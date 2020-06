Služba GeForce Now to po svém ostrém startu neměla zrovna jednoduché. Jakmile totiž Nvidia zpřístupnila svou herní streamovací platformu všem hráčům, dostavila se studená sprcha v podobě odchodu hned několika významných herních vývojářů. Právě to se následně stalo jedním z hlavních příčin podkopané důvěry hráčů v tuto službu. Ostatně, kdo z nás by chtěl riskovat, že si koupí hru za tisícovku, kterou si třeba hned další den již nebude moci zahrát, protože se vydavatel rozhodl odejít z GeForce Now? Zdá se však, že Nvidia s problémem začíná úspěšně bojovat.

GeForce Now hlásí návrat her od Square Enix

Aby Nvidia učinila přítrž nenadálým odchodům vydavatelů ze služby GeForce Now, rozhodla se pro poměrně razantní krok. Sama totiž ze své nabídky odstranila hry od vydavatelů, kteří výslovně nezažádali o zařazení svých titulů do GeForce Now. Až dosud byla totiž situace okolo zařazování podporovaných her do této streamovací platformy přinejmenším podivná. Vzhledem k tomu, že GeForce Now využívá hry pro PC dostupné na Steamu, Epicu, Uplay atd. a nebyla nutná žádná optimalizace dané hry pro streamování, nic nebránilo tomu, aby se do služby dostávaly tituly i bez vědomí samotných vydavatelů – a že se tak i dělo. Právě i to mohl být jeden z důvodů, proč někteří vydavatelé po spuštění placené varianty GeForce Now zažádali o stažení svých her z této služby.

Krok Nvidie by tak měl do budoucna minimalizovat úbytek titulů a naopak pomoci rozšiřovat knihovnu dostupných her. To se v posledních týdnech i poměrně daří a každý čtvrtek do služby přibývá řada nových her. Nutno však podotknout, že ne všechny jsou nejnovější AAA tituly. Právě naopak, nejvíce přibývají různé indie tituly či “menší” hry a starší AAA hry. Tento týden však Nvidia oznámila návrat jednoho dříve ztraceného vydavatele a to Square Enix. Velkou radost tak udělala fanouškům herních sérií jako třeba Tomb Raider, Deus Ex, Life is Strange či Just Cause. Právě poslední díl ze série Tomb Raider si pak majitelé “founders” účtů mohou užít i s podporou Ray Tracingu v reálném čase.

Shadow of the Tomb Raider: GeForce RTX Real-Time Ray Traced Shadows

Kompletní seznam her přidaných 18.6.2020:

Automation – The Car Company Tycoon Game

BATTALION 1944

Boundless

Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut

Deus Ex: Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

Life is Strange

Life Is Strange 2

Paladins (Epic Games Store)

Power of Seasons

Rise of the Tomb Raider

SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION (Epic)

Satisfactory (Epic)

Shadow of the Tomb Raider

Sleeping Dogs: Definitive Edition

SMITE (Epic)

Supreme Commander: Forged Alliance

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Tomb Raider

Hardspace: Shipbreaker

Vyzkoušeli jste již GeForce Now nebo jinou podobnou službu?

Zdroj: Fórum GeForce Now