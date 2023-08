Samsung představil řadu televizorů QN900C pro rok 2023

Jedná se o nekompromisní 8K Neo QLED modely

Jednu z nich jsme měli možnost otestovat

Trh s televizory se za posledních několik let neskutečným způsobem proměnil. Zatímco před dvaceti lety vám na ní mnohdy nestačila ani výplata, dnes koupíte poměrně schopnou televizi i za třetinu průměrné mzdy. Naprostá špička vás bude stát okolo 50 tisíc. No a pak je zde segment pro ty, kterým je úplně jedno, kolik za ni utratí. Právě to je případ série QN900C. Obyčejný smrtelník si místo ní pořídí ojetou trojkovou Octavii, částečně zrekonstruuje byt nebo peníze někam investuje. V dnešním testu se tedy podíváme na to, zda Samsung dokáže takhle vysokou cenu obhájit.

Obsah recenze Samsung QN900C

Specifikace televize QN900C

Displej 75″ Neo QLED, MiniLED Rozlišení 8K (7680 x 4320 pixelů) HDR HDR 10, HDR10+, HLG Technologie Quantum Matrix Pro, Neo Quantum Processor 8K Zvuk 7.2.2 kanálový OTS+ (Object Tracking Sound+) Výkon zvuku 90W Audio formát Dolby Atmos Operační systém Tizen Konektivita Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 4× HDMI 2.1, 1× RJ45, 3×USB 2.0, 1× optický zvukový výstup, 1× anténa

Design a kvalita zpracování

Už na první pohled vám musí být jasné, že tohle není televizor za 30 tisíc. Stejně jako loni Samsung sází na tzv. Infinity One design, který se vyznačuje na první pohled téměř neexistujícími rámečky a také extrémně tenkým tělem. Hliníkové boky televizoru jsou děrované, což napomáhá chlazení, ale také to celé dohromady skvěle vypadá.

Televizor můžete umístit buď na zeď, nebo využít přibalený stojan (jak jinak než hliníkový), avšak pokud budete mít televizor na stolku a tu a tam s něčím v okolí praštíte nebo budete dupat, uvidíte, jak se televizor mírně naklání a třese. Asi není třeba nikterak extra rozebírat, že je televizor obrovský a také poměrně těžký (přes 40 kg), takže pomoc druhé osoby při instalaci je naprostou nutností. V balení se nachází rovněž tradiční ovladač, který by mohl být o něco větší. Dost často se mi na tmavém gauči schovával. Jeho velkou výhodou je však fakt, že se dobíjí skrz rádiové vlny a tak se o jeho nabíjení vůbec nemusíte starat.

Možná se ptáte, kam jihokorejský gigant schoval všechny potřebné konektory a střeva. Odpovědí je krabička s názvem One Connect. Tohle řešení se nám moc líbí. Krabičku s televizí propojíte jediným docela silným kabelem a všechno ostatní si můžete hezky schovat. Nachází se zde čtveřice HDMI 2.1 vstupů (všechny s eARC, podporují 8K/60 Hz a 4K/144 Hz), trojice USB a také Ethernet pro rychlejší a stabilnější připojení k internetu. Samozřejmostí je také digitální optický výstup.



Obraz je naprostá špička

Pojďme se přesunout k tomu, co vás asi všechny zajímá nejvíce. Samsung QE75QN900C disponuje 75palcovou NEO QLED obrazovkou s rozlišením 8K (7680 x 4320 pixelů) a technologiemi Quantum Matrix Pro (14 bitové mapování kontrastu) a Neo Quantum Processor 8K. Jde navíc o MiniLED panel s 1920 stmívatelnými zónami. Možná si říkáte, že 8K televizor je v dnešní době zcela zbytečný, jelikož obsah nativně točený do 8K téměř neexistuje. Na to Samsung samozřejmě myslel. Obsah se automaticky do tohoto rozlišení upscaluje a tak i zcela běžné sledování našich televizních stanic vypadá o něco lépe. Na druhou stranu je potřeba upozornit na fakt, že pokud obsah pohlcujete skrz obyčejné vysílání, které je omezeno na Full HD, nedokáže ani strojové učení Samsungu zázraky a na 75palcovém gigantovi zkrátka uvidíte jemný rastr.

Samsung QN900C si ale zřejmě nekoupíte proto, abyste na něm každodenně sledovali Ulici a béčkové detektivky. Špičkový televizor si totiž žádá samozřejmě také špičkový zdroj. Za dobu testování jsem u televize strávil mnohem delší čas, než je obvyklé. Sledoval jsem filmy, seriály, hrál hromadu her na Playstationu, zkrátka prokrastinace byla v mém případě větší, než by bylo zdrávo. A to nejen kvůli tomu, abych vám pak co nejlépe zprostředkoval mé dojmy, ale zkrátka mě to celé extrémně bavilo.

Sledování filmů jako Interstellar, Top Gun: Maverick, John Wick 4, Blade Runner 2049 nebo Avengers: Endgame bylo naprosto výjimečným, téměř kino zážitkem. Proč? Nejde ani tak o rozlišení, ale spíše kombinaci všech technologií. Takhle věrně zpracovanou černou jsem u “neOLED” televizorů ještě nikdy neviděl. Zejména vesmírné scény z Interstellaru i Avengers byly naprostou lahůdkou, nikde žádný ghosting, prostě jen planeta a černočerný vesmír. Dynamický rozsah je rovněž naprosto geniální, nechybí zde podpora standardů HLG, HDR10, HDR10+, avšak zde opět chybí podpora pro Dolby Vision, což je velká škoda, zvlášť když jej využívají služby jako Netflix či Disney+. Ve špičce se dokáže v určitých zónách televizor rozjasnit až na 2 200 nitů, přes celou plochu pak dosáhne na hodnoty přes 500 nitů, takže není nejmenší problém si pustit váš oblíbený film i za denního světla.

Samsung QN900C Series 8K Neo QLED TV Overview

Na výběr je samozřejmě z několika režimů obrazu, přičemž na snímky, které jsme uvedli výše doporučujeme režim Filmmaker, který zobrazuje film přesně tak, jak zamýšlel režisér. Zkrátka pokud si potrpíte na kvalitní obraz, budete ze sledování obsahu na televizoru QE75QN900C naprosto unešení. V podstatě vás i přejde chuť chodit do kina, protože máte kino doma a můžete si pustit cokoliv se vám zlíbí.



Hraní her

QE75QN900C je samozřejmě také skvělým společníkem pro hráče. Jeho 144Hz obnovovací frekvence zajišťuje plynulý obraz, samozřejmostí je přítomnost HDMI 2.1 a funkcí jako Auto Low Latency Mode (ALLM) a Variable Refresh Rate (VRR). Televizor samozřejmě herní konzoli (nebo počítač) rozpozná a nabídne vám menu Game Bar, v němž můžete upravit spoustu věcí od nastavení barev přes latenci až po HDR. Výběr herního žánru zvlášť doporučuji přepínat, alespoň u sportovních her. Kupříkladu FIFA vypadala totiž ve výchozím nastavení dost podivně. Hřiště mě hned praštilo do očí, kartičky v Ultimate Teamu nebyly modré, ale zelené. Po přepnutí na sportovní hry se vše srovnalo.

Za dobu testování jsem stihl odehrát několik desítek zápasů, ale třeba také dohrát (poněkolikáté) datadisk Srdce z kamene třetího Zaklínače a zajet pár závodů v Gran Turismu 7. Rozdíl oproti Xiaomi TV Q2, kterou mám běžně v obýváku jsem pocítil během prvních několika sekund hraní. Barvy jsou (při správném nastavení) přesné, obraz plynulý, odezva téměř nulová. Maximální potenciál samozřejmě vymáčknete z high-endové počítačové sestavy, ale i aktuální generace konzolí vám dokáže v kombinaci s tímto televizorem naservírovat prvotřídní herní zážitek.



Výborné reproduktory popírají fyzikální zákony

Zvukovou stránku obstarávají reproduktory v soustavě 6.2.4 a disponují celkovým výkonem 90 W a Samsung s nimi doslova popírá fyzikální zákony. Je až neuvěřitelné, jak kvalitně může znít televizor o celkové tloušťce 15,4 mm. Jasně, pokud máte na televizi za téměř 200 tisíc, asi by bylo důstojné k němu pořídit nějakou kvalitní soustavu, kupříkladu Samsung HW-Q990B, ale pokud si tuto recenzi čtete o rok či dva později a televizor jste koupili za polovinu až třetinu doporučené ceny, musím říct, že dokupování dalších externích zvukových zdrojů není potřeba. Překvapila mě zejména basová stránka, ale také celková plnost zvuku.



Operační systém Tizen

Operačním systémem je samozřejmě Tizen. Ten jihokorejská firma posunula (kupříkladu oproti staršímu modelu UE43AU7022, který mám v ložnici) na prémiových televizorech snad po všech stránkách, ať už se bavíme o přehlednosti, rychlosti i celkovém rozhraní. Na jednotlivé povely, jako je spouštění aplikací, přepínaní mezi zdroji, změny nastavení obrazu nebo vzdálené připojení reaguje takřka okamžitě. Konečně nemám pocit, že je u televizorů hardware až na posledním místě. A pokud ano, podařilo se ho sakra dobře vyladit.

V obchodě se nachází naprostá většina aplikací, které budete potřebovat. Za zmínku stojí třeba Netflix, Disney+, HBO Max, Voyo, T-Mobile TV, O2 TV (i 2.0), iVysílání, SledovaniTV, Spotify, Telly či dokonce Apple TV. Když už jsme u Applu, standardem je rovněž podpora pro AirPlay 2, což je oproti konkurentům velká výhoda, která může hrát při rozhodování u jablíčkářů klíčovou roli. Pokud máte podporovaný Samsung telefon, oceníte také podporu pro bezdrátový režim DeX, takže si z obýváku můžete rázem udělat gigantickou kancelář.



Samsung QE75QN900C – Cena a dostupnost

Samsung QE75QN900C je v České republice dostupný za cenu 189 990 Kč. Můžete si ho koupit třeba přímo na e-shopu Samsung.



Závěrečné hodnocení

S pětasedmdesáti palcovým 8K obrem od Samsungu se mi bude loučit jen velmi těžko. Užil jsem si s ním hromadu zábavy, užíval si extrémně kvalitní obraz a zhlédl více obsahu, než by bylo možná zdrávo. Pokud absolutně neřešíte peníze a chcete to nejlepší, co Samsung aktuálně nabízí, běžte do toho. Pro všechny ostatní mám před rozloučením radu. Ceny televizorů (hlavně v té vyšší cenové kategorii) meziročně padají astronomickým způsobem. Nevzpomenu si na žádnou jinou kategorii spotřební elektroniky, která by takhle rychle zastarávala. Kupříkladu předchozí model, s označením QE75QN900B stál před rokem v době uvedení rovněž 189 990 Kč, nyní je k sehnání za 89 990 Kč. To je sleva rovných 100 000 Kč, přitom dosáhnete na velice podobný divácký zážitek.

Klady + extrémně kvalitní obraz

+ výjimečné zpracování

+ až 144Hz obnovovací frekvence ve 4K

+ ovladač, který nemusíte nabíjet

+ maximální jas až 2 000 nitů (v HDR)

+ špičkové reproduktory

+ rychlost systému Tizen



Zápory – vysoká cena

Hodnocení redakce: 95 / 100 %

