Redmi Note 14 Pro+ vs Redmi Note 13 Pro+: Vylepšení, která stojí za to

Xiaomi v Číně nedávno vydalo řadu Redmi Note 14

Vrcholný model nabízí řadu zajímavých novinek

V čem přesně je lepší než Redmi Note 13 Pro+?

Xiaomi ve čtvrtek oficiálně představilo vyhlíženou řadu mainstreamových telefonů Redmi Note 14. Přestože se všechny tři modely dočkaly vylepšení oproti svým předchůdcům, ten nejzajímavější posun se dle mého názoru odehrál v případě vrcholného modelu Pro+.

Předchůdce čerstvě představeného Redmi Note 14 Pro+ mě potěšil velice schopným fotoaparátem a naprosto bezkonkurenční rychlostí nabíjením. Konkurenční modely mě však více zaujaly zpracováním a jmenovitě o něco dražší Realme 12 Pro+ dokonce přineslo teleobjektiv, na jehož místě doručil model od Xiaomi pouze makro objektiv.

Teprve pár dní stará novinka řadu neduhů zcela odstraňuje. Pojďme se tedy podívat, v čem konkrétně je Redmi Note 14 Pro+ lepší než jeho předchůdce.

Metoda srovnání Redmi Note 14 Pro+ debutovalo na čínském trhu a do Česka se ještě nějakou chvíli nepodívá. Pracovat tak můžeme pouze s informacemi poskytnutými výrobcem. Jelikož s telefonem nemáme osobní zkušenost, nemůžeme hodnotit faktory typu plynulost systému.

Tabulka specifikací

Specifikace Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 14 Pro+ 5G Displej 6,67″ AMOLED, 2712×1220 pixelů, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus, 1 800nitový peak jas 6,67″ AMOLED, 2712×1220 pixelů, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, 3 000nitový peak jas Procesor MediaTek Dimensity 7200 Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Baterie 5 000 mAh, 120W nabíjení 6 200 mAh, 90W nabíjení Zadní fotoaparáty 200Mpx hlavní (1/1,4″, f/1,7, OIS) 8Mpx ultra širokoúhlý 2Mpx makro 50Mpx hlavní (1/1,55″, f/1,6, OIS) 8Mpx ultra širokoúhlý (120° FOV, f/2,2) 50Mpx teleobjektiv (60mm, 2,6x optický zoom, f/2,0) Selfie kamera 16Mpx 16Mpx Rozměry a hmotnost 161,4 x 74,2 x 8,9 mm, 204,5 g 162,53 x 74,67 x 8,6 mm, 210,8 g Stupeň krytí IP IP68 IP68 Software Android 13, MIUI 14 (možno upgradovat na Android 14 a HyperOS) Android 14, HyperOS

Design a zpracování

Redmi Note 14 Pro+ se od svého předchůdce významně liší už po vizuální stránce. Zatímco vepředu si žádných změn pravděpodobně nevšimnete – displej je totiž znovu prohnutý a selfie kameru nalezneme v průstřelu – zadní strana zcela převlékla kabát. Fotoaparáty se nachází ve vycentrovaném kamerovém modulu, na kterém je umístěné ochranné sklo.

Sklo Corning Gorilla Glass 7i ostatně pokrývá celou plochu zad, což představuje další krok vstříc prémiovějšímu zpracování. Příliš mě netěší plastové boční hrany, které jsou i tentokrát zakulacené. Xiaomi se je však evidentně snažilo navrhnout tak, aby co nejvíce imitovaly kov. V ruce jsem telefon nedržel, ale z toho, co jsem viděl, se mu to i relativně daří.

Xiaomi se zaměřilo také na odolnost. Novinka se pyšní certifikací IP68 a displej má chráněný sklíčkem Corning Gorilla Glass Victus 2. Výrobce je na základě svých testů přesvědčen, že je Redmi Note 14 Pro+ ve srovnání s předchůdcem o 100 % odolnější vůči pádu.

Displej

Redmi Note 13 Pro+ přišlo se 6,67″ AMOLED panelem a stejně tomu je i u jeho nástupce. Ten má však podle Xiaomi nabídnout novou technologii Wet Hand Touch 2.0, jež má zlepšit ovládání telefonu mokrými prsty.

Ze specifikací se toho pak mění naprosté minimum: rozlišení 2712×1220 pixelů se zachoval, o 120Hz obnovovací frekvenci se nedá říct vůbec nic jiného a PWM stmívání s 1 920Hz hodnotou si rovněž žádným upgradem neprošlo. Xiaomi však mělo navýšit jas, a to z někdejších 1 800 nitů ve špičce na 3 000 nitů. Zda půjde zlepšení poznat v praxi, jsem upřímně zvědavý.

Baterie

Jednou z oblastí, kde jsme skutečně svědky revoluce, je právě baterie. Zatímco Redmi Note 13 Pro+ dorazilo s 5 000mAh akumulátorem, jeho nástupce posouvá hranici na 6 200 mAh. Redmi Note 14 Pro+ ale současně přichází o jednu z klíčových vlastností předchozího modelu, a to 120W nabíjení. Maximální výkon nabíjení tentokrát činí „pouze“ 90 W, s tím že bezdrátově dobíjet nemůžeme ani tentokrát.

Výkon

Redmi Note 13 Pro+ mírně překvapilo, když přišlo s čipsetem MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Oproti Snapdragonu 7s Gen 2 od Qualcommu, jímž disponovalo levnější Redmi Note 13 Pro 5G, performoval výrazně lépe hlavně s ohledem na GPU, zatímco v Geekbench multi-core CPU testech na něj ztrácel.

Nové Redmi Note 14 Pro+ je osazeno Snapdragonem 7s Gen 3, jenž by měl dohnat slabší GPU výkon předešlé generace, zvýšit výkon CPU o 20 % a vylepšit energetickou efektivitu o údajných 12 %. Jak si tento nový čip vede v porovnání s MediaTekem Dimensity 7200 Ultra, jímž bylo vybaveno Redmi Note 13 Pro+, zjistíme, až bude publikováno více relevantních testů.

Fotoaparáty

Xiaomi se pochopitelně zaměřilo i na fotoaparáty a Redmi Note 14 Pro+ vybavilo již relativně dobře známými senzory. Hlavní snímač, který využívá i POCO F6 Pro, je oproti Redmi Note 13 Pro+ menší a nabízí pouze 50Mpx rozlišení namísto 200 Mpx. Pyšní se však lepší světelností f/1,6 oproti dřívější f/1,7.

Nejdůležitější změnou je výměna tak trochu zbytečného makro objektivu za teleobjektiv se 60mm ohniskovou vzdáleností, což odpovídá zhruba 2,6násobnému zoomu. Ultra širokoúhlá kamera se s 8Mpx rozlišením, světelností f/2,2 a 120° úhlem záběru zdá být naprosto stejná jako u Redmi Note 13 Pro+.

Resumé

Mnozí by mohli namítnout, že změn není takové kvantum, abychom mohli mluvit o proměně desetiletí – a já bych se s nimi pochopitelně nehádal. Přesto však cítím, že se Xiaomi z řady Redmi Note snaží udělat prémiovější kousky a nový model Pro+ je toho jasným důkazem.

Nasazení 6 200mAh baterie, která snad poskytne o poznání lepší výdrž (u Redmi Note 13 Pro+ to totiž nebyla žádná sláva), zvýšení odolnosti a především přidání teleobjektivu jsou za mě jasné důvody, proč nelze o Redmi Note 14 Pro+ říct, že jde o zbytečnou novinku.

A pokud si k tomu někteří z vás přidají i změnu designu – v závislosti na tom, zda se vám zamlouvá, či nikoliv – snad se mnou budete souhlasit v tom, že bude český debut Redmi Note 14 Pro+ něčím, na co je důvod čekat.

Co říkáte na Redmi Note 14 Pro+ vy?

Zdroj: Xiaomi