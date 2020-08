Jak hrát PC verzi GTA 5 na Android telefonu? S počítačem v zádech

Grand Theft Auto 5 neboli GTA 5 je už několik let jednou z nejpopulárnějších her na světě. Zatím poslední pokračování legendární gangsterské série pohltilo hráče na konzolích i počítačích. Vývojáři z Rockstar Games ji oficiálně vydali na platformy Windows (PC), PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 a Xbox One. Nějakou dobu byla hra k dostání i v cloudové službě GeForce NOW, ale z tamní databáze zmizela během loňského roku. Zatím není není dostupná ani v rámci Google Stadia. Přes to všechno existuje způsob, jak se dá GTA 5 hrát na Android telefonu.

Jak už asi tušíte, nejde o přímé spuštění hry v mobilu. Vývojáři se nikdy nerozhodli GTA 5 “portovat” na mobilní platformy a je tak potřeba hledat jiné způsoby. PlayStation a Xbox mají vlastní služby pro sdílené hraní, ale ty jsou omezené pouze na vazbu mezi konzolí a počítačem. Poslední a vlastně i nejjednodušší možnost se tedy ukrývá ve Windows. Konkrétně v oblíbeném obchodě Steam a jeho sesterské aplikaci Steam Link pro mobily. Návod tedy předpokládá, že máte nejen zakoupenou hru GTA 5 pro PC, ale také Steam účet.

Jak spustit GTA 5 v Android telefonu

Krok 1 – Stáhněte si do mobilu aplikaci Steam Link. Ta umožňuje v rámci funkce Remote Play “zrcadlit” hru běžící v počítači na displej telefonu. Na něm je možné mít i ovládání, pokud nepřipojíte ovladač.

Krok 2 – Přesvědčte se, že jsou počítač se službou Steam a telefon s aplikací Steam Link připojeny na stejné WiFi síti. Ideálně co nejrychlejší, na tom hodně záleží. Pak dejte v mobilní aplikaci vyhledat okolní počítače. Po nalezení toho správného stačí potvrdit spojení zadáním kódu.

Krok 3 – Na mobilu klikněte na Začít hrát, což na počítači přepne Steam prostředí na celou obrazovku. V menu pak stačí vybrat požadovanou hru a pařba může začít.

Non-steam? Pokud máte hru zakoupenou mimo nástroj Steam, můžete ji i tak do jeho knihovny přidat. Vlevo dole najdete tlačítko +Přidat hru, za kterým se ukrývají možnosti pro přidání či aktivaci hry, která původně nebyla ve Steamu zakoupena.

Aby vše běželo co nejplynuleji, je potřeba splnit několik podmínek. Základem je, aby na hru stačil samotný počítač. Ten se bude starat o výkon. I telefon by neměl úplně patřit do starého železa, i když bude zodpovědný jen za zobrazování a ovládání. Důležitým aspektem je samozřejmě také přenosová rychlost. Jakmile je všechno OK, můžete nechat počítač dělat tu náročnější část a s telefonem se vydat hrát třeba i do jiného pokoje nebo na zahradu. Pokud vám to WiFi dovolí.

Zkusíte (nebo už hrajete) GTA 5 na Android mobilu?

Zdroj: sportskeeda