Tesla vyrábí nejen elektromobily, ale zaměří se i humanoidní roboty

Elon Musk živě představil roboty, kteří zvládnou skoro cokoliv

Roboti Optimus by mohli zvýšit hodnotu Tesly na 25 bilionů dolarů

Milovníci sci-fi a znalci filmu Já, robot už dávno tuší, že robotická budoucnost by se nám snadno mohla vymknout z rukou. Přesto si s ní přední technologické firmy neustále pohrávají. A v čele experimentů nechybí ani Elon Musk. Ten při své akci příznačně nazvané We, Robot (My, roboti) představil svou vizi budoucnosti. Pro leckoho může být fascinující, pro někoho děsivá.

Už v minulém článku jsme informovali o jeho prototypu robotaxi Cybercab bez pedálů a volantu. Ale Musk plánuje jít ještě dál a pod hlavičkou své Tesly živě představil i humanoidní roboty Optimus. Ti podle něho mají zvládat nespočet různých činností a mohou tak nahradit určité lidské profese, stejně jako mohou být neocenitelnými pomocníky v domácnosti.

Na jejich vývoji pracuje už od roku 2021 a prototyp ukázal v roce 2022. Současná prezentace ale byla ukázkou všeho, co si Musk ve spojení s osobními roboty představuje.

Nahradí Optimus číšníky?

Schopnosti Muskových robotů jsou skutečně neuvěřitelné. A to i když jejich pohyb je stále podivně roboticky zpomalený. Pokud jste ale někdy snili o svém vlastním sluhovi, abyste si doma mohli jen dát nohy nahoru a odpočívat, Optimus se jím může stát. Dokáže vám připravit a přinést nápoje, uklidit, vynést odpadky nebo pohlídat vaše děti.

Při představování robotů Musk předvedl, jak jeden z nich dokáže pracovat jako číšník, postavit se za pípu a téměř profesionálně načepovat nápoj (otázkou je, jak by si v české hospodě poradil se správným čepováním piva). A zvládnou toho prý mnohem víc.

Roboti Optimus se mohou stát i vašimi společníky, jelikož dokážou mluvit. A to nijak strojově ani robotickým hlasem. Mají doslova lidský hlas a umí nejen odpovídat, ale i konverzovat, jelikož jsou samozřejmě založeni na umělé inteligenci. Popovídáte si s nim tak úplně o čemkoliv a jejich reakční doba na otázky je velmi krátká.

Elon Musk Puts Optimus to Work at ‘We, Robot’ Event

Kolik bude stát robot Tesla Optimus?

Někteří lidé se sice dohadují, že roboti jsou zatím ovládáni na dálku a nejde tak o skutečný produkt schopný fungovat kdykoliv a kdekoliv. Což ale nic nemění na smělých plánech Elona Muska, který je v omezeném množství chce začít vyrábět už od příštího roku. Jejich cena by se přitom měla pohybovat mezi 20 až 30 000 dolary (asi 460 až 700 000 korun).

Musk si od nich také slibují, že vystřelí hodnotu jeho Tesly do výšin – sám mluví o dosažení tržní kapitalizace 25 bilionů dolarů. A faktem je, že Teslu potřebuje nějakým zázračným způsobem “nakopnout” – letos její akcie zaznamenaly pokles o 27 procent, protože klesaly i prodeje elektromobilů.

Zdroj: Tesla