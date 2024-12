Tenká vlajka od Samsungu může naprosto rozdrtit jablko! Známe její výbavu

Samsung prý připravuje ztenčenou vlajku Galaxy S25 Slim

Konkurovat může údajně vyvíjenému iPhonu 17 Air

Nabídne tři zadní fotoaparáty a čip Snapdragon 8 Elite

Začátkem listopadu se objevila zajímavá zpráva týkající se čtvrtého přírůstku do vlajkové rodinky Samsung Galaxy S25. Jihokorejský výrobce elektroniky prý přinese i ztenčenou variantu Galaxy S25 Slim, která bude konkurovat taktéž údajně vyvíjenému iPhonu 17 Air. Specifikacemi přitom bude mít v řadě aspektů navrch.

Samsung Galaxy S25 Slim bude stejně jako jeho sourozenci spoléhat na čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite. To není nic extra překvapivého, s jiným čipsetem by totiž pokulhával nejen za Applem, ale také za ambiciózní čínskou konkurencí. Výrazně by však mohl iPhone 17 Air předčít s ohledem na baterii, neboť prý nabídne 4 700–5 000mAh kapacitu (u jablečného soka bych mezitím počítal se zhruba 4 000 mAh).

Galaxy S25 Slim (SM-S937x/DS) : • 6.66″ display (like S25+) • 200MP HP5 main camera

• 50MP JN5 UW

• 50MP JN5 3.5X telephoto • SD 8 Elite

• ~4700mAh – 5000mAh🔋 Launching in Q2, 2025 – similar to A & FE series launch timeline. — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) December 20, 2024

iPhone 17 Air dle dřívějších úniků dostane pouze jeden zadní fotoaparát. Samsung Galaxy S25 Slim mezitím obdrží 200Mpx hlavní senzor ISOCELL HP5, který bude doprovázen 50Mpx ultra širokoúhlou kamerou a 50Mpx teleobjektivem s 3,5násobným optickým zoomem. Oba přídavné fotoaparáty podle všeho využijí snímač ISOCELL JN5.

Samsung Galaxy S25 Slim, který se velikostí displeje nemá nikterak lišit od standardního Galaxy S25+ (dostane tedy 6,66″ panel), se nepředstaví hned v lednu, nýbrž až pár měsíců nato. Momentálně se počítá s debutem ve druhém čtvrtletí následujícího roku, přesné datum však zatím neznáme.

Jak se na Samsung Galaxy S25 Slim těšíte vy?

Zdroje: X, GSMArena