Vzhledem k tomu, že ve čtvrtek vyšla jedna z nejočekávanějších her poslední dekády jsme si ji ani my, jakožto milovníci her od studia CD Projekt RED nemohli nechat ujít. Vzhledem k tomu, že aktuálně nemáme žádné železo, na které bychom si mohli Cyberpunk 2077 obstojně zahrát, zvolili jsme službu Nvidia GeForce Now. Jaké jsou naše dojmy z hraní? To si povíme v tomto článku.

Cyberpunk 2077 je jednou z nejnáročnějších her

Cyberpunk 2077 je aktuálně jednou z nejnáročnějších her na počítače. Na Full HD musíte mít minimálně s Core i5-3570K a grafickou kartou jako je třeba GTX 1050 Ti. Jenže to se bavíme o nízkých detailech a rozhodně nestabilních 60 FPS, takže ve finále nic moc zážitek. Pro pohodlnější hraní se dle našich pátrání po YouTube hodí spíše něco jako Core i5-8400 nebo Ryzen 5 2600 a karta jako GTX 1660, GTX 1070 nebo RX 580. Ani tak si ale nezahrajete na vysoké detaily. Pro ně pak budete potřebovat ještě lepší grafickou kartu, něco jako GTX 1080 nebo RTX 2070, ale to se nebavíme o zapnutém ray-tracingu, který sežere další hromadu výkonu.

Rozjedeš Cyberpunk 2077?

Co tedy dělat v případě, že nemáte lepší počítač a přesto si chcete Cyberpunk 2077 zahrát? Na konzole, kde hra zatím vypadá naprosto otřesně a je locklá na 30 FPS v tuto chvíli zapomeňme. Je jasné, že CD Projekt RED aktuálně intenzivně pracuje na hromadě patchů, ale nějakou dobu mu potrvá, než bude hra vypadat dobře a nebudou jí kolísat snímky. Zbývají tedy dvě možnosti – Nvidia GeForce Now a nově také Google Stadia. Druhou jmenovanou službu jsme ihned vyloučili a to z toho důvodu, že do budoucna plánujeme nákup lepší herní mašiny, takže si teď jednoduše zaplatíme předplatné GeForce Now Founders, a až budeme mít počítač, můžeme ve hře pokračovat na něm. U Stadie se nám její obchodní model příliš nezamlouvá.

Cyberpunk 2077 a GeForce Now

Předtím, než jsme hru spustili na GeForce Now se sluší poznamenat, že jsme nikdy žádnou hru na této službě nehráli. Ano, zkoušeli jsme 15 minut Destiny 2, ale to jistě jako test nestačí. Vydali jsme se tedy do kamenného obchodu pro krabicovou verzi hry (kvůli soundtracku, mapě a pohlednicím) a těšili jsme se na páteční večer. Ještě předtím, než se ponoříme do samotného gameplaye si musíme nastavit kvalitu obrazu. Tu si je třeba nastavit rozumně dle vašeho internetové připojení. Osobně nemáme nikterak rychlý internet. Odezva bývá okolo 15 – 30 ms, download okolo 35-45 Mbps a upload okolo 30 – 40 Mbps. Zkoušeli jsme samozřejmě nejdříve to nejlepší možné nastavení, tedy 1920 x 1080 při 60 FPS, kde jsme odehráli úvod hry, tedy nějaké 4 hodiny.

Kvalita obrazu

V našem případě se hra dala hrát úplně v pohodě. Nějakou odezvu jsme přece cítili a občas docházelo k automatickému snižování rozlišení či zasekanému zvuku, což zážitek trochu kazilo. Při snížení na 1600 x 900 a 60 FPS se odezva ještě zlepšila a za celou neděli jsme nezaznamenali žádné snížení rozlišení. Dospěli jsme tedy k názoru, že bude pro naše připojení toto nastavení nejlepší. Hra vypadá na 21.5 iMacu z roku 2013 i v tomto rozlišení poměrně dobře a dá se úplně v pohodě hrát s tím, že jste schopni vychutnat si i detaily jako třeba ray-tracing. Pokud se pak bavíme o nějakém 13″ či 15″ notebooku, jste schopní si Cyberpunk 2077 pohodlně zahrát třeba i v rozlišení 1366 x 768 pixelů.

GeForce Now máme samozřejmě nainstalovaný také na Nvidia Shield TV, takže by byla velká škoda nezkusit si hru zahrát i z pohodlí gauče. Sluší se ještě poznamenat, že nejlepší bude připojení přes kabel či v horším případě 5 GHz Wi-Fi. Pokud máte 2,4 GHz, rozhodně se vždy připojte kabelem. Hru jsme hráli na televizi, která byla asi metr a půl od nás a odezva byla stejně jako na počítači naprosto minimální. Až jsme během hry zapomněli, že nehrajeme na žádné konzoli či počítači ale přes cloud.

Má cenu zahrát si Cyberpunk 2077 přes GeForce Now?

Jestliže tedy nechcete utrácet přehnanou částku za herní sestavu protože víte, že odehrajete Cyberpunk 2077 a půl roku si nic dalšího nezahrajete, bude Nvidia GeForce Now ideální volbou. Při kvalitnějším internetovém připojení si navíc můžete užít Full HD při 60 FPS, kde už vynikne velké množství detailů. Samozřejmě lokální hraní bude vždy lepší. U kamaráda jsme viděli Cyberpunk na RTX 3080 a Ryzen 7 3800x a hra vypadá lépe. Je to tím, že i u GeForce Now dochází ke ztrátě kvality samotného streamu. Není to ale tak hrozné a hru si i tak užijete. Naopak při porovnání s Playstation 4 verzí hry vypadá ta na GeForce Now o poznání lépe. Volba je tedy na vás.

Na čem hrajete Cyberpunk 2077 vy?