Elon Musk představil své autonomní vozidlo Tesla Cybercab

Stejně jako už mnohokrát v minulosti tvrdí, že záhy začne brázdit ulice

Má mít jen 2 sedadla, žádný volant a sloužit má jako robotaxi

Elon Musk proslul jako muž, který rád překonává limity. Uspěl se svou společností SpaceX, stejně jako s elektromobily, jejichž symbolem se celosvětově stala jeho Tesla. Už dávno navíc sní o autonomních vozidlech, která by nás sama dovezla k cíli. A jezdila by po městech třeba jako taxíky. Teď představil světu prototyp svého robotaxi s odvážným designem a názvem odvozeným od Cybertrucku. Chlubí se podobnými futuristickými liniemi, jen trochu zaoblenějšími.

Pokud by se vize Elona Muska splnila, bude to rozhodně fascinující. Nicméně je třeba mít na paměti, že zhruba od roku 2016 neustále tvrdí, že příští rok Tesla představí své autonomní vozidlo, které se ve velkém rozšíří mezi lidi. Ani jednou se mu tento cíl ale zatím nepovedlo splnit. Snít o něm ovšem nepřestává. A jeho vize teď nabývá skutečných tvarů.

Tesla Robotaxi Ride-Along (Unedited)

“Autonomní řízení bez dohledu může být už tento rok,” zaklíná se Musk i tentokrát.

Auto budoucnosti, které vypadá jako z budoucnosti

Musk žije v přesvědčení, že auto budoucnosti by mělo vypadat jako z budoucnosti. I proto pro svůj Cybertruck a nyní i své autonomní taxi Cybercab volí ostré linie – i když tentokrát s příjemným zaoblením. A dopřává jim netušené vychytávky. Nikoho nepřekvapí ani to, že vozidlo postrádá jakékoliv pedály, stejně jako volant. Když má jezdit samo, tak to ani nepotřebuje. Tedy dokud vše bude probíhat podle plánu.

Americký miliardář a vizionář Musk se zaklíná, že jeho autonomní vozidlo bude 10krát až 20krát bezpečnější než auto řízené člověkem. “Zachrání to životy, hodně životů a také zabrání zraněním,” tvrdí Musk.

Co se týká nákladů na provoz, mělo by jít o 20 centů (asi 4 koruny) na 1,6 kilometru. Autonomní vozidla plánuje už příští rok poslat do Texasu a Kalifornie, následně chce spustit plnou výrobu autonomních taxíků Cybercab. V roce 2027 by měly být připraveny začít brázdit silnice.

Pakliže byste si chtěli pořídit svůj vlastní Cybercab, nepůjde o nedosažitelný cíl. Cena aut má být okolo 30 000 dolarů (asi 700 000 korun).

O dost odvážnější je jeho plán na minibus budoucnosti. Ten má pojmout až 20 osob a vypadá jako vystřižený ze sci-fi filmu. Kromě vizualizací o něm miliardář ještě nic neprozradil.

Zdroj: The Verge, YouTube