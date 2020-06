Zamyšlení: dávají herní streamovací služby smysl?

Nvidia GeForce Now a Google Stadia. Průkopníci herních streamovacích služeb doufají, že se budoucnost hraní ubere tímto směrem, ovšem zatím je zájem o ně spíše za očekáváním. Proč tomu tak je? Vysoké ceny? Omezená nabídka? Dlouhá odezva? Nebo snad všechno dohromady? Proč hráči stále upřednostňují klasické počítače před službou, která stojí pár korun měsíčně? A dávají vůbec herní streamovací služby smysl? Na to si odpovíme v dnešním článku.

Za Nvidia GeForce Now zaplatíme 139 Kč měsíčně. Za Stadii, která u nás aktuálně není dostupná pak 10 EUR měsíčně, tedy asi 260 korun. Proti cenám obecně nelze nic namítat. Jsou příznivé a za kdejaké Spotify či Netflix zaplatíme ještě více. V tom by tedy problém nebyl. Co se týče požadavků na internetové připojení, GeForce NOW vyžaduje rychlost minimálně 15 Mb/s v rozlišení 720p při 60 FPS a 25 Mb/s v rozlišení 1080p při 60 FPS. V popisku se dále dovíme, že je potřeba použít kabelové připojení internetu nebo připojení k routeru s 5GHz bezdrátovou sítí.

Nároky jsou poměrně v pořádku, ovšem ne každý má k dispozici stabilní a rychlý internet. Pokud máte navíc řešenou přes internet třeba televizi, která je puštěná spolu s počítačem, stává se z cloudového hraní najednou problém, a dochází k nepříjemným lagům. Nevýhoda cloudového hraní tkví taktéž v nabídce her, která je značně omezená. Seznam se sice stále rozšiřuje, ale jsou zde společnosti, kteří dávají od služby ruce pryč. Jako příklad lze zmínit Activision Blizzard. Milovníci WoWka, Call of Duty či Diabla tak příliš spokojení nebudou.

V jakém případě dávají herní streamovací služby smysl?

Google Stadia i Nvidia GeForce NOW jsou dostupné kromě počítačů a televizí také na mobilní platformy. A zde vidím hlavní benefit těchto služeb. Na cesty totiž dávají herní streamovací služby smysl. Ať už máte telefon s velkým displejem, nebo ještě lépe tablet, budete si moci užívat svých herních dýchánků na dlouhé cestě (samozřejmě s vhodným tarifem od operátora), na dovolené nebo na chalupě. Pokud máte dobrý signál, je hraní skrz LTE poměrně stabilní.

A co běžné počítače?

Ano, pokud máte nějaký laptop s integrovanou grafickou kartou, i zde může dávat streamování smysl. Naopak pokud trávíte hodně času doma, vyplatí se dle mého názoru investovat do stolního počítače. Dostupnost komponentů je totiž v dnešní době skvělá a slušný herní stroj postavíte za rozumný peníz.

Co mi nabídne herní počítač oproti streamovací službě?

Výkon, který můžete použít nejen na hraní (střih videa, grafické práce..)

Neomezený výběr her. Zkrátka si nainstalujete sami to, co uznáte za vhodné

Lepší odezvu. Na hraní online FPS her je streamovací služba přímo nevhodná

Jasně, herní počítač se vyplatí koupit až od nějakých 16 tisíc korun a výše, což stále není málo peněz. Na druhou stranu získáte nejen tyto benefity, ale také možnost dalšího upgradu. Herní streamovací služby dávají smysl v případě, že na počítač nemáte finance, nebo na cestách. Jedná se jistě o skvělou alternativu, která bude za pár let ještě úplně jinde, než teď, ale klasické lokální hraní zatím nenahradí. A to ani nemluvím o online hraní. V GeForce NOW jsem si ze zajímavosti zkusil zahrát kompetitivní zápas v CS:GO a i přesto, že mám 144 Hz monitor jsem byl oproti ostatním v nevýhodě.

Jakýkoliv monitor s vyšší obnovovací frekvencí, než 60 Hz je vám v tomto případě k ničemu. Dostanete se totiž stejně maximálně na 60 FPS. Pokud jste stále na vážkách a nevíte, zda si GeForce NOW (popřípadě Stadii, čtete-li článek v budoucnosti) pořídit, nabízí Nvidia program zdarma. Ten vám umožní vyzkoušet si hodinu hraní a vy si tak můžete vyzkoušet, zda vám na ni jdou nainstalovat hry, které hrajete a hlavně to, zda máte dostatečně rychlý internet.

Dávají dle vás herní streamovací služby smysl?