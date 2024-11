Snapdragon 8 Elite posouvá mobilní hraní na novou úroveň

Cyberpunk 2077 díky němu běží v 60 FPS i přes emulátor

Pokrok v emulaci PC her je výrazný, ale stále má limity

Mobilní hraní se v posledních letech posunulo mílovými kroky kupředu. Zatímco Snapdragon 8 Gen 2 a 8 Gen 3 už dokázaly solidně rozběhnout náročnější PC tituly, nový Snapdragon 8 Elite posouvá laťku ještě výš. Jeho grafický čip Adreno 830 totiž podle dostupných informací zvládá emulaci Cyberpunku 2077 v plynulých 60 snímcích za sekundu.

Ačkoliv je třeba počítat s kompromisy v podobě rozlišení 720p (to však není v případě menších displejů takový problém) a nízkých detailů, jde v každém případě o působivý výkon. Krátká ukázka sdílená na sociální síti X sice naznačuje využití technologií jako AMD FSR či frame generation, přesto Snapdragon 8 Elite překonává v benchmarku 3DMark Steel Nomad Light i integrovanou grafiku Radeon 780M, která je součástí čipu AMD Ryzen Z1 Extreme. Ten je často využíván v handheldových zařízeních jako například Lenovo Legion Go nebo ASUS ROG Ally.

Cyberpunk 2077 locked at 60fps (720p / Low settings) on the snapdragon 8 Elite. pic.twitter.com/aKVgZOhozu — LetCook (@cozy_OSS) November 17, 2024

Co je zajímavé – těchto výsledků dosahuje čip na rané verzi emulátoru Eggns. S optimalizovaným softwarem by teoreticky mohl být výkon ještě lepší. Pro srovnání – předchozí generace Snapdragon 8 Gen 3 zvládá stejnou hru při nízkých detailech na 30 FPS, a to na emulátorech jako Mobox, Winlator či Horizon.

Už na aktuálním Snapdragonu si zahrajete velmi slušně:

Top 10 High Graphics Games For Winlator Emulator Android (Realistic Games)

Snapdragon 8 Elite obecně vyniká v emulaci PC her, kde nabízí až dvojnásobný výkon oproti předchůdci. S podporou vývojářů by mohly nativní porty AAA her na tomto čipsetu běžet ještě lépe. Kvůli roztříštěnosti hardwarového ekosystému Androidu si na takovou budoucnost ale nejspíš ještě počkáme…

Hráli byste AAA hry na mobilním telefonu?

Zdroj: @cozy_OSS