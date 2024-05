Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ vs Realme 12 Pro+: Má smysl si připlácet?

Xiaomi a Realme nabízí zajímavé modely střední třídy

Redmi Note 13 Pro+ je levnější a má vyšší výkon

Realme 12 Pro+ je elegán nabízející teleobjektiv

Xiaomi dlouhodobě zásobuje tuzemský trh zajímavými smartphony různých cenových kategorií, přesto se asi nejčastěji setkáte s jeho modely střední či nižší třídy. Realme naopak v posledních letech na půdě České republiky nijak zvlášť aktivní nebylo, což se nyní patrně snaží postupně napravit. Svou řadu 12 Pro vydalo přibližně dva měsíce poté, co Xiaomi vydalo svou sérii Redmi Note 13, navazující na úspěch loňských bestsellerů. Pojďme se tedy podívat na to, jak dopadne souboj mezi dvěma nejdražšími zástupci obou skupin telefonů – Redmi Note 13 Pro+ vs Realme 12 Pro+.

Tabulka specifikací

Specifikace Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G Realme 12 Pro+ Displej 6,67″ AMOLED, 1220×2712 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence, Corning Gorilla Glass Victus, 1 800nitový peak jas, Always-on 6,7″ AMOLED, 1080×2412 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence, 950nitový peak jas Rozměry a hmotnost 161,4 x 74,2 x 8,9 mm, 204,5 gramů 161.5 x 74 x 8.8 mm, 196 g Čipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Paměť 8/256GB, 12/512GB 12/512GB Software Android 13, MIUI 14 (možnost upgradu na Android 14 a HyperOS hned po rozbalení) Android 14, Realme UI 5.0 Baterie 5 000 mAh, 120W nabíjení, bez bezdrátového nabíjení 5000mAh, 67W nabíjení, bez bezdrátového nabíjení Zadní kamery 200Mpx širokoúhlá, 8Mpx ultra širokoúhlá, 2Mpx makro 50Mpx širokoúhlá, 8Mpx ultra širokoúhlá, 64Mpx periskopický teleobjektiv Selfie kamera 16Mpx 32Mpx Konektivita Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, IR blaster, Dual SIM + eSIM Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, Dual SIM Tělo plastová záda, plastový rám záda z veganské kůže, kovový rám Stupeň krytí IP68 IP65 Cena od 8 605 Kč od 11 252 Kč

Obsah balení

Pokud jste dosud nepoužívali Samsung, obsah balení vás pravděpodobně příliš nepřekvapí. Oba výrobci krabičku svého telefonu vybavili svědomitě, a tak v ní kromě papírového minima, kabelu a sponky na SIM kartu najdete také ochranný kryt a napájecí adaptér. Xiaomi své Redmi Note 13 Pro+ dodává s matným černým krytem, který působí prémiověji než běžný průhledný silikon, ale zase zakrývá pěkně nadesignovaná záda mobilu. Kdyby stejný typ obalu dodávalo i Realme, bylo by samo proti sobě – hned si povíme proč.

Design a konstrukční zpracování

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ je u nás k dispozici ve čtyřech různých variantách. Pořídit si můžete tři standardní provedení – černé, bílé a fialové (ono poslední zmíněné jsem dostal já) – a jedno speciální stříbrné, které vyšlo v rámci akce Xiaomi Fan Festival. Realme 12 Pro+ je pak k dostání pouze v „netradičních barvách, jinou verzi než zlatou a tmavě modrou zkrátka neseženete. Za sebe musím říct, že jsem se přílišné extravagance u Realme zprvu obával, ale hned jak se mi telefon dostal do rukou, jsem za něj byl neskutečně vděčný.

Když se od barev přemístíme k samotnému zpracování, prémiověji rozhodně působí Realme. Záda telefonu jsou pokryta veganskou kůží a tělo samotné pak tvoří kovový rám. Xiaomi mezitím sází na plast, který naleznete jak na zádech telefonu, tak i na jeho bocích.

Pokud jste se už stihli podívat na naše fotografie, dozajista vám neuniklo, že zatímco Realme disponuje kruhovým kamerovým modulem, který vystupuje ze zad, v případě Xiaomi existují jednotlivé foťáky nezávisle na sobě.

Displej

Displejem vás ani jeden z modelů pravděpodobně příliš nepřekvapí a rozdíly se mně mezi nimi hledaly pouze těžko. Když tedy pomineme velikost – zatímco Redmi Note 13 Pro+ má 6,67palcovou úhlopříčku, jeho konkurent od Realme disponuje větším 6,7palcovým panelem. V obou případech jde o mírně prohnutý AMOLED s tenkými rámečky a 120Hz obnovovací frekvencí. Systémové nastavení obou telefonů nabízí podobné možnosti úpravy barev, které je v základu téměř nerozeznatelné a popravdě jsem ani po několika různých testech nedokázal najít jasného vítěze co do kvality přehrávaných videí.

Přestože Realme deklaruje daleko nižší peak jas než Xiaomi (950 versus 1 800 nitů), v manuálním režimu se mi jeho obrazovka zdála jasnější, na přímém slunečním svitu mě pak ani u jednoho modelu netrápila špatná čitelnost. V oblasti displeje zkrátka nedovedu jasně určit svého favorita.



Výdrž baterie a rychlost nabíjení

Jak je dobře známo, kapacita baterie není jediným odrazovým můstkem pro určení výdrže. Redmi Note 13 Pro+ a Realme 12 Pro+ mají sice shodnou 5 000mAh kapacitu, ale v praxi jsem byl při běžném používání schopen vytěžit více z Realme. Oba telefony bych se pro strarch z vybití mimo domov neodvážil nenabíjet každý den, ale Realme 12 Pro+ ke konci dne zkrátka zbývalo více procent k dobru.

Jako vždy opakuji, že nejsem zrovna náročný uživatel – na telefonu čtu zprávy, používám sociální sítě, sleduju on-line videa, operuji s Google aplikacemi a sem tam si na chvíli zahraju nějakou tu hru.

Redmi Note 13 Pro+ naopak exceluje v rychlosti nabíjení. Z nuly na 100 % kapacity jej 120W výkonem dovedete nabít za necelých 25 minut, Realme 12 Pro+ se svým 67W výkonem dosáhne 100 % na ukazateli během zhruba 45 minut.



Výkon

Přestože výkon není v případě Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ nijak extra slavný, u jeho soka se vyloženě jedná o aspekt, který jej prudce sráží k zemi – pokud pomimeme úžasné výsledky v testech úložiště a o chlup lepší multi-core CPU výkon. Realme 12 Pro+ disponuje čipem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, jehož hladce porazí nejen MediaTek 7200 Ultra obsažený v mnohem levnějším Redmi, ale také třeba Exynos 1480 ze Samsungu Galaxy A55 5G, jenž se také prodává o několik tisíc levněji.

Disciplína Realme 12 Pro+ Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ AnTuTu Benchmark 652 392 bodů 731 015 bodů Geekbench 6 Single-core 954 bodů 1 113 bodů Geekbench 6 Multi-core 2 797 bodů 2 595 bodů AnTuTu Storage test zápis 1 880,3 MB/s 584 MB/s AnTuTu Storage test čtení 1 948 MB/s 1 093,7 MB/s 3DMark Wild Life 3 072 bodů 4 199 bodů

Vyšší „papírový“ výkon si Xiaomi obhájilo i v praktickém testu, při hraní titulu Genshin Impact působila hra s totožným grafickým nastavením o poznání plynuleji než na Realme 12 Pro+.

Uživatelské prostředí a systém

Xiaomi i Realme svým telefonům přislíbily tři velké aktualizace operačního systému, nicméně Redmi Note 13 Pro+ je o jednu z nich pomyslně okradeno už jenom z toho principu, že se dodává se starším Androidem 13 a MIUI 14. Hned po spuštění sice dostanete možnost upgradoat na Android 14 s nadstavbou HyperOS, ale stejně vás Realme 12 Pro+ rovnou dodávané s Androidem 14 a Realme UI 5.0 v tomhle ohledu potěší víc.

Ani jeden ze systémů nemohu pochválit, co se týče bloatwaru. Jak u Xiaomi, tak u Realme naleznete neskutečné množství zbytečných aplikací, které jako uživatel čistého Androidu na svém primárním Pixelu 7 Pro nedokážu vystát.

HyperOS od Xiaomi si hlavně s novým designem ovládacího centra hraje na něco modernějšího, než ve skutečnosti je, což sice dobře vypadá, ale na intuitivitě to zrovna nepřispívá. Realme UI je tomhle ohledu uživatelsky o něco přívětivější.

Co se týče možností personalizace, Redmi Note 13 Pro+ i Realme 12 Pro+ nabízí možnosti přizpůsobení od A do Z. Místy to až trochu vypadá, že se opičí jeden výrobce od druhého – příkladem budiž světelné efekty na hranách displeje při příchozím oznámení nebo animace při odemykání otiskem prstu (těch ale Realme nabízí víc). Stejně tak si můžete pohrát s písmem či vzhledem always-on displeje, popřípadě převléct celé rozhraní do jednotného kabátku s motivy získanými ve speciálním obchodě.

Přestože HyperOS a Realme UI působí velmi podobným vizuálním dojmem, zdálo se mi, že Realme má systém lépe odladěný a pracovalo se mi s ním o něco lépe. Nastává zde v podstatě stejný případ, jako když jsem Redmi Note 13 Pro+ srovnával s Galaxy A55 5G – HyperOS je sice krásný, ale není tak plynulý a potřeboval by ještě trochu péče.



Fotoaparáty

Fotoaparáty jsou jedním z aspektů, kde se od sebe oba telefony liší opravdu výrazně. Xiaomi vsadilo všechny své trumfy na hlavní snímač s rozlišením 200 Mpx a Realme naopak přišlo s cílem standardizovat přítomnost teleobjektivu na zádech smartphonů střední třídy a přináší tak 64Mpx periskop s trojnásobným přiblížením (Redmi namísto něj využívá 2Mpx makro snímač). Ultra širokoúhlé kamery obou telefonů pracují s rozlišením 8 Mpx, avšak u Redmi toho zachytí se svým 120° zorným polem více než u Realme, kde je zorné pole 112°.

Realme se s fotoaparáty docela předvedlo, jeho teleobjektiv nabízí denní fotografie s podobnými barvami, jako poskytuje hlavní snímač, jen samozřejmě s tím zásadním rozdílem, že jsou bezztrátově přiblížené. Za unikátní v téhle cenové kategorii považuji také 120násobný digitální zoom, s nímž je sice náročné fotografovat a výsledné snímky rozhodně nelze považovat za mistrovské dílo, které se bude vyjímat na sociálních sítích, ale přesto jde o svým způsobem fascinující vychytávku.

Co se týče hlavního snímače, snímky pořízené na Redmi Note 13 Pro+ jsou ostřejší, lépe na nich rozeznáte rozdíly mezi světlem a stíny a samotné barvy působí o poznání živěji. O režimu 2x pak pochopitelně platí to samé, jelikož se jedná o pouhý výřez. Při focení na ultra širokoúhlou kameru se pak Xiaomi daří o něco lépe odrážet realitu.

Když se pak zaměříme na fotografování v noci, asi vás nepřekvapí, když řeknu, že pro zachování jakékoliv autenticity je zkrátka a dobře nutné používat hlavní snímač, a to v případě obou telefonů. Nicméně, i s teleobjektivem Realme 12 Pro+ se dají zachytit z mého pohledu velmi zajímavé snímky, byť zrovna neodráží realitu.

V kvalitě nočních fotografií hlavním objektivem si telefony vyměňují střely. Xiaomi občas dovede „vymyslet“ světlo tam, kde není, a Realme občas dělají problém scény s agresivnějším osvětlením. V mnohých situacích má ale přesně tento problém i Redmi Note 13 Pro+ (třeba konkrétně u svítící cedule lékárny).

Resumé

Závěr nehodlám nikterak natahovat: celkově lepší dojem na mě udělalo Realme 12 Pro+. Telefon nabízí úžasné designové zpracování, které vyvolává prémiový dojem jak svým vzhledem, tak i použitými materiály. Dále dokážu ocenit lepší výdrž a přítomnost teleobjektivu, s nímž si člověk může pohrát i v noci a zachytit působivé fotografie. Systém Realme UI rovněž působil plynuleji než HyperOS.

Máme tady ale druhou stranu mince: Redmi Note 13 Pro+ je znatelně levnější, podporuje ultra rychlé nabíjení, má certifikaci IP68 a nabízí vyšší výkon.

Realme 12 Pro+ bych sám za sebe doporučil těm, kteří se nebojí připlatit si za eleganci a teleobjektiv. Pokud nehrajete hry a telefon používáte podobně nenáročným způsobem jako já, pak vám nebude vadit ani nižší výkon. Naopak oceníte o něco lepší výdrž baterie.

Redmi Note 13 Pro+ celkově nabízí opravdu solidní poměr mezi cenou a výkonem a pro mnoho uživatelů skutečně nebude mít smysl připlácet si za Realme. Pokud telefon nosíte neustále v obalu, fotíte především hlavním snímačem, oceníte vyšší výkon anebo ultra rychlé nabíjení, bude model od Xiaomi tou ideální volbou.

