HyperOS vs. MIUI 14: Porovnali jsme oba dva systémy!

HyperOS se už za několik týdnů začne šířit do telefonů Xiaomi, Redmi a POCO

MIUI tady s námi bylo mnoho let, Xiaomi se ale rozhodlo posunout se dál

HyperOS debutoval v řadě Xiaomi 14, její globální premiéra se blíží

Už za několik málo týdnů dorazí HyperOS do prvních mobilních telefonů v Evropě. Těšit se můžeme na řadu zajímavých novinek, v kombinaci s Androidem 14 funguje HyperOS výborně. Připravili jsme si pro vás obsáhlé srovnání se současnou verzí MIUI 14.

Co je potřeba zdůraznit hned na začátek – HyperOS je stále postaven na operačním systému Android a samozřejmě obsahuje veškeré aplikace Google včetně Obchodu Play. Nemusíte se tedy bát, že byste po aktualizaci na HyperOS o něco důležité přišli. Ale je čas rozloučit se s MIUI, míří do důchodu…

Na co se můžete těšit? Připravili jsme si pro vás obsáhlou srovnávací galerii snímků displeje. Vždy vedle sebe najdete stejné místo v rámci uživatelského rozhraní, přičemž snímek nalevo zachycuje aktuální podobu v MIUI 14, snímek napravo pak zachycuje novou podobu v HyperOS. V některých částech uživatelského rozhraní jsou rozdíly výraznější, v jiných oblastech jsou změny spíše kosmetické.

V rámci domovské obrazovky jsou změny minimální, hodně jsem si zvykl na vyhledávací lištu ve spodní části obrazovky. MIUI 14 nabízí možnost volby vzhledu ovládacího centra. Můžete mít pohromadě notifikace a jednotlivé přepínače, nebo mohou být na samostatných obrazovkách a záleží na jaké straně potáhnete prstem dolů po displeji. Nalevo jsou notifikace, napravo ovládací panel. HyperOS naštěstí tuto možnost volby zachovává, chválím.

V nastavení na prvním místě rovnou máte proklik do svého Mi účtu, zmizela za mě zbytečná položka informující o aktualizaci systémových aplikací. Naopak možnosti spolupráce s dalšími zařízeními jsou nyní bohatší, proto jsou nyní seskupeny v samostatné položce. Celkově je nabídka nastavení hezčí a za mě přehlednější. Ale většina věcí zůstala na svém místě, rychle se v tom zorientujete.

Nelekejte se angličtiny na snímcích displeje z HyperOS, pochází z ROM, která je určena pro Čínu. Ta kromě místních jazyků obsahuje pouze angličtinu. V běžné globální ROM samozřejmě nebude chybět podpora češtiny a veškeré Google aplikace. Hodně se mi líbí nový budík, je to sice relativně nevýznamná aplikace, ale nová verze je hezčí. Především se ale lépe ovládá, přepínání mezi jednotlivými záložkami aplikace je umístěno ve spodní části displeje, pohodlně na ně dosáhnete.

Více informací se dozvíte o stavu baterie! Není zde sice přesně v procentech uvedena aktuální kapacita, ale je zde umístěný alespoň slovní popis. Nadále platí, že k dispozici je několik režimů. Od ultra úsporného pro maximální výdrž baterie (v danou chvíli je ale vypnuto téměř všechno) až po výkonný režim, který můžete aktivovat při hraní her.

V nastavení displeje se přímo nachází posuvník pro změnu jasu, ušetříte si tedy jeden krok. Přiznám se, že v 99 procentech případů stejně používám posuvník v ovládacím panelu a nechodím takto do nastavení. Přehlednější je rovněž správce aplikací, na stranu druhou to ale není funkce, kterou by člověk používal několikrát každý den.

Poslední pětice screenshotů pochází pouze z HyperOS. Moc se mi líbí jednodušší změna tapety a vůbec uživatelského rozhraní, konečně jsou všechny věci přehledně pohromadě a prostě to vypadá lépe. Ano, toto nastavení rovněž člověk nemění každý den. Ale to neznamená, že by to nemohlo být přehledné… Pár zajímavých věcí se naučila Galerie, těšit se můžete na ještě detailnější třídění fotografií. Ale osobně jsem si vystačil už se stávající podobou.

A co je nejvíce super? Nová podoba zamykací obrazovky, přesněji řečeno jejího přizpůsobení. K dispozici je řada stylů, které si dále můžete upravit k obrazu svému. Výsledkem je zamykací obrazovka, která vám bude sloužit. Ostatně HyperOS nabízí mnohem širší nabídku skinů pro funkci Vždy na displeji a doufám, že nebudou chybět ani v globální verzi ROM.

Telefon s HyperOS používám už několik týdnů a zatím dominuje spokojenost. Musím ale zdůraznit, že jsem směrem k nejrůznějším uživatelským rozhraním poměrně vstřícný. Líbí se mi EMUI od Huawei, neměl jsem problém s One UI od Samsungu, solidní je OxygenOS od OnePlus. Každé řešení má své výhody a nevýhody, jiné není ani nejnovější řešení od Xiaomi.

Ale líbí se mi o poznání více než MIUI 14, takže za sebe říkám ano! Můj hlavní mobilní telefon (Xiaomi 13 Ultra) si na aktualizaci ještě pár týdnů bude muset počkat, jakmile ale bude dostupná, s radostí ji nainstaluji. Ale nejvíce se těším na důkladné testování řady Xiaomi 14, v kombinaci s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 vynikne HyperOS a Android 14 nejlépe. Ostatně Xiaomi 14 Pro se ovládá skvěle…

Těšíte se na HyperOS?

Zdroj: Xiaomi, Vlastní