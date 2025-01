Bude Nvidia vyrábět roboty? Na rok 2025 má v robotice velké plány

Nvidia se hodlá více pustit do robotiky

Na rok 2025 má údajně velké plány

Chce navázat na své dosavadní úspěchy s AI

Nvidia je ve světě procesorů a grafických karet pojem. Tato velká technologická společnost se ale v posledních měsících začala pouštět i na dosud neprozkoumané pole. Kromě své dosavadní výroby totiž rozšířila své zájmy i do oblasti AI.

V roce 2024 zaujala především svými kompaktními počítači Jetson Thor, které jsou určeny pro humanoidní roboty. A podle informací prestižního deníku Financial Times hodlá Nvidia ve své práci pokračovat a chce navázat na dosavadní úspěchy. Spekuluje se dokonce i o tom, jestli nebude chtít vyrábět vlastní roboty, podobně jako o to usiluje Elon Musk se svými roboty Optimus Gen 2. Ale spíš se zdá, že Nvidia na to půjde jinak.

Viceprezident pro robotiku z Nvidie Deepu Talla se vyjádřil v tom smyslu, že firma hodlá nadále vyvíjet podobné počítače založené na umělé inteligenci, které by ráda dodávala dalším firmám. Pro společnost je to smysluplnější krok než pokoušet se ostatním konkurovat vývojem vlastních robotů – takto si totiž může otevřít dveře do světa robotiky a stát se jedním z předních dodavatelů.

I tak jí ale roste konkurence – na podobných přístrojích pracuje třeba i Google nebo Amazon.

Jaká je podle vás budoucnost robotiky?

Zdroj: Freepik, Observer Voice, Financial Times