Řada Samsung Galaxy S25 může obsahovat hned čtyři modely

Kromě základní trojice se má později představit další překvapení

Galaxy S25 Slim zřejmě nabídne lehčí a tenčí konstrukci

Spekulace týkající se vlajkové řady Samsung Galaxy S25 jsou zase divoké. Zahraniční server Smartprix spatřil v certifikační databázi IMEI tajemný smartphone s označením SM-S937, o němž tvrdí, že by mohl nést označení Galaxy S25 Slim. Šlo by tedy o zeštíhlený model, který by se pravděpodobně inspiroval nedávno uvedenou skládačkou.

Pokud by Samsung Galaxy S25 Slim skutečně vyšel, šlo by o čtvrtého člena očekávané vlajkové rodinky. Z informací prezentovaných portálem Smartprix však vyplývá, že by se nepředstavil spolu s hlavní trojicí, ale dorazil by až ve druhém kvartálu příštího roku. Modely Galaxy S25, jak jsme na ně zvyklí, přitom s nejvyšší pravděpodobností debutují již v lednu.

Podobné informace přinesl zhruba týden nazpět také jihokorejský deník ETNews. Ten také dodal, že se modelů Galaxy S25 Slim vyrobí méně, aby bylo možné zjistit reakci trhu.

Samsung Galaxy S25 Slim by mohl být v lecčem podobný čerstvě představenému Galaxy Z Foldu FE, jenž oproti standardnímu Galaxy Z Foldu6 nabízí lehčí a tenčí tělo či vylepšený hlavní fotoaparát.

Galaxy Z Fold SE

Jihokorejský kolos Samsung není jediným výrobcem, který má dle spekulací uvést zeštíhlenou verzi svého chytrého telefonu. V posledních týdnech se horlivě diskutuje také o iPhonu 17 Air (popřípadě iPhonu 17 Slim), jenž by usedl na místo aktuálního modelu Plus.

Měli byste zájem o Samsung Galaxy S25 Slim?

Zdroje: Smartprix, Android Authority, ETNews