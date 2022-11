Pokud hledáte kvalitní Android TV box, můžete se poohlédnout po různých značkách, avšak k těm vůbec nejlepším patří bezpochyby Nvidia Shield TV, který je nyní za velmi zajímavé peníze. Někteří prodejci jej nabízejí za 3 400 Kč, avšak nejlevněji jej má Alza a to za 3 149 Kč. Původně přitom zařízení vycházelo na 4 199 Kč.

Nvidia Shield TV (2019) je jedním z nejlepších Android TV boxů na trhu. Může se pochlubit velmi dobrým výkonem, dobře optimalizovaným prostředím a především také dlouhou softwarovou podporou. Vždyť i sedm let starý původní model dostal na začátku roku aktualizaci na Shield Software Experience Upgrade 9.0, který přinesl Android TV 11. Žádný jiný box se podobnou péčí pochlubit nemůže.

Nvidia Shield TV (2019) | Best TV Streamer with Insane Upscaling!

Za zmínku stojí rovněž AI upscaling nebo podpora Dolby Vision. Jestliže patříte mezi nenáročné hráče, možná vás osloví také podpora GeForce NOW. Nutno však dodat, že tato aplikace dorazila před nějakou dobou i na jiné Android TV. Nicméně právě na Shieldu funguje spolehlivě a my osobně jsme na něm odehráli významnou část Cyberpunku 2077. Někomu může vadit menší úložiště (8 GB) nebo absence podpory Wi-Fi 6. Jinak jde ale za cenu 3 149 Kč o velmi dobré zařízení. Pokud se chcete dozvědět více informací, mrkněte do naší recenze.

Black Friday akce Black Friday je v plném proudu, avšak zorientovat se ve slevách nemusí být jednoduché. Samotné slevy mnohdy nejsou skutečné, nebo jsou zanedbatelné. S odhalením těchto praktik vám pomůže doplněk Hlídač Shopů, nebo v tomto případě my. Pokud nás trkne do oka něco zajímavého, budeme vás o akcích informovat u nás na webu, nehledě na to, o který e-shop se jedná. Z prokliku na stránku nemáme žádnou provizi.

Jaký Android TV box používáte vy?