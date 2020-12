Recenze Nvidia Shield TV Pro (2019): nejlepší Android TV na trhu

Byť je dnes téměř každá nová televize nějakým způsobem “chytrá”, často se stává, že použitý systém velmi rychle narazí na své limity vinou slabé nabídky aplikací, podpory nebo optimalizace pro hardware, který by neudělal díru do světa ani v telefonu za 2 tisíce korun. Nasnadě je pak použití nějaké “chytré krabičky”, která možnosti vaší televize posune na novou úroveň a často dodá i mnohem lepší uživatelský zážitek. V redakci jsme si pak již před lety oblíbili “krabičky” od Nvidie, se kterými máme velmi dobré zkušenosti. I proto jsme byli velmi zvědavi na jejich zatím poslední generaci v podobě Nvidia Shield TV Pro (2019). Bude se jednat o důstojného následovníka této linie? A má smysl na něj upgradovat v případě že vlastníte předešlou generaci? Nejen to se dozvíte v naší dnešní recenzi!

Z vnějšku novinku nepoznáte

Zatímco u nového základního Shield TV Nvidia přišla s novým, netradičním designem válce, u nové generace Pro varianty se její designéři příliš nezapotili. Vlastně ani tak ne příliš, jako spíš vůbec. Nvidia Shield TV Pro (2019) je totiž po stránce vnějšího designu zcela identickým zařízením, jako o dva roky starší předešlá generace. Stále se tak jedná o poměrně malou krabičku s rozměry 159 x 98 x 26 mm s designem využívajícím ostře řezané hrany, trojúhelníkové elementy a kombinaci lesklého a matného povrchu. Zachována zůstala také indikace zapnutí prostřednictvím zeleně podsvícené linky zlomené do pravého úhlu. Ta působí jakoby vystupovala z těla zařízení a představuje detail, který se nám hodně líbí. Pokud by vám však zelené světlo vadilo, můžete indikační světlo v nastavení zařízení ztlumit, nebo zcela vypnout.

Tipnete si, který z těchto Shield TV je nová generace?

Nvidia Shield TV Pro (2019) pak můžete ke svému televizoru umístit jak na ležato, tak na stojato. Podobně jako například u PlayStationu 5 k tomu ovšem budete potřebovat stojánek. Ten je však v tomto případě kovový, Nvidia Shield TV se do něj pouze zasune a musíte jej dokoupit za necelých 700 Kč. Podobnost s konzolemi podtrhuje také přítomnost aktivního chlazení. To je zde řešeno pomocí jednoho malého ventilátoru a výstupu teplého vzduchu na zadní straně tohoto multimediálního boxu / konzole. V nastavení pak lze zvolit chladící profil – tichý nebo chladný. Ani při vyšších otáčkách ventilátoru však není chlazení Nvidia Shield TV Pro (2019) nijak hlučné. Ve zcela tiché místnosti tak lze větráček jen sotva slyšet.

Ovladač Nvidia Shield Remote

Největší, a vlastně jedinou, na první pohled viditelnou novinkou je v případě Nvidia Shield TV Pro (2019) zcela přepracovaný ovladač. Namísto elegantního, částečně kovového a kompaktního ovladače nyní dostanete podstatně větší, plastový a na první pohled poměrně zvláštní ovladač trojúhelníkového průřezu. Ten je však zároveň jednou z nejlepších novinek na poslední verzi Nvidia Shield TV. I přes netypický tvar se velmi dobře drží, větší množství tlačítek umožňuje rychlejší ovládání Shield TV a ta jsou navíc nově i podsvícená. V neposlední řadě pak ovladač již nespoléhá na knoflíkové, ale mnohem běžnější mikrotužkové baterie. Výdrž baterií byla jedna ze slabin předešlého ovladače a během týdenního testování ji pochopitelně prověřit nedokážeme, teoreticky by však mohlo dojít ke zlepšení i v této oblasti.

Konektivita s menším “ale”

Vedle již zmíněného výdechu chlazení naleznete na zadní straně také veškerou konektorovou výbavu Nvidia Shield TV Pro (2019). Ta zahrnuje dvojici USB 3.0, HDMI 2.0, gigabitový ethernet port a v neposlední řadě pochopitelně také napájecí konektor. Samozřejmostí je pak podpora b díky čemuž můžete Shield TV ovládat i prostřednictvím ovladače k televizoru. V oblasti bezdrátové konektivity pak zařízení spoléhá na Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 5.0. Je trochu škoda, že nová verze nepřišla také s podporou Wi-Fi 6 a zcela to nevyváží ani přítomnost gigabitového ethernetu neboť ne každý musí nutně mít možnost toto všestranné multimediálně-herní zařízení snadno připojit k internetu kabelem.

Obraz i zvuk jsou technologicky na špici

Zásadním pro kvalitní audiovizuální zážitek je bezesporu kvalita displeje a reproduktorů, citelně ji však dokáže ovlivnit také softwarová stránka. Nvidia Shield TV Pro (2019) nic neponechává náhodě ani v této oblasti a nabídne tak podporu HDR ve formátu Dolby Vision a HDR 10. Samozřejmostí je pak nativní podpora všech moderních audio a video formátů a Shield TV si poradí s videem až do rozlišení 4k při 60 fps. Přítomna je rovněž podpora Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a prostorového audia DTS-X.

Jednou z nejzásadnějších novinek Nvidia Shield TV Pro (2019) je však upscaling obrazu za pomoci umělé inteligence. Dle Nvidie dokáže nový Shield TV upscalovat již 720p video do 4k při 30 fps. Stále sice platí, že čím kvalitnější je zdroj, tím kvalitnější je i finální výstup a nemůžete čekat, že z HD záznamu dostanete obrazový výstup na úrovni nativního 4k, posun v kvalitě je zde však rozhodně znát. Zrovna tak nečekejte, že Shield TV dokáže vyčistit obraz plný šumu a artefaktů, právě naopak, při zapnutém AI upscalingu tyto nežádoucí elementy ještě více zvýrazní. Svůj podíl na tom, jak budete toto vylepšení vnímat pak bude mít i samotný televizor případně vzdálenost, ze které jej sledujete.

Stále nejvýkonnější Android TV

Je to až s podivem jak dlouho se, co do výkonu, Nvidia Shield TV drží na špici mezi mediálními zařízeními s Android TV a přitom již od své první verze – vydané v roce 2015 – spoléhá na čipset Tegra X1. I tak jsme se ale v případě aktuální generace Shield TV 2019 dočkali menšího upgradu tohoto čipu, který nyní nese označení Tegra X1+. Nově pak spoléhá na 16nm výrobní proces (oproti dříve použitému 20nm procesu) a grafický čip s 256 jádry pracuje s přibližně o 25% vyšší maximální frekvencí.

Stejně jako v případě předešlé generace, i zde jsou k dispozici 3 GB operační paměti. To se v současnosti, kdy i smartphony střední třídy nabízejí často dvojnásobnou porci RAM, může zdát málo, můžete nám však věřit, že se jedná o hodnotu zcela úměrnou zamýšlenému použití. Co bychom však rozhodně ocenili, je větší úložiště, Nvidia Shield TV Pro (2019) totiž nabízí pouze 16GB úložiště. To naštěstí lze poměrně snadno rozšířit prostřednictvím USB portu a externího disku. V případně základní verze Nvidia Shield TV (2019) se pak připravte na přítomnost 2 GB RAM a 8GB interního úložiště – v tomto případě však rozšířitelného prostřednictvím microSD karet.

Streamované hraní GeForce Now

Jedním z možných lákadel dřívějších generací Nvidia Shield byla bezesporu i služba GeForce Now. Prostřednictvím té jste mohli hrát streamované hry na svém televizoru. Tato exkluzivita již sice pominula a GeForce Now lze nainstalovat na většinu současných zařízení se systémem Android / Android TV. Neznamená to však, že by Nvidia Shield TV Pro (2019) neměl v tomto ohledu co nabídnout. Například naše osobní zkušenost je taková, že streamované hraní přeci jen funguje o něco lépe na Shield TV, než na samotném televizoru. Rozdíly byly pozorovatelné jak v oblasti latence, tak i kvality streamu. Toto by však teoreticky mohla Nvidia v průběhu času lépe vyladit. Nicméně na Shield TV je zážitek z hraní vynikající a nebáli bychom se jej přirovnat ke hraní na konzoli.

Kde však budou televizory pravděpodobně ještě dlouho ztrácet je rozlišení. Zatímco GeForce Now standardně doručuje obraz ve FullHD při 60 snímcích za vteřinu, díky lokálnímu AI upscalingu (o kterém již byla řeč výše) však lze získat obrazový výstup až ve 4k. Opět, nejedná se o stejnou kvalitu jako při nativním 4k, posun k lepšímu zde však viditelný je a subjektivně vzato je i větší než v případě upscalingu videa.

Co se týče požadavků na internetové připojení. GeForce Now si vystačí s 15Mbps internetem pro streamování v 720p. Pokud budete chtít nejvyšší možnou kvalitu streamu, tedy 1080p rozlišení a 60 fps, potřebujete alespoň 25Mbps internet. Svou roli zde pochopitelně hraje i připojení samotného Shieldu k internetu. Nejlepší možnou volbou je dle očekávání připojení prostřednictvím ethernetu, dle Nvidie by však mělo být dostatečné i připojení prostřednictvím 5GHz Wi-Fi. Nicméně, i s velmi dobrým signálem docházelo při bezdrátovém připojení k občasným poklesům kvality streamu či vyšší latenci. To je ostatně i důvod, proč jsme si stěžovali na nepřítomnost Wi-Fi 6.

Podporované hry

Prostřednictvím GeForce Now si můžete zahrát hry určené pro PC, přičemž tyto hry musíte mít zakoupené v jednom z podporovaných obchodů, což jsou v tuto chvíli Steam, GoG, Epic Game Store a Uplay. To má jednu velkou výhodu v tom, že pro GeForce Now nemusíte kupovat hry zvášť, ale zahrajete si hry, které jste již zakoupili pro PC. Po sem by to tedy nebyl žádný problém, nicméně nemůžete hrát jakoukoli z her nacházející se na zmíněných platformách – jednotlivé hry ještě musejí být podporovány. V minulosti důvěrou v GeForce Now otřásl odliv herních vydavatelů, na jejichž žádost Nvidia hry ze své služby musela stáhnout. Od té doby se však situace poměrně stabilizovala a někteří vydavatelé se dokonce i do služby vrátili. Kompletní seznam podporovaných her pak naleznete na webu Nvidie. Pokud vám pak bude stačit maximálně hodina nepřerušovaného hraní, nevadí vám čekat ve frontě na volné sloty a nezáleží vám na podpoře ray tracingu, vystačíte si i se členstvím zdarma. V opačném případě si budete muset předplatit členství za velmi rozumných 139 Kč na měsíc.

Systém Android TV

Nvidia Shield TV Pro (2019) spoléhá na systém Android TV běžící na základech Androidu 9. Práce se Shield TV Pro (2019) se tak nijak neliší od jeho předchůdců ani jiných zařízení či televizorů spoléhajících na toto řešení Googlu pro chytré televize a multimediální centra. Základem je pochopitelně launcher. Jeho hlavní obrazovku tvoří vybraní zástupci nainstalovaných aplikací společně s jejich doporučeným obsahem. Celé prostředí včetně všech podmenu je optimalizováno pro pohodlné ovládání pomocí klasického televizního ovladače. Chybět pak nemůže ani hlasové ovládání prostřednictvím mikrofonu zabudovaném v dálkovém ovladači. Vzhledem k (ne)podpoře češtiny Google Asistentem však tuto možnost v naší mateřštině nevyužijete na maximum. Na druhou stranu však rozhodně musíme ocenit zabudovaný Google Chromecast pro sdílení obsahu z jiných zařízení.

Systém Android TV má řadu zastánců i odpůrců a to především z důvodu (ne)podpory aplikací. Do Shield TV totiž naistalujete pouze aplikace zvlášť optimalizované pro ovládání dálkovým ovladačem. Díky tomu je zaručena jistá úroveň “uživatelského zážitku” a nemusíte se obávat, že by nějaká aplikace nešla na televizoru používat. Na stranu druhou je však tímto nabídka aplikací v porovnání se standardní nabídkou Google Play značně omezena – byť ve srovnání s velikostí obchodů s aplikacemi pro jiné systémy chytrých TV je na tom Android TV ještě vcelku dobře. Stále se však jedná o systém postavený na nám dobře známém Androidu, tudíž lze doinstalovat nekompatibilní aplikace “bokem”. Nicméně hledání funkčního .apk souboru často nebývá nejsnadnější a také instalace je o kousek komplikovanější než třeba v případě Android smartphonu – vždyť pro Android TV dosud neexistuje ani žádný pořádný oficiální webový prohlížeč. Na druhou stranu kompatibilita aplikací s různými čínskými TV boxy běžícími na běžném “smartphonovém” Androidu také často nebývá nejlepší.

Android nebo Android TV?

Ve finále je tak na uživateli, zda se s jistými omezeními Android TV smíří či nikoli. My bychom celou problematiku shrnuli asi následujícím způsobem. Chcete v základu velmi dobře fungující multimediální zařízení, které dokáže fungovat i jako centrum vaší chytré domácnosti? Směle do Android TV a nebudete zklamáni. Prahnete spíš po malém počítači k vašemu televizoru s širšími možnostmi personifikace a nevadí vám občas komplikovanější ovládání? Zvolte TV box s běžným Androidem. Pokud patříte do první zmíněné kategorie, Nvidia Shield TV Pro (2019) vás rozhodně nezklame. Systém je zde velmi dobře optimalizovaný jak po stránce ovládání, tak po stránkách výkonu a stability.

Závěr recenze Nvidia Shield TV Pro (2019)

Nvidia Shield TV Pro (2019) je skvělé mediální zařízení, které se hodí nejen jako doplněk k “hloupé” televizi, ale své uplatnění si najde i v kombinaci s televizory chytrými. Ocenit musíme podporu moderních technologií jako Dolby Vision či Atmos, výborně optimalizovaný systém spolu s vysokým výkonem, či novinku v podobě AI upscalingu. Velmi se nám zalíbil dokonce i zbrusu nový ovladač, ke kterému jsme byli zpočátku vcelku skeptičtí. V neposlední řadě pak nesmíme opomenout ani streamování her prostřednictvím GeForce Now. To zde po technické stránce funguje prakticky bezchybně, jen ta nabídka her ještě za klasickým PC či konzolemi značně pokulhává. Zkrátka a jasně, nejlepší mediální přehrávač s Androidem je ještě lepší než býval. Zde však narážíme na pravděpodobně největší mínus Nvidia Shield TV Pro (2019) – nejsme si totiž jistí, zda jsou novinky dostatečné aby přesvědčili majitele předešlých verzí k upgradu. Navíc v této generaci došlo k jisté devalvaci “Pro” varianty, která přišla o vestavěný disk, což může někomu vadit. Na druhou stranu standardní edice se zase stala dostupnější.

Klady + výkon a optimalizace

+ pohodlné ovládání

+ zabudovaný chromecast

+ AI upscaling a Dolby Vision

+ přepracovaný ovladač

+ skvěle funkční streamování her