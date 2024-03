Samsung Galaxy A55 5G aspiruje na jeden z nejprodávanějších mobilů letoška

Jde o střední třídu s krásným designem a konstrukcí z prémiových materiálů

V jednom zásadním ohledu se už ale pohybuje na opravdu tenkém ledě

Začátek letoška se pro Samsung nesl ve znamení nových vlajkových lodí a umělé inteligence. Krátce po debutu řady Galaxy S24 však přišla řada na modely nižší třídy a v březnu jsme se konečně dočkali představení vysoce vyhlížených modelů střední třídy Galaxy A35 5G a Galaxy A55 5G. Pokud by ve vás tahle jména žádnou extra zajímavou reakci nevyvolala, mohu dodat, že se jedná o nástupce dvou nejprodávanějších smartphonů českého trhu za rok 2023.

Ambice modelů jsou tedy nemalé, ale to stejné platí o síle konkurence, jež mnohdy dovede nabídnout lepší poměr mezi cenou a výkonem než jihokorejský matador. Galaxy A55 5G, který jsem během posledního týdne aktivně testoval, má rozhodně čím potěšit, ale bude to stačit?

Obsah recenze

Balení telefonu Samsung Galaxy A55 5G

Po vesměs neutrálním úvodu bych recenzi rád zahájil pozitivně, ale jelikož by nedávalo smysl přesunout kapitolu o obsahu krabičky na konec článku, bohužel to tentokrát nebude možné. Samsung mě svým přístupem k balením telefonů dlouhodobě pije krev a v případě modelu Galaxy A55 5G tomu holt nebylo jinak.

Dokud krabičku neotevřete, zklamáni rozhodně nebudete. Stejně tak vás ale nejspíš nic nepřekvapí. Její provedení sice působí pěkně, avšak v podstatě není ničím unikátní. Uvnitř se pak kromě telefonu nachází oboustranný USB-C kabel, sponka na vysunutí SIM karty a nezbytné papírové minimum, jenže co mě bolí u srdce, je absence ochranného obalu – z jakého důvodu, si vysvětlíme za chvíli. Napájecí adaptér byste uvnitř také hledali marně.

Samsung Galaxy A55 5G: Specifikace

Specifikace Samsung Galaxy A55 5G Displej 6,6″ Super AMOLED, 1080×2340 pixelů, 120 Hz, HDR10+, 1000 nitů HBM, Always-on Ochranné sklo Gorilla Glass Victus+ Rozměry a hmotnost 161.1 x 77.4 x 8.2 mm, 213 gramů Čipset Samsung Exynos 1480 (4nm technologie) Paměť 8GB LPDDR5, 128/256GB UFS 3.1 Software Android 14, One UI, 4 velké softwarové aktualizace, 5 let bezpečnostních záplat Baterie 5000mAh, 25W kabelové, bezdrátové nabíjení nepodporováno Hlavní kamera 50Mpx širokoúhlý, 12Mpx ultra širokoúhlý, 8Mpx makro Selfie kamera 32Mpx Konektivita Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, Single SIM, eSIM Tělo kovový boční rám, skleněná záda Certifikace IP67 Stylus Není Reproduktory Stereo, Dolby Atmos Cena od 11 999 Kč

Velmi pěkný design na úkor praktičnosti

Samotný model Galaxy A55 5G se nese v duchu designových a konstrukčních změn, přestože se to na první pohled nemusí jevit tak očividně. Při pohledu na zadní stranu přece jenom i tentokrát vidíme tři fotoaparáty seřazené do semaforu a blesk, předku pak pochopitelně nedominuje nic jiného nežli displej se selfie kamerou v průstřelu.

Samsung Galaxy A55 (A556B) Kde koupit: Cena od: 11 990 Kč Koupit

Rozdíly poznáte až ve chvíli, kdy si telefon vezmete poprvé do ruky anebo se na něj podíváte z jiného úhlu. Začít můžeme například u rámu – Galaxy A55 5G představuje návrat Samsungu ke kovu (konkrétně se jedná o hliník), což mu dodává jaksi prémiovější nádech. A nemůžu si pomoct, ale když jsem telefon uchopil do teplých rukou poté, co jsem jej nechal v místnosti s otevřeným oknem, z něhož se linul chladný vzduch, onen studený rám ve mně vyvolal příjemný pocit. A ještě jeden poznatek: ploché hrany vypadají pěkně, ale nemusí sednout do každé ruky.

Na samotném bočním rámu nalezneme další novinku, kterou je ostrůvek s tlačítky. Samsung mu přezdívá Key Island a osobně mi přišlo, že jej ve svých propagačních materiálech zvýrazňoval jako důležitou designovou fičuru. Když však telefon používáte v praxi, máte problém si nějakého ostrůvku vůbec všimnout. Z těla totiž příliš nevystupuje (rozhodně si na to ale nestěžuju).

S čím už ale problém mám, jsou záda. Opět se jedná o detaily, kterých si na marketingových snímcích nevšimnete, avšak po chvilce používání vás začnou děsně vytáčet. Zadní stranu telefonu pokrývá sklo, jež na rozdíl od klasického plastu opět vyvolává dojem, že držíte kvalitnější kus hardwaru, jenže ve skutečnosti jde o strašně nepraktickou záležitost. Zvlášť pokud si pořídíte tmavě modrou variantu, jakou jsem já testoval, poznáte na zádech telefonu doslova každý svůj dotek. Sklo se neskutečně patlá a ne příliš dobře se čistí. A jelikož nepředpokládám, že se ve srovnání s plastem jedná o bůhvíjak odolný materiál, ocenil bych právě onen chybějící ochranný kryt. Nemluvím o žádném napodobujícím kůži, ale stačil by pouhý průledný silikonový. Konkurenci to problém nedělá…

Významným estetickým prvkem mohou být i vystouplé zadní foťáky. Jak vyčnívají, se mi pořádně líbí, ale schválně si zkuste telefon položit na stůl a používat na něm klávesnici. Jsem zvědavý, po jak dlouhé době vás začne jeho viklání ze strany na stranu otravovat na tolik, že si jej znovu vezmete zpátky do ruky.



Parádní AMOLED displej

Hanění budiž na chvíli konec, přichází totiž čas na zhodnocení displeje. Samotný 6,6palcový plochý AMOLED panel ve mně zanechal skvělý dojem. Díky rozlišení 1080×2340 pixelů působí obraz ostře a se 120Hz frekvencí je radost pohledět na všechny systémové animace. Chválím také jasné a živé barvy nebo způsob, jakým si displej poradí se zobrazováním černé.

Problémy jsem nezaznamenal ani na slunci, tedy když nepočítám, jak se od něj odráží okolí. Je každopádně nutné myslet na to, že jsem telefon testoval na jaře, tudíž v létě mohou být venkovní zážitky s obrazovkou odlišné a 1 000nitový HBM jas pak nemusí být dostačující (plus konkurence zvládne víc).

Jak rozumět pojmu HBM? High Brightness Mode (HBM) můžeme do češtiny překládat jako režim vysokého jasu. Jedná se o vychytávku, která dočasně vystřelí jas na vyšší hodnoty pro lepší čitelnost obsahu na displeji, jakmile smartphone zaznamená vysokou intenzitu okolního osvětlení. Kromě navýšení jasu může provádět i jiné změny, například upravovat saturaci barev či mapování tónů. Jednotná definice nicméně neexistuje, každý výrobce telefonů si s HBM nakládá po svém. Myšlenka je nicméně vždy stejná.

Těch pár výtek k displeji, které mi v hlavě při používání naskočily, si ale pro sebe nenechám. Zaprvé, v roce 2024 bych si opravdu představoval tenčí rámečky. Jejich tloušťka mě zaskočila už na prezentaci v Praze, kde jsem telefon poprvé držel v ruce ještě před oficiálním oznámením.

Nepozorné či nezkušené uživatele může zarazit celý systém always-on displeje. Od funkce mám takové očekávání, že bude na obrazovce skutečně nepřetržitě zobrazovat stěžejní informace (například čas nebo stav baterie), když je telefon uspaný. V základním nastavení je nicméně zapnutý režim „Klepnutím zobrazíte“, s nímž se dané ukazatele objeví pouze tehdy, když na displej kliknete, a zůstanou na něm jenom pár sekund. Abyste z AOD skutečně udělali AOD, musíte jít do Nastavení a v sekci „Zamykací obrazovka a AOD“ kliknout na text „Always On Display“. Ujsitěte se, že máte funkci zapnutou, a následně přejděte do nabídky „Kdy zobrazit“ a zvolte možnost „Vždy“.

Uživatelské prostředí One UI 6

Jak jistě dobře víte, Samsung Galaxy A55 5G spoléhá na uživatelské prostředí One UI, konkrétně využívá verzi 6.1. Operačním systémem jako takovým je Android 14, přičemž výrobce garantuje čtyři velké softwarové updaty. Postupem let se tedy dostanete až na Android 18 a ještě rok poté budete dostávat bezpečnostní záplaty.

Pokud jste v poslední době drželi nějaké zařízení od Samsungu, na rozhraní samotném vás pravděpodobně nic příliš nepřekvapí. Mnohé jeho části se pyšní širokými možnostmi přizpůsobení, počínaje zamykací obrazovkou, kde si lze nastavit v podstatě vše od tapety přes hodiny a widgety až po dlaždice pro rychlý přístup k aplikacím či funkcím. Fantazii se meze nekladou ani při práci s ovládacím centrem či domovskou obrazovkou. Díky obchodu s motivy si navíc celé prostředí telefonu můžete sladit dle jednoho specifického tématu. Ty nejlepší motivy jsou však placené, ale zaplaťpánbůh se bavíme jen o částkách v řádu desítek korun.

Osobně se považuji za zhýčkaného Pixel uživatele a One UI pro jeho celkový design moc nemusím – jednotlivé prvky na mě nepůsobí příliš moderně. Tuhle konkrétní oblast však nelze hodnotit zcela objektivně, takže kdoví, třeba na vás One UI svým vzhledem zapůsobí.

Samsung Galaxy A55 (A556B) Kde koupit: Cena od: 11 990 Kč Koupit

Co už se nicméně dá zhodnotit objektivněji, je celková plynulost systému. Pokud nepočítám první večer, kdy jsem se páral s nastavením zařízení a na pozadí se neustále odehrávala řada procesů, nebo chvilky po restartu, téměř jsem se nesetkával se záseky nebo problémy s výkonem, a to ani při multitaskingu. Hůř optimalizované se mi paradoxně zdály aplikace od samotného Samsungu, jako například Samsung Free nebo Gaming Hub.

Když už jsem nakousl předinstalované aplikace, proč se o nich nezmínit trochu podrobněji. Jakmile se vypořádáte s prvotním nastavením zařízení, získáte okamžitý přístup k nástrojům a službám od Googlu (Gmail, Disk, YouTube (Music), Meet, Mapy, Fotky atp.), ale také řadě Samsung aplikací (kromě předešlých zmíněných třeba Internet, Health, Galaxy Shop, Notes nebo Global Goals).

Samsung se vás navíc v rámci procesu nastavení telefonu snaží dále přimět k instalaci dalších appek. Když jsem pouze zadal, že jsem muž, a bezhlavě jsem proklikal zbytek, během chvilky jsem měl v telefonu Temu a pět her (Block Smash, Coin Master, Candy Crush Saga, WoW a Royal Match).

Reproduktory, čtečka otisků a haptika

Samsung Galaxy A55 5G mě příjemně překvapil svými stereo reproduktory. Maximální hlasitost je opravdu slušná a zvuk jako takový mě potěšil jak při poslouchání hardstylu a drum and bass, tak i když jsem si pouštěl český rock. Za dobu testování jsem si v souvislosti se zvukem nevšimnul ničeho, co by mi vadilo. Tedy kromě absence 3,5mm jacku, ale na to jsem si holt musel zvyknout i u svého primárního telefonu Google Pixel 7 Pro.

Novinka od Samsungu pochopitelně nabízí možnosti biometrické autorizace. Čtečku otisků má zabudovanou pod displejem, a přestože bych si ji dokázal představit o něco rychlejší, nijak mě nezklamala ani nezradila. To stejné se dá říct také o odemykání zařízení skenem obličeje, i když zde je dobré dodat, že po samotném ověření musíte při zachování defaultního nastavení ještě přejet prstrem po obrazovce, aby se vám telefon zpřístupnil. Pokud se jen chcete podívat na čas a neradi byste se přitom dostali nechtěným skenem obličeje na plochu, je to zcela žádoucí, ale pakliže se naopak na plochu dostat chcete, jde o zbytečnou ztrátu času. V takovém případě se funkci může hodit vypnout (Nastavení – Zabezpečení a soukromí – Biometrika – Rozpoznávání obličeje – Zůstat na Zamykací obrazovce do potažení).

Smíšené pocity mám z haptiky. V prvé řadě musím ocenit možnost nastavení různé intenzity vibrací pro systém, volání, média i oznámení. Samotná haptická odezva ale místy nebyla tak příjemná, jak bych si představoval – například při interakci s ovládacími tlačítky ve spodní části obrazovky. Naopak při psaní na klávesnici jsem si vibrace užíval. Sto lidí, sto chutí, možná zrovna vám bude haptika zcela vyhovovat. Rozhodně ji nelze prohlásit za nedostačující či špatnou.

Čipset a výkonnostní testy

Samsung Galaxy A55 5G pochopitelně přichází i ve znamení hardwarových změn. Pod jeho kapotou tiká nový čipset Exynos 1480, který je vyráběn 4nm technologií a ve srovnání s předchůdcem poskytuje nejen vyšší výkon, ale i lepší energetickou efektivitu.

Samsung Galaxy A55 (A556B) Kde koupit: Cena od: 11 990 Kč Koupit

Co se týče parametrů čipu, Exynos 1480 je vybaven celkově osmi jádry v konfiguraci 4+4. První skupinku tvoří 2,75GHz jádra Cortex-A78, zatímco v té druhé nalezneme úspornější jádra Cortex-A55 s taktovací frekvencí 2,05 GHz. Samsung Galaxy A55 5G podle mnohých zdrojů pracuje s úložištěm typu UFS 3.1 (výrobce však přesnou technologii neprozradil) a operační pamětí LPDDR5, v Česku je k dostání ve verzích 8/128GB a 8/256GB.

Telefon jsme samozřejmě podrobili zátěžovým testům na různých platformách, výsledky vypadají následovně:

Benchmark Výsledek AnTuTu Benchmark 743 292 bodů Geekbench 6 Single-core 1 134 bodů Geekbench 6 Multi-core 3 484 bodů AnTuTu Storage test zápis 456,7 MB/s AnTuTu Storage test čtení 1 709,3 MB/s 3DMark Wild Life 3 886 bodů

Při hraní anime hry Genshin Impact, která je takovým mobilním Crysis (titul je tak náročný, že slouží jako benchmark sám o sobě), bylo s telefonem možné získat klidně i více než 45 FPS za vysokého grafického nastavení při běhání v přírodě. Ve městech, kde se to hemží nehráčskými postavami a celkově se v nich nachází mnohem více objektů, které je potřeba vykreslit, už možná narazíte na propady snímkové frekvence a občasné záseky. Řešením pak samozřejmě je stáhnout vizuální efekty na takovou úroveň, kdy vám sama hra nebude sdělovat, že zařízení přetěžujete. Samsung Galaxy A55 5G začne po chvilce hraní citelně hřát, ale nepovedlo se mi dostat do stavu, kdy by mi teplota začala být nepříjemná.

Fotoaparáty modelu Samsung Galaxy A55 5G

Na zádech telefonu Samsung Galaxy A55 5G se vyjímá trojice fotoaparátů. Ten hlavní, který se nachází uprostřed sloupečku, využívá 50Mpx obrazový snímač, který se sice na papíře zdá být stejný jako u předchůdce, avšak ve srovnání s Galaxy A54 5G ve skutečnosti prošel malým upgradem (oficiálně se to pořádně nemáte šanci dozvědět, ale nás o tom na tiskové konferenci ujistili zástupci Samsungu). V případě primárního fotoaparátu se dále můžeme bavit o světelnosti f/1,8 a optické stabilizaci. Doprovodnými kamerami jsou 12Mpx ultra širokoúhlá se 123° úhlem záběru a clonou f/2,2 a 5Mpx makro snímač s clonou f/2,4.

Absenci teleobjektivu, který ve stejné cenové kategorii nabízí třeba Xiaomi 13T, má alespoň částečně vykompenzovat 10násobný digitální zoom a optimalizovaný dvojnásobný zoom. U prvního zmíněného je ztráta detailů evidentní a nepřehlédnete ji, kdežto druhý režim na mě naopak udělal velice dobrý dojem a s výsledkem fotografií – zejména právě s tím, jak si udržovaly kvalitu – jsem byl spokojen.

Jediným z foťáků, který se pyšní automatickým zaostřováním, je ten hlavní. U zbylých dvou tedy může být vychytání té správné ostrosti trošku oříšek. Stejně tak v důsledku chybějící stabilizace nemusí být zrovna procházkou růžovým sadem tvorba makro snímků. Barevná konzistence při přepínání mezi hlavním a ultra širokoúhlým fotoaparátem je většinou spolehlivá, ale občas se ji zcela udržet nepovede (viz fotografie skulptury). V neprospěch ultra širokoúhlé kamery může svým způsobem hrát její nižší rozlišení, ale když pominu tento faktor, obrazový snímač odvádí opravdu dobrou práci.

Při testování jsem postřehl, že má Samsung Galaxy A55 občasnou tendenci uměle zvyšovat saturaci barev, v důsledku čehož fotky občas mohou vypadat lépe, ale ve výsledku méně reflektují realitu. Tento jev byl asi nejvýraznější při focení v režimu Jídlo a příkladem budiž snímek hamburgeru (chutnal skvěle!) – světlo za ním vypadá trošku jak oheň, i když ve skutečnosti působilo podstatně chladněji.

U nočních fotografií pak dost záleží na osvětlení, logicky. Pokud Samsung Galaxy A55 5G postavíte před více výraznějších světelných elementů, bude mít zřejmě problém a vaše fotky skončí s horšími detaily a očividným šumem. Z pokusů o zachycení ne příliš agresivně osvětlených objektů ale mohou vzejít povedené snímky.

Videa dokáže Samsung Galaxy A55 5G nahrávat až v rozlišení 4K při 30snímkové frekvenci, pro nahrávání v 60 snímcích musíte přepnout kvalitu na FullHD. Pořízené záběry mne zklamaly jen v jedné určité oblasti, a tou je relativně neefektivní stabilizace. Ne že by neplnila svůj účel vůbec, ale zkrátka jsem čekal víc.

V pozitivním duchu musím upozornit na novou softwarovou funkci pojmenovanou Dvojité nahrávání. Jak už její název napovídá, telefon při pořizování videa používá jak zadní, tak přední fotoaparát, a buď vám umožní uložit záběry jako jeden soubor, kde uvidíte pohled z obou snímačů, nebo dvě separátní díla.

A když už jsem zmínil selfie kameru, dovolím si říct, že na té bych asi nic příliš neměnil. Samsung se mnou tento pohled evidentně sdílí, jelikož už léta nepodstoupila žádný upgrade a stále používá ten samý 32Mpx senzor. Výsledky jsou nicméně i v dnešní době velmi uspokojivé.

Samsung Galaxy A55 (A556B) Kde koupit: Cena od: 11 990 Kč Koupit

Kdybych měl fotoaparáty zhodnotit jako celek, nedá se říct, že by Samsung Galaxy A55 5G zklamal. Ba naopak, je schopen poskytnout velmi dobré snímky, za které se rozhodně nebudete muset stydět. Je každopádně otázka, zda se za jeho cenu nedá vymyslet něco víc. A odpovědí zřejmě bude, že dá. Například již jednou jmenované Xiaomi 13T má onen proslulý teleobjektiv, s nímž si zkrátka a dobře užijete více zábavy než s makro snímačem, a jeho celkové schopnosti v oblasti focení a nahrávání se zdají být lepší.

Resumé

Samsung Galaxy A55 5G se drží zažitých standardů a nese se v duchu méně významných vylepšení, což odpovídá dlouhodobě konzervativnějšímu přístupu jeho výrobce. Design se povedl a telefon díky němu od prvního pohledu vypadá moc hezky, ale dalo by se spekulovat nad tím, zda by nemohl být o něco praktičtější. A kdyby to nešlo, aby Samsung alespoň lépe připravil obsah balení.

Po stránce výkonu byste v téhle cenové kategorii mohli dostat víc a to samé platí také o fotoaparátech. Tyhle neduhy kompenzuje opravdu parádní displej a chvályhodná výdrž baterie, u níž mi vadí tak maximálně pomalé nabíjení. Samsungu musím vyjádřit pochvalu i za odladěný systém nebo možná až překvapivě dobré reproduktory.

Celkově se však bojím toho, že pokud Samsung nezmění svůj vlastní přístup k zařízením, konkurence ho postupně překoná. Samozřejmě, fanoušci One UI a ti uživatelé, kteří neradi experimentují a mají k Samsungu přiřazený pojem „jistota“, budou jeho produkty kupovat pořád, ale spotřebitelé, kteří hledají co nejlepší poměr mezi cenou a výkonem, budou hledat u jiné značky. Samsung Galaxy A55 5G svou cenou trošku riskuje.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy A55 5G v Česku dostal oficiální cenu 11 999 Kč pro verzi 8/128GB, konfigurace s dvojnásobným úložištěm vychází na 12 999 Kč. Jak jsem již naznačil v předešlé kapitole, mám pocit, že se Samsung už opravdu začíná pohybovat na tenkém ledu a jeho čerstvě vydaný mid-ranger by zasloužil méně ambiciózní cenovku. Telefon je k dostání nejen v modro-černé, kterou jsem testoval já, ale také ve fialové, modré a žluté barvě.

Samsung Galaxy A55 (A556B) Kde koupit: Cena od: 11 990 Kč Koupit

Klady + konstrukce z prémiových materiálů

+ vizuálně moc pěkný design

+ solidní výkon procesoru

+ chvályhodná výdrž baterie

+ jednoduché ovládání

+ působivé schopnosti hlavního fotoaparátu

+ zajímavé vychytávky aplikace Fotoaparát

+ široké možnosti personalizace UI

+ perfektní AMOLED displej

+ velmi slušné reproduktory

Zápory – chudé balení

– nepraktické provedení

– pomalé 25W nabíjení

– někomu může scházet bezdrátové nabíjení

– nížší rozlišení ultra širokoúhlé kamery

– šíleně tlusté rámečky kolem displeje

– příliš ambiciózní cena

Hodnocení redakce: 73 %

Jakým dojmem působí Samsung Galaxy A55 5G na vás?

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Samsung.