Realme 12 Pro+ recenze: Návrat v jaký jsme ani nedoufali?

Realme 12 Pro+ je stylový smartphone, který jen tak nezapadne

Přesto nestaví vzhled nad výbavu a nabídne mix, kterým dokáže oslovit širokou skupinu uživatelů

Vedle designu patří mezi trumfy tohoto smartphonu rozhodně i jeho fotoaparáty

Realme po svém raketovém startu na našem, a z velké části i globálním, trhu posledních pár let stagnovalo, či bylo rovnou na ústupu. Většinu zajímavých modelů si nechávalo doma, nebo je uvedlo jen na několik málo vybraných trhů a to se pochopitelně promítlo i do statistik prodejů. První náznak, že by výrobce mohl chystat nějakou protiofenzívu přišel vloni, kdy uvedl globálně modely Realme 11 Pro a 11 Pro+, které byly sice poměrně povedené, avšak stále u nich byl prostor ke zlepšení. Novinky Realme 12 Pro a 12 Pro+ však již na první pohled působí jako vycizelované verze loňských modelů. Jak moc může vybavenější model Realme 12 Pro+ potrápit současnou konkurenci vám na následujících řádcích prozradí tato recenze.

Obsah recenze Realme 12 Pro+

Obsah balení Realme 12 Pro+

Uvnitř typicky žluté krabičky se vedle smartphonu samotného ukrývá i čirý TPU obal, který jistě nejednoho novopečeného majitele potěší. Jak se ale rozepíšu o kousek dál, mě by bylo skoro až líto takovýto smartphone, zvlášť v testované modro-zlaté variantě, v podobném obalu nosit. Dále se v balení pochopitelně ukrývá také nutné průvodní informace v tištěné formě, sponka na vytažení šuplíčku na SIM a kabel s USB-C na jednom a USB-A na druhém konci. Výrobce mě neochudil ani o napájecí adaptér s podporou 67W SuperVOOC nabíjení. Jen jsem tedy měl k dispozici balení určené pro jiný trh a adaptér tak neměl evropskou koncovku. Vyjma adaptéru se „správnou“ koncovkou ale nepředpokládám, že by se evropské balení telefonu mělo jakkoli lišit.

Luxusní a přitom praktický

Recenze se ještě ani pořádně nerozjela a hned se dostáváme k jednomu z velkých taháků Realme 12 Pro+. Výrobce si dal na designu novinky opravdu záležet a byť částečně vychází z předchozího modelu, zde bych jej popsal jako do puntíku dotažený. Obzvlášť v testované verzi s modrou umělou (veganskou chcete-li) kůží na zádech a zlatými detaily spolu s rámečkem si jej v současnosti s žádným jiným smartphonem opravdu nespletete. A že design novinky nezaujal jen mě dokazují i reakce mého okolí, u kterého Realme 12 Pro+ budilo rovněž zájem spojený s pozitivními reakcemi. Vlastně když nad tím tak přemýšlím, většího zájmu se dočkaly snad jen některé ohebné telefony, které jsem měl možnost testovat. Výrobce se ještě před samotným představením telefonů Realme 12 Pro(+) chlubil, že s jeho designovým studiem spolupracoval tvůrce luxusních hodinek Ollivier Savéo, který má na kontě například i spolupráci s věhlasnou značkou Rolex.

A o tom, že se tato spolupráce na finálním designu Realme 12 Pro+ podepsala nemůže být pochyb. Vlastně je zde patrná i jasná inspirace právě luxusními hodinkami. A to ať jde o rýhovaný kruh okolo modulu fotoaparátů nebo o zlatou linku táhnoucí se přes celá záda pod jejímž povrchem při bližším pohledu objevíte jemný diamantový vzor. Neméně výrazným prvkem je i samotné okolí jednotlivých fotoaparátů, které nápadně připomíná leštěný ciferník. Vlastně jediné, co mě při pohledu na Realme 12 Pro+ mrzí je, že výrobce nepoužil kovový rámeček, který by ještě znásobil pocit luxusu. Použití plastu však nechci a vlastně ani nemohu výrobci vyčítat. Při pohledu ke konkurenci také nenalezneme mnoho smartphonů s touto cenou a kovovým rámečkem a když, tak se jedná spíše o výprodejové modely a navíc, jak si řekneme níže, už tak není poměr výbavy a ceny u Realme 12 Pro+ vůbec špatný. V neposlední řadě je telefon dobře zpracovaný a nabídne certifikaci IP64 – je tedy prachuvzdorný a měl by zvládnout například i déšť.

Realme 12 Pro+ však není zdaleka jen přitažlivé na pohled, ale velmi dobře padne i do ruky. I přes to, že má telefon velký, 6,7″ displej zaoblený po stranách a jeho míry činí 161,5 x 74 x 8,8 mm při hmotnosti 198 gramů jsem nikdy neměl pocit, že by mi měl telefon z rukou vypadnout nebo se nějak nepříjemně držel. To je dáno především dvěma faktory. V první řadě jsou to pochopitelně záda z umělé kůže, která poskytuje příjemný a hlavně jistý úchop. Druhým faktorem, významnou měrou napomáhajícím komfortu používání jsou pak výrazně zakulacené hrany na zádech telefonu. Trochu paradoxně jsem při držení telefonu ocenil také vyčnívající modul fotoaparátu kterým jsem si telefon opřel o ukazováček. Jinak je ale pochopitelně takto velký modul silně nepraktický, zejména při položení telefonu na desku stolu.

Čtečka otisků ukrytá v displeji

Biometrické zabezpečení v případě Realme 12 Pro+ obstarává optická čtečka otisků ukrytá v displeji. Ta je, dnes již víceméně tradičně, umístěna blízko spodního okraje displeje a při jejím používání jste tak nuceni si telefon buď malíčkem přizvednout nebo nepřirozeně vytáčet palec. Samotná čtečka je pak průměrná co do rychlosti i přesnosti rozpoznání otisku. Občas se mi během testování stávalo, že jsem musel prst přikládat opakovaně, zkusil jsem tedy sejmout z výroby aplikovanou fólii a otisk znovu snímat. následně se přesnost rozpoznání citelně zlepšila a potřeba opětovně přiložit prst pro rozpoznání otisku prakticky zmizela. Šikovné jsou pak zkratky, které lze vyvolat přidržením prstu v místě čtečky chvilku po odemknutí telefonu.

Zaoblený AMOLED ostudu neudělá

Byť se někteří výrobci u svých vlajkových modelů již od používání po bocích zaoblených displejů pomalu odvrací, ve střední třídě jde o stále relativně často využívané pozlátko. Zde je naštěstí zaoblení spíše decentní a během používání jsem neměl problém s nechtěnými doteky. Pochválit mohu velmi malý průstřel na selfie kamerku a téměř symetrický rámeček okolo displeje. Co se technických parametrů týče, jde o 6,7″ AMOLED panel s FullHD+ rozlišením a jemností obrazu 394 ppi (pixelů na palec). Displej podporuje 120Hz obnovovací frekvenci obrazu, ovšem nepočítejte s její plynulou změnou. Telefon dokonce pořádně nevyužívá ani možnost měnit frekvenci obnovení obrazu v krocích. Namísto toho i na automatické nastavení běží systém a podporované aplikace neustále na 120 Hz a frekvence se nesníží ani u statického obrazu. 90Hz frekvenci jsem zaznamenal pouze v některých aplikacích přímo od výrobce a 60Hz telefon používal například v YouTube.

Díky 10-bit barevné hloubce dokáže panel zobrazit až miliardu barev a nechybí ani 2 160Hz PWM stmívání, které pomáhá šetřit váš zrak odstraněním viditelného mihotání. Chybět zde nemůže ani podpora HDR10+, byť na Dolby Vision se již nedostalo a v době testování chyběla certifikace pro zobrazení obsahu v HDR v aplikaci Netflix. Trochu škoda je pak maximálního jasu, který dosahuje v automatickém režimu nejvýš 950 nitů. V této cenové kategorii se jedná přinejlepším o průměr. V praxi to pak znamená, že je displej čitelný i za slunečného dne, avšak při řadě situací ne zcela optimálně a již budete muset trochu namáhat svůj zrak.

Stereo reproduktory a Hi-Res Audio

Nasazení dvojice hlasitých reproduktorů je dnes ve střední třídě již téměř samozřejmostí a Realme 12 Pro+ v tom naštěstí není výjimkou. Zrovna tak se telefon drží dalšího nepsaného pravidla a spoléhá na hybridní sestavu reproduktorů, kdy je na spodní hraně dedikovaný hlasitý reproduktor a funkci druhého hlasitého reproduktoru zastává telefonní sluchátko. Z toho plyne i – opět typický – nešvar v podobě nevyrovnaného zvuku, kdy je samostatný hlasitý reproduktor na spodní straně o něco basovější. Celkově však Realme 12 Pro+ nabídne poměrně vyvážený zvukový přednes s dostatečnou hlasitostí. Při přehrávání hudby skrze bezdrátová sluchátka zajisté oceníte Hi-Res Audio certifikaci zrovna jako širokou podporu kodeků včetně AptX HD. Zvukový výstup pak můžete softwarově doupravit pomocí Dolby Atmos a jednoho z 8 předpřipravených zvukových profilů.

Hardware ve znamení úspornosti

Testovaná novinka spoléhá na čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, což znamená, že oproti loňskému modelu s Mediatekem Dimensity 7050 nabídne jen decentní výkonnostní nárůst. Nový, 4nm čipset od Qualcommu si však vede výrazně lépe v oblasti efektivity, na kterou primárně cílí – o tom však o kapitolu později. Čipset je složen z osmijádrového procesoru využívajícího čtyř výkonných jader Cortex-A78 a čtyř úsporných jader Cortex-A55 přičemž maximální takt dosahuje 2,4 GHz. Grafickou část zase zastává čip Adreno 710. K dispozici jsem měl navíc variantu se 12GB operační pamětí a rovnou 512 GB rychlého UFS 3.1 úložiště. Tato sestava pak bude stačit i méně náročným hráčům. Pokud například patříte mezi fanoušky populárního RPG Genshin Impact, tak to si zde užijete na střední detaily ve stabilních 30 snímcích za vteřinu.

Realme 12 Pro+ benchmarky:

AnTuTu – 652 392 bodů

652 392 bodů Geekbench 6 Single-core – 954 bodů

954 bodů Geekbench 6 Multi-core – 2 797 bodů

2 797 bodů 3DMark Wild Life – 3 072 bodů

3 072 bodů 3D Mark Wild Life Extreme – 803 bodů

Konektivita nabízí vše podstatné

V oblasti konektivity nemohu mít vůči Realme 12 Pro+ žádné námitky. Smartphone nabízí vše podstatné s dvoupásmovou Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 a NFC v čele. Ta zmínku pak rozhodně stojí také podpora dvou SIM karet a 5G je již samozřejmostí. USB-C konektor je sice spřažen pouze s USB 2.0 řadičem a tak se zde nijak vysokých přenosových rychlostí nedočkáte, ale to je bohužel stále standard této cenové kategorie. Z geolokačních služeb je přítomna podpora pro GPS, GLONASS, Galileo, Beidou a QZSS. Ani v této oblasti pak nenacházím negativa. Rychlost i přesnost určení polohy je špičková a i v husté městské zástavbě jsem se pohyboval okolo přesnosti určení polohy do 2 metrů.

Nečekaný maratonec

Uvnitř Realme 12 Pro+ se nachází baterie o kapacitě 5 000 mAh, což lze v současnosti u této kategorie smartphonů považovat za víceméně standardní hodnotu. Naopak nadstandardní je výdrž na jedno nabití. Ta v mém případě běžně přesahovala 6,5 hodiny, čistě v pracovním režimu bez hraní her a YouTube jsem dokonce neměl problém přesáhnout metu 7 hodin na jedno nabití. Co se rychlosti nabíjení týče, zde přichází ke slovu 67W rychlonabíječka. Ta dokáže telefonu doplnit energii z 15 na 100 % přibližně za 36 minut. Úplně vybitý telefon pak nabijete v průměru za 44 minut.

RealmeUI 5 s Androidem 14

Není tomu příliš dávno, kdy se smartphony značek Oppo, OnePlus a právě Realme prošly v podstatě sjednocením grafických nadstaveb. Ať už se tedy bavíme o ColorOS, OxygenOS či RealmeUI 5.0, větší rozdíly nečekejte. Ty se v zásadě omezují na drobné úpravy launcheru a jinou skladbu předinstalovaných aplikací. Právě v této oblasti tahá Realme obecně tak trochu za kratší konec, neboť zde nalezneme větší množství předinstalovaných aplikací, než u spřízněných značek. Všechny tyto potenciálně nežádoucí aplikace lze ale snadno odinstalovat. Oproti například takovému Redmi od Xiaomi zde pak není zdaleka tolik bloatwaru a hlavně – žádné reklamy v aplikacích či jinde v systému. Přesto, musel jsem deaktivovat například „doporučené“ aplikace a hry v systémovém launcheru. Narazil jsem i na potenciálně závadné aplikace, například pro práci s kartami či jistý, mě neznámý obchod. Nejsem si ale jist, že tyto aplikace v telefonech zakoupených na našem trhu naleznete, neboť evidentně cílí na asijské země.

Aplikace přímo od výrobce jsou pak vesměs povedené. Ať už je řeč o pěkně přehledném, ale přitom schopném správci souborů či třeba šikovném nástroji Zen space. Ten představuje alternativu pro režim soustředění a vedle předdefinovaných režimů umožňuje uživateli vytvářet vlastní a například definovat, jak dlouho bude režim aktivní a které aplikace a funkce bude mít k dispozici. Dnes již téměř povinný správce telefonu pak vedle různých optimalizací a identifikací rizik nabízí různé nástroje, jako například klonování, skrytí či zamknutí aplikací nebo třeba dětský režim. V nastavení systému pak naleznete i experimentální funkce, jako třeba možnost přehrávat zvuk skrze sluchátka připojená kabelem i bezdrátově zároveň nebo měření srdečního tepu skrze čtečku otisků prstů. Pak jsou zde takzvané „Omoji“ což není nic jiného než variace na možnost vytvořit si vlastního avatara v iOS, jen s mnohem menšími možnostmi následného využití.

Optimalizace se povedla

Nemohu pak skrývat, že se mi ColorOS… tedy vlastně RealmeUI 5.0 opravdu líbí jak po stránce funkční, tak designové. Systém působí moderně, svěže a přehledně. Jeho vzhled si můžete modifikovat dle vlastního vkusu úpravou barevné palety či rovnou instalací témat a to včetně písem a různých zamykacích obrazovek – jen tedy ten „magazínový“ styl, kdy se vám telefon snaží vnutit pokaždé jinou tapetu si mohl výrobce odpustit. Se systémem jsem pak byl spokojený i co se plynulosti a rychlosti týče. Jistě, nejedná se o vlajkový telefon a i v dané ceně lze najít mnohem výkonnější zařízení, přesto jsem si během testování nanejvýš všiml sem tam opravdu drobného zaškobrtnutí, které by patrně většina uživatelů ani nezaregistrovala. Zatím se však zdá, že je Realme odhodlané o svou novinku náležitě pečovat. Nejenže má k dispozici nejnovější Android 14 spolu s aktuální verzí RealmeUI, pochválit výrobce mohu i za únorový balík zabezpečení a také fakt, že telefon během mého třítýdenního testování obdržel hned 3 aktualizace přinášející nejen vylepšení bezpečnosti, ale také opravu některých chyb a lepší optimalizaci.

Fotoaparát má potenciál

Jedním z taháků nového Realme 12 Pro+ jsou dozajista také fotoaparáty. Ten primární láká zejména na známý a i v mnohem dražších telefonech prověřený snímač Sony IMX890. Hlavní hvězdou je však bezesporu 64MPx periskop s trojnásobným optickým přiblížením a stejným snímačem jako vlajkové OnePlus 12. Trojici pak uzavírá pouze 8MPx fotoaparát se 112° úhlem záběru.

50MPx primární fotoaparát , f/1,8, 1/1,56″ snímač, velikost pixelů 1,0 µm, OIS, PDAF

, f/1,8, 1/1,56″ snímač, velikost pixelů 1,0 µm, OIS, PDAF 64MPx periskopický s 3x optickým zoomem , f/2,4, 1/2,0″ snímač, velikost pixelů 0,7 µm, OIS, PDAF

, f/2,4, 1/2,0″ snímač, velikost pixelů 0,7 µm, OIS, PDAF 8MPx ultraširokoúhlý, f/2,2, velikost pixelů 1,12 µm, FF

Jak Realme 12 Pro+ fotí?

Nebudu zastírat, že jsem toho od primárního fotoaparátu čekal díky použitému snímači opravdu hodně a ne úplně ve všech bodech byla má očekávání bezezbytku naplněna. Zatímco řada výrobců hledá u fotografií svůj osobitý styl, nebo alespoň sklouzává k reálnějším barvám. To však není případ Realme, které se tvrdošíjně drží více saturovaného podání a i HDR občas používá trochu moc agresivně. Zrovna tak jsem občas narazil na problém s vyvážením bílé, ten ale z velké části vyřešila jedna z aktualizací. Snímky jsou pak prosté nežádoucích artefaktů a naopak plné detailů.

Fotoaparát si překvapivě dobře dokázal poradit i se silným protisvětlem, kde se ale přece jen projevuje nižší cena zařízení a s ní spojená absence kvalitní antireflexní vrstvy, která by zamezila nežádoucím odleskům na snímcích. Také v noci se můžete spolehnout na snímky bez šumu, s dobrou ostrostí a slušným dynamickým rozsahem. Jen barevné podání sklouzává do nepřirozeně teplých tónů a z noční oblohy se stává tmavě modrá obloha.

Periskopický fotoaparát

Byť za primární fotoaparát se telefon stydět určitě nemusí, hlavní pýchou je zde bezesporu periskopický fotoaparát s trojnásobným optickým přiblížením. Barevné podání v jeho případě ve většině situací odpovídá primárnímu fotoaparátu. Výjimku představují situace, kdy fotíte objekt ve stínu a snímky lehce sklouzávají svým laděním do méně výrazných, skoro bych napsal až výrazně stylizovaných barev. S trochou nadsázky bych situaci přirovnal k rozdílu jako mezi Leica režimy u konkurenčního Xiaomi. Problém je, že zde si jako uživatel jednoduše nevyberete jak chcete, aby snímek vypadal. Jedním dechem pak ale musím dodat, že zmíněná aktualizace v tomto ohledu citelně pomohla a tento jev je již opravdu spíše výjimkou.

Jinak ale nenacházím moc na co si zde stěžovat. Snímky jsou ostré a plné detailů a to dokonce i při šestinásobném přiblížení, které je v rámci cenové kategorie prakticky bezkonkurenční. Periskopický fotoaparát pak skvěle poslouží i pro portrétní snímky u nichž musím pochválit dobrou separaci osoby od pozadí. Periskopický fotoaparát jen úplně optimálně nezvládá zpracovat pohyb a například při focení portrétů vašich neposedných ratolestí se tak poměrně často dočkáte rozmazaných snímků. S fotoaparátem si navíc budete moci vyhrát i při pořizování makro záběrů.

Na ultraširokém fotoaparátu se šetřilo

Sestavu fotoaparátů uzavírá pouze 8MPx ultraširokoúhlý fotoaparát. Jeho rozlišení jej drží značně zpátky a navíc nenabídne ani automatické ostření, i tak mě ale překvapila poměrně slušná míra detailů na snímcích. Trochu horší je to s ostrostí v rozích a také s šumem, který tento fotoaparát úplně nezvládá držet na uzdě.

Až 120x zoom?

Telefon se chlubí také až 120x zoomem a narovinu, jde jen o marketingový tahák. Fotografie sice dokážete takto přiblížit, reálně však dostanete takřka nepoužitelnou mazanici. Obecně se dá říct, že snímky lze považovat za použitelné přibližně do desetinásobného přiblížení a to ještě za předpokladu, že máte v zádech dobré světlo. Co mě poměrně zarazilo byl fakt, že při dvojnásobném digitálním zoomu jsou v řadě situací snímky citelně tmavší.

Video

V případě videa máme k dispozici až 4k rozlišení, ovšem pouze při 30 snímcích za vteřinu a bez elektronické stabilizace obrazu. To vede k tomu, že záběry v pohybu jsou často silně roztřesené. Pokud se pak smíříte s FullHD videem, dostanete sice mnohem stabilnější záběr, zato citelně méně detailů a chvění objektů indikující ne úplně nejlépe fungující elektronickou stabilizaci.

Realme 12 Pro+ – ukázka videa [FHD, EIS]

Realme 12 Pro+ – ukázka videa [4k, 30fps]

Cena Realme 12 Pro+

Realme 12 Pro+ se na našem trhu aktuálně prodává za cenu lehce překračující 12 tisíc Kč. To není vyloženě nízká částka, nicméně s přihlédnutím k tomu, co telefon nabízí určitě nelze tvrdit že by byla nějak mimo. Je zde však přinejmenším jedno velké „ale“ v podobě Xiaomi 13T, které za aktuálních 10 tisíc Kč nabízí v současnosti nepřekonatelný poměr ceny a výkonu. Pokud tedy vyloženě nelpíte na velkém, 512GB úložišti a nejste zapřísáhlí odpůrci nadstavby HyperOS, dostanete za své peníze větší hodnotu právě u této konkurence. Zatímco u fotoaparátů sice nabídne Xioami obecně o něco konstantnější výsledky, Realme bude kontrovat skvělým periskopem. Výkon pak stojí jednoznačně na straně Xiaomi, ale Realme nabídne o něco lepší výdrž na baterii a pokud nejste náruživí hráči, ani výkonem vás limitovat nijak zvlášť nebude. Jednoznačné vítězství však musím Xiaomi přiřknout v případě displeje, který má výrazně lepší jas, lepší barvy i širší podporu HDR formátů.

Závěr recenze Realme 12 Pro+

Dostáváme se až na konec dnešní recenze Realme 12 Pro+ a nezbývá tak, než si tuto, pro výrobce jistě velmi důležitou, novinku zhodnotit. Jedná se o smartphone, který si uživatele umí snadno získat hned v několika ohledech. Jedním z nich je bezesporu design, zejména v testované modro-zlaté verzi telefon určitě jen tak nepřehlédnete a určitě si najde spoustu příznivců. Na druhou stranu, jistě se najde spousta uživatelů, pro které bude tento vzhled až příliš extravagantní a ocenili by spíše něco decentnějšího. Ti ale mají poměrně široký výběr i u konkurence. Velmi silnou zbraní v boji proti konkurenci by měly být fotoaparáty – tedy ten primární a periskopický, ať jsem přesný. Bohužel, byť z této sestavy skutečně dokážete dostat velmi slušné a nebojím se říct, že v některých konkrétních ohledech v rámci ceny takřka bezkonkurenční snímky, software si ještě zaslouží dotáhnout. Dobrou zprávou bezesporu je, že výrobce na problematickém softwaru evidentně pracuje a můžeme tak jen doufat, že ve své snaze nepoleví.

Ocenit bezesporu musím i to, jak smartphone funguje jako celek. Běžnému uživateli zde totiž prakticky ani nemá co chybět. Systém funguje skvěle, nadstavba je sama o sobě povedená, snad jen kdyby se výrobce zbavil některých předinstalovaných aplikací, ale ani to není nijak neřešitelný problém. Potěší také velmi slušná výdrž baterie, byť je maličko škoda, že výrobce zpomalil nabíjení téměř na polovinu. Mnohem více než rychlejší nabíjení bych však ocenil lepší displej, respektive alespoň panel s vyšším jasem. Použitý panel totiž aktuálně patří v rámci cenové kategorie přinejlepším k průměru.

Klady + design

+ periskopický a hlavní fotoaparát

+ výdrž na baterii

+ optimalizace

+ pohodlný do ruky a s IP65

+ 12/512 GB paměťová verze

Zápory – občasná nekonzistence snímků

– slabší jas displeje

– konkurence je mnohdy výkonnější

– výrazně vystupující modul fotoaparátů

Hodnocení redakce: 82 %

