařízení za dvojnásobek. Krom toho, i levnější smartphony Xiaomi často vynikaly kvalitní elektronickou stabilizací, která si dokázala slušně poradit i za chůze, to v případě Poco X4 Pro 5G ale nečekejte. Pochválit můžeme alespoň barevnou věrnost a rychlé přeostřování.

Poco X4 Pro 5G – ukázka videa (FullHD, 30 FPS)

Cena a konkurence

Poco X4 Pro 5G na našem trhu startuje v 6/128GB verzi na 7 990 Kč s DPH. Za variantu s 8GB RAM a 256GB úložištěm pak zaplatíte o tisícovku víc.

Co se týče konkurence, nebude to mít dnes testovaný smartphone vůbec lehké. V první řadě zde máme tvrdého soupeře v podobě velmi povedeného Xiaomi 11 Lite 5G NE, které novinku převyšuje prakticky ve všech ohledech. Nabídne kompaktnější tělo, citelně výkonnější čipset, daleko lepší fotoaparát a dokonce i na pohled pěknější displej – byť “jen” 90Hz. Na straně Poca pak stojí ještě větší baterie, zásadní rozdíl ve výdrži však nečekejte, v průměru získáte asi hodinu použití navíc. Cena “odlehčeného” Xiaomi 11 je přitom standardně stejná jako v případě Poco X4 Pro 5G a navíc ani není problém jej sehnat v akci o několik stovek levněji.

Překvapivě tvrdou konkurencí by mohly být i předchůdci Poco X3 NFC a Poco X3 Pro. Rozdíly mezi touto trojicí jsme si rozebrali v samostatném článku. Největším ústupkem je v případě předešlých modelů displej a absence 5G konektivity, jejich upřednostněním však můžete ušetřit i několik tisíc. Pokud pak chcete raději dostupný herní telefon, můžete sáhnout po Poco F3 s mnohonásobně výkonnějším Snapdragonem 870. Za předpokladu, že upřednostňujete spíše jiné značky smartphonů než Xiaomi můžete zvážit třeba výborné Realme GT Master, opět za stejnou cenu jako Poco X4 Pro 5G. Pokud se smíříte s o něco horší výdrží na baterii a pouze jedním hlasitým reproduktorem, dostanete opět ve všem lepší smartphone než je dnes testovaný kousek.

Finální verdikt recenze Poco X4 Pro 5G

Recenzované Poco X4 Pro 5G by mohlo být dobrým smartphonem pro uživatele, kteří jsou možná méně nároční, vyžadují ale slušnou výbavu pro konzumaci obsahu – tedy kvalitní displej a audio – spolu se solidní výdrží baterie. A nutno podotknout, že tato skupina rozhodně není malá. Bohužel, telefon hodně sráží nepovedená optimalizace a vyložené chyby v prostředí MIUI 13. Výrobce na nápravě softwarových nedokonalostí evidentně pracuje a my věříme, že se mu to i povede. Musíme však Poco X4 Pro 5G hodnotit ve stavu, v jakém je právě teď. A ten bohužel není uspokojivý.

Dalším neduhem je pak poměr cena/výkon, kterým smartphony této značky paradoxně vždy vynikaly v tom dobrém slova smyslu. Jak jste si mohli přečíst o pár řádků výše, na našem trhu není velký problém nalézt lépe vybavený smartphone za stejnou cenu. Na druhou stranu je alespoň dnes testovaná novinka levnější než, jinak identické, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Konstrukce je pak rozhodně kvalitní a musíme uznat, že i design se tentokrát povedl. Jen škoda toho nepraktického hrbu na zádech a velkých rozměrů ve spojení s nepříliš ergonomicky tvarovanými zády. Fotoaparát pak dobře poslouží pro zachycení fotky pro váš Facebook či Instagram a to zejména za dobrého světla, celkově ale zůstaly výkony fotoaparátu za očekáváními.

Klady + design a zpracování

+ výdrž baterie

+ skvělý displej

+ hlasité reproduktory

+ podpora 5G

+ 67W nabíjení

Zápory – špatná optimalizace

– podprůměrný výkon

– nepoužitelný makro fotoaparát

– pouze FHD 30 fps video

– horší ergonomie

– stále na Androidu 11

